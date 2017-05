Háromszoros olimpiai bajnokunk szakított a felvidéki Mourinhóval

Bő hét hónap után újra edzőt váltott a háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, Szabó Gabriella.

A 30 éves klasszis pénteken az M4 Sportnak számolt be arról, hogy Likér Péter helyett a jövőben - egyelőre az első válogatóig - fiatalkori edzője, Simon Miklós készíti fel.

"Az olimpia után új szemlélettel akartam nekikezdeni a négyéves ciklusnak, ezt Likér Péterrel kezdtük el, de ő az olimpiai ezüstérmes, rendkívül erős szlovák férfinégyes edzője is, akik ugyancsak ott akarnak lenni Tokióban, s nem tudtuk összeegyeztetni a közös munkát" - mondta Szabó, aki októberben, nem sokkal a játékok után szakított Tóth Lászlóval.

A kiváló kajakos megjegyezte, nem vár csodát új edzőjétől, csupán arra van szüksége, hogy "visszajöjjön a kedve, hogy újra szét akarja verni a világot."

"A riói eredménnyel nagyon elégedett voltam, rázós négy év volt, elfáradtam, és nem is tudtam ezt kiheverni teljesen - nyilatkozta Szabó, hozzátéve, hogy a legutóbbi két betegsége - ami miatt nem is versenyez a Szegeden zajló világkupán - ideje alatt volt is ideje átgondolni a dolgokat, s tudja, fél gőzzel, fél szívvel nem lehet, csakis teljes erőbedobással lehet csinálni. Szabó Gabriella kijelentette, rendkívül várja már, hogy újra csapatban, Vad Ninettával és Kárász Annával együtt készülhessen.

Felvidéki Mourinho a kajak-kenu magyar dzsungelében Merész húzásai nagy része eddig bejött, talán ezért és a másfajta edzésmódszerek miatt választotta a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella új edzőjének Likér Pétert. A mindössze 33 éves szlovákiai magyar szakember szerint nagy harcok várnak rá a magyar kajak-kenu dzsungelében. Meglátogattuk őket a kaliforniai edzőtáborban.

Szabó Gabriella elmondta, a tervek szerint Fazekas-Zur Krisztinával indul majd 500 méter párosban a világbajnoki válogatón, ahol a céljuk természetesen a csapatba kerülés, ugyanakkor e mellett "szeretne jó időket kajakozni és magára találni."