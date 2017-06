Ennek a mezőnynek nincs gyenge pontja

Stavangerben hétfőn a sorsolási számokat meghatározó villámversennyel kezdődik meg az Altibox Norway Chess 2017 szuperverseny. A világranglista első tizenkét helyezettjéből tízen a rajtnál, a rajtlistát a címvédő háromszoros világbajnok, hazai színekben asztalhoz ülő Magnus Carlsen vezeti. Az esztendő legerősebb, legnagyobb érdeklődéssel várt tornáján kedden indulnak a csaták, 16 órától figyelhetjük a küzdelmeket, a viadal honlapján.

Kisebb jubileumhoz érkezett a stavangeri szuperverseny, a norvég városban sorozatban ötödször rendezik meg a tornát. Az Altibox Norway Chess 2017 viadal a sakkozás elitjének csúcstalálkozója lesz, igazi presztízscsatákat várunk. A 2797 Élő-pontátlagú verseny rajtlistáját a regnáló, immár háromszoros világbajnok Magnus Carlsen vezeti. A 2013-ban útjára indult sorozat első versenyének szervezésében az akkor még csak világbajnokjelölt Carlsen is nagy szerepet játszott. A stavangeri szuperversenyre a meghívás rangot, elismerést jelent.

A szervezők hathatós szponzorok támogatásával fantasztikus munkát végeztek, hiszen a világranglista első tizenkét helyezettjéből tízen játszanak, a meghívás pillanatában a tavalyi világbajnoki döntős orosz Szergej Karjakin és a holland Anish Giri is a top tíz tagja volt.

A mezőnyben „veteránnak" számító két exvilágbajnok, az orosz Vlagyimir Kramnyik és az indiai Visvanatan Anand mellett a bakui aranyérmes amerikai válogatott nagy triójának a részvétele igazi show-t ígér, különös tekintettel arra, hogy Wesley So januárban éppen Carlsen előtt nyerte meg a Tata Steel Chess szuperversenyt. Fabiano Caruanát is sokan tartják az egyik legnagyobb esélyesnek a világbajnoki kihívói címre. Hikaru Nakamura tavaly Bilbaóban megszakította kellemetlen vereség sorozatát Carlsennel szemben - 12 vesztes parti után feladásra kényszerítette a világbajnokot.

Baden-Badenben a háromszoros olimpiai bajnok, örmény Levon Aronjan adott egy fricskát Carlsennek, másfél pontos előnnyel nyerte meg a GRENKE Chess tornát. A francia Maxime Vachier-Lagrave mindig képes meglepetést okozni, Szergej Karjakin 2013-ban és 2014-ben is tornagyőztes lett. A „remikirály" Anish Girit nehéz legyőzni. A júniusi világranglistán már ötödik azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov későn hajrázott, pedig 2800 Élő-pontjával már biztosan meghívott lenne.

Hétfőn a villámversenyt bonyolítják le, amelynek végeredménye alapján választhatnak sorszámot a nagymesterek, az első fordulót kedden 16 órától játsszák, az utolsót június 16-án. Június 9-én és június 13-án pihenőnap lesz. Az első 40 lépésre 100-100, a következő 20 lépésre 50-50 perc a gondolkodási idő. A játszma befejezésig még 15-15 perc áll majd rendelkezésükre és lépésenként 30-30 másodperc. Érvényes az ún. szófiai szabály, a döntetlen ajánlás tiltása, de nincs a versenykiírásban a lépésszám meghatározva. Az első helyen előálló esetleges holtversenyt rájátszás döntené el.

Íme a csatamező:

Magnus Carlsen világbajnoki címe megszerzése óta immár a tizenhetedik szuperversenyen mérkőzik meg riválisaival, hatszor nem sikerült megszereznie az első helyet. Három éve Stavangerben Szergej Karjakin, majd St. Louisban Fabiano Caruana, két esztendeje Stavangerben a bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalov, majd St. Louisban Levon Aronjan, idén Wijk aan Zee-ben Wesley So, Baden-Badenben újra csak Aronjan tudta megelőzni a norvég világelsőt.

Carlsen bámulatos sikerekben gazdag pályafutása, világbajnoki címe tette az északi sportok hazájában a sakkot oly népszerűvé. Három éve Tromső Világkupát rendezett, 2014-ben pedig az óriási költséggel járó sakkolimpiát szervezték meg. A média is óriási teret szentel Magnus versenyeinek, szerepléseinek.

Stavangeri sakktörténelem

Szergej Karjakin addigi pályafutásának legnagyobb sikere volt a 2013-ban az első stavangeri tornán elért elsősége. A villámverseny megnyerése után remek elgondolással az 5-ös rajtszámot választva (nincs színismétlés), négyes nyerősorozattal rajtolva, a megingást is túlélve ért győztesként a célba. A 2012-es dortmundi szuperversenyen aratott holtversenyes elsősége után tíz hónapot kellett várnia az újabb sikerre.

Élő-pontokat és a világranglistán helyezéseket is vesztett, három utolsó versenyén nem jeleskedett, de Stavangerben elkapta a fonalat. A kínai Wang Hao a hajrában főszereplővé vált. Carlsen elleni meglepő győzelme után az utolsó fordulóban a világbajnok Viswanathan Anandot is megadásra kényszerítette.

A Supreme Masters szuperverseny végeredménye: 1.Szergej Karjakin (orosz, 2767) 6, 2. Magnus Carlsen (norvég, 2868) 5,5, 3. Hikaru Nakamura (amerikai, 2775) 5,5, 4. Peter Azvidler (orosz, 2769) 5, 5. Levon Aronjan (örmény, 2813) 5, 6. Viswanathan Anand (indiai, 2783) 5 7. Wang Hao (kínai, 2743) 4,5, 8. Veszelin Topalov (bolgár, 2793) 4, 9. Tejmur Radzsabov (azerbajdzsáni, 2745) 3, 10. Jon Ludvig Hammer (norvég, 2608) 1,5 pont.

Az orosz Szergej Karjakin elsőségével fejeződött be a No Logo Norway Chess 2014 szuperverseny. Karjakin az utolsó fordulóban sötéttel győzte le az olasz Fabiano Caruanát, mesterhármast elérve fél ponttal megelőzte a világbajnok Magnus Carlsent. A viadal nagy vesztese az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik volt, az ötödik forduló után még az első helyről álmodozhatott, utolsó négy partijából csak fél pontot szerzett. A tornát vereséggel kezdő Alekszandr Griscsuk bronzérmesként zárta szereplését.

A No Logo Norway Chess 2014 szuperverseny végeredménye:

1.Szergej Karjakin (orosz, 2771) 6, 2. Magnus Carlsen (norvég, 2881) 5,5, 3. Alekszander Griscsuk (orosz, 2792) 5, 4. Fabiano Caruana (olasz, 2791) 4,5, 5. Veszelin Topalov (bolgár, 2772) 4,5, 6. Levon Aronjan (örmény, 2815) 4, 7. Peter Szvidler (orosz, 2753) 4, 8. Anish Giri (holland, 2752) 4, 9. Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2783) 4, 10. Simen Agdestein (norvég, 2628) 3,5 pont.

2015-ben Veszelin Topalov elsősége mellett a + 18 Élő-pontnak is örülhetett, óriási lépést tett a világbajnok-jelöltség felé vezető úton. Remekül játszott az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand, hatalmas rutinját érvényesítette, veretlenségét megőrizte. Magnus Carlsen és Maxime Vachier-Lagrave elleni partijai klasszikus példaként vonulnak be a sakktörténelembe.

A támadásban résztvevő tisztek közötti harmonikus összhang a sakkot szeretők népes táborának, profiknak és amatőröknek is nagyszerű élményt nyújtottak. A négyszeres amerikai bajnok Hikaru Nakamura jó formában, fölösleges kockázatokat kerülve sakkozott. A legfiatalabb résztvevő, a 21 éves holland Anish Giri is megőrizte veretlenségét.

A viadal számos meglepetéssel is szolgált. A világbajnok Magnus Carlsen hazai pályán óriási kudarcot szenvedett el, „vesszőfutása" az első fordulóban kezdődött éppen Topalov elleni nyert állásának elvesztésével, amelyet a szokatlan időbeosztásnak, s ennek nem ismeretének köszönhetett. Ezúttal legnagyobb erényének számító középjátékban is sebezhetőnek bizonyult. Mindenki pályafutásában van abszolút mélypont, ezt Magnus Stavangerben élte meg. A kilenc szupernagymester és a rendezők által jelölt Jon Ludvig Hammer küzdelmében hatan is mínuszban végeztek.

A Norway Chess 2015 szuperverseny végeredménye:

1.Veszelin Topalov (bolgár, 2798) 6,5, 2. Viswanathan Anand (indiai, 2804) 6, 3. Hikaru Nakamura (amerikai, 2802) 6, 4. Anish Giri (holland, 2773) 5,5, 5. Fabiano Caruana (amerikai, 2805) 4, 6. Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2723) 4, 7. Magnus Carlsen (norvég, 2876) 3,5, 8. Alekszander Griscsuk (orosz, 2781) 3,5, 9. Levon Aronjan (örmény, 2780) 3, 10. Jon Ludvig Hammer (norvég, 2677) 3 pont.

Végre összejött a hazai kedvencnek

Tavaly elmaradt a presztízscsata, a kétszeres győztes, a moszkvai világbajnok-jelölti versenyen elért elsőségével világbajnoki kihívói jogot szerzett Szergej Karjakin tizenkét nappal a kezdés előtt fáradtságra hivatkozással lemondta részvételét. A 25 esztendős Magnus Carlsen hazai pályán, Stavangerben először diadalmaskodott.

Szuperversenyen huszonhatodik egyedüli, vagy holtversenyes elsőségét ünnepelhette. A nyolcadik játéknapon Levon Aronjantól elszenvedett veresége után némi pánik volt soraiban, de nagy bajnokhoz méltóan a befejező játéknapon higgadtan játszott. Az ukrán Pavel Eljanov elmulasztotta, hogy aktív ellenjátékot keressen. Carlsen a viadalon emlékezetes győzelmet ért el az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik ellen, a nyeréssel „üzent" orosz kihívójának, Szergej Karjakinnak is.

Aronjan megőrizte veretlenségét, pragmatikusan sakkozott, Carlsen legyőzése pedig kifejezetten nagy fegyvertény volt. A francia Maxime Vachier-Lagrave ismételten bizonyította klasszisát, a tornán nem talált legyőzőre, és megszorongatta Carlsent is. Az egyedüli harmadik helyhez hiányzott a svéd Niks Grandelius elleni siker.

A moszkvai világbajnok-jelölti versenyen mutatott gyenge játéka után a címvédő Veszelin Topalov higgadtan értékelte esélyeit, nem kockáztatott. A 2006-os elisztai vb-döntő óta nagyon feszült a viszonya Vlagyimir Kramnyikkal, az utolsó fordulóra maradt az összecsapásuk. Oly sok vihar után öröm volt látni, hogy a verseny játszmáit kommentáló Peter Szvidlerrel együtt elemezték a partit.

Az utolsó pillanatban meghívást kapott Li Chao jól helytállt, ötven százaléka remek eredmény. A legnagyobb csalódást a holland Anish Giri okozta, Pevel Eljanov is a vártnál gyengébben játszott. A 19 éves svéd Nils Grandelius sokat tanulhatott a szupernagymesterekkel vívott csatáiból.

Az Altibox Norway Chess 2016 szuperverseny végeredménye:

1.Magnus Carlsen (norvég, 2851) 6, 2. Levon Aronjan (örmény, 2784) 5,5, 3. Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2788) 5, 4. Veszelin Topalov (bolgár, 2754) 5, 5. Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2801) 5, 6. Li Chao (kínai, 2755) 4,5, 7. Pentala Harikrishna (indiai, 2763) 4,5, 8. Anish Giri (holland, 2790) 4, 9. Pavel Eljanov (ukrán, 2765) 3, 10. Nils Grandelius (svéd, 2649) 2,5 pont.