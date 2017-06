Babos Tímea: Nem vagyok büszke a történtekre

Babos Tímea a hollandia 's-Hertogenboschban elszenvedett újabb kellemetlen vereség után a pályán keveredett kínos vitába az edzőjével. A történtekre nem büszke, de helyre tette magában dolgot, és kész új lapot nyitni.

Az Origo is megírta, hogy a világranglistán 36. Babos Tímea nem várt vereséget szenvedett a hollandia 's-Hertogenboschban rendezett WTA-tornán, miután az első fordulóban szettelőnyről kikapott a ranglistán 183., hazai pályán szereplő Arantxa Rustól.

A magyar teniszezőnek az idei évben nem igazán akarnak egyesben összejönni a dolgok, hiszen Hollandiában Rabat, Madrid, Róma és a Roland Garros után sorozatban az ötödik tornáján búcsúzott a nyitókörben. Míg Párizsban az elkeseredettségét csak a kisírt szemei mutatták, addig a hollandiai tornán a pályán tört ki belőle a feszültség egy, az edzőjével folytatott igen kellemetlen vita formájában.

Babos is tisztában van vele persze, hogy ez nem megoldás, és ezt ő maga ismerte el a hivatalos oldalán kiadott nyilatkozatban.