Hőkamerával vadásszák a vámpírokat a Tour de Hongrie-n

Világszerte az országúti kerékpársportban végzik a legtöbb doppingellenőrzést, de más módon is üldözik a csalókat: a Tour de Hongrie versenyén is várható, hogy a „vámpírok" mellett felbukkan majd a hőkamerás ellenőr.

A Tour de Hongrie-n nem lesz érdemes csalással próbálkozni, hiszen a „hagyományos" doppingellenőrzések mellett a mechanikai doppingot is üldözni fogják, a június 27-én kezdődő nemzetközi versenyen hőkamerás ellenőrzések bevetése várható.

Így néz ki a verseny útvonala:

„Vámpírok" – így nevezték el a bringások a doppingellenőröket a 'kilencvenes évek második felében, amikor a teljes sportágatmegrengető doppingbotrányok idején sűrűbben tűntek fel a doppingellenőrök a kerékpáros karaván környékén, s már nemcsak vizeletből, hanem vérmintákból is próbálták kimutatni a tiltott teljesítményfokozó szereket. Az azóta mögöttünk hagyott bő két évtized alatt az országúti kerékpározás lett a legjobban ellenőrzött sportág, ez persze abból is fakad, hogy csaknem az év minden napján, egyszerre több helyszínen zajlanak rangos nemzetközi versenyek.

A bicajt is doppingolják

Az emberi szervezetre ható dopping mellett az utóbbi években egyre több jelét – és bizonyítékát – találták annak is, hogy terjedőben a „mechanikai dopping": különféle – vázba vagy kerékbe épített – elektromotorokkal igyekeznek többletet adni a kerékpáros által leadni képes teljesítményhez. Egy-egy ilyen, kifinomult techológiával előállított kis rejtett motor akár 200-250 Watt plusz teljesítménnyel segítheti a használóját, ami 70-80 százalékát is elérheti annak, amennyit egy átlagos országúti szakaszon átlagosan lead egy sportoló. Vagyis optimális körülmények között akár másfélszeresére is képes javítani a kerékpáros teljesítményét.

A technológia adott, és hobbi célra megvásárolható, de versenyen természetesen tilos a használata. Bár a médiában több világsztárt is megvádoltak már, de az egyre gyakoribb vizsgálatok ellenére nemzetközi versenyen eddig szerencsére csak egyetlen bizonyított esetről tudunk: 2016. januárban a cyclo-cross világbajnokságon egy belga versenyzőnő bukott meg motoros rásegítővel.

A Magyar Körverseny június 27-én Szombathelyen rajtol, a 20 csapat 120 kerékpárosából álló nemzetközi mezőny a Keszthely, Zalaegerszeg, Velence, Siófok, Paks, Cegléd, Karcag, Miskolc, Jászberény útvonalon 751 kilométer megtéve érkezik el július 2-án Budapestre, a Hősök terére.