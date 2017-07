Magyar kajakaranyak ragyogták be a zord zárónapot

A magyar versenyzők egészen elképesztő telejsítményt nyújtottak a plovdivi kajak-kenu Európa-bajnokságon, a női kajakosok minden egyes egyéni számot megnyertek, a 22 éves Lucz Dóra két aranyat is begyűjtött első felnőtt Eb-jén, de a 20 éves Takács Tamara is győzött. A férfi kajakosok is nagyot dobtak, két aranyat is nyertek vasárnap. Pénteken még 40 fok volt, a zárónapon 18 és szakadt az eső. A vasárnap magyar győzteseivel beszélgettünk Bulgáriában.

"Nem ez volt a taktikám, kicsit belehúztam a rajtgépbe, vissza is dobott - kezdte a négyesben is aranyérmes Takács Tamara, utalva arra, hogy rettenetesen rajtolt, féltávnál nyolcadik volt, de nagy hajrával sikerült megnyernie az 500 kajak egyest. - Eszembe jutott, hogy Dana (Kozák Danuta - a szerk.) is így szokta csinálni, egy hajóval lemarad a rajtnál. Örülök, hogy nem estem pánikba, ez azt jelenti, hogy fejben ott voltam, és meg tudtam csinálni azt, amit elterveztem. Az eső nem zavart, kicsit párás volt a levegő, de ilyenkor, verseny közben nem igazán érzékelem a környezetet azt sem tudom, hogy hátszél volt-e vagy szembeszél. Reménykedtem benne, hogy dobogóra állhatok mindkét számban, de azt nem gondoltam, hogy két aranyat nyerek. "

Takács Tamara az egyetlen tanítványa Fábiánné Rozsnyói Katalinnak, akit a szezon előtt elhagyott a londoni ezüstérmes négyes három tagja, Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel. "Kicsit aggódtam, amikor elmentek a srácok, de bíztam Kati néniben, hiszen a legeredményesebb magyar edzőről beszélünk, ő is bízott bennem, most pedig már biztos vagyok benne, hogy jó döntés volt vele készülnöm."

A nap második (összességében hetedik) magyar aranyérmét a Nádas Bence, Tótka Sándor kettős szerezte 500 méteren, mindketten először nyertek Eb-t párosban. Az 500-as négyes tagjaként szombaton nem hivatalos világrekorddal aranyérmes magyar kajakosok féltávnál még komoly hátrányban voltak a villámrajtot vett ukránok mögött, ám fantasztikus hajrával, szinte egy hajóhossz előnnyel végül megnyerték a számot.

"Érzékeltük, hogy kilőttek, de hatással nem voltak ránk - kezdte az Origónak Nádas Bence. - Tisztában voltunk vele, hogy olyat tudunk indulni, hogy le tudjuk őket rakni. Bár azt nem gondoltam volna, hogy egy hajóval nyerünk. Arra koncentráltunk csak, hogy jól kajakozzunk, jó pályát menjünk, ez csak ráadás, hogy ezzel győzni is tudtunk. Akármilyen eredménynek örültünk volna, ha maximális pályát megyünk, ezzel így még boldogabbak vagyunk, hogy két aranyat is nyertünk."

Tótka Sándor azt mondta, eljátszott a gondolattal az Eb előtt, hogy kétszer hallgathatja meg a Himnuszt a dobogó tetején állva Plovdivban. "Ha az ember kijut két számban, akkor mindkettőben a maximálisra törekszik. Bencével most az volt a célunk, hogy tökéletes pályát csináljunk, ez sikerült is. Az idei év azért is nehéz nekem, mert az elmúlt években egyszámos versenyző voltam. Az idei válogatókon már két-három számot mentem, nehéz volt megszokni, hogy végig kell versenyeznem egy hétvégét, ehhez fejben hozzá kell erősödni. Az, hogy nemzetközi versenyen is kettő számban indultam, nem volt könnyű, de sikerült megcsinálni. Jólesne már egy kis pihenő."

Az időjárás sem kedvezett a versenyzőknek, hiszen pénteken még 40 fokban kajakoztak, vasárnap pedig 18 fok és szakadó eső várta őket. "Pénteken még leégtünk, kenegettük magunkat, baromi nehéz volt alkalmazkodni a változó körülményekhez. Ilyen hidegben a melegítést is másképp kell csinálni, amíg eddig félmeztelenül vagy trikóban eveztünk, addig most jobban fel kell öltözni, a több ruha nehezíti a mozgást, de sikerült ezt is megoldanunk" - mondta Tótka Sándor.

Az 1000 méter után 500-on is bronzérmet nyert Kopasz Bálintot viszont nem zavarta a változó időjárás. "Gyorsan tudok alkalmazkodni az időjárási viszonyokhoz, nem jelentett gondot ez a jelentős különbség. Az eső elkapott a bemelegítés alatt, el is áztam teljesen, de nem vetett vissza" - mondta az Origónak. Elárulta azt is, hogy ő is csak a célfotó után tudta meg, hogy harmadikként ért célba holtversenyben a dán Poulsennel.

Arra a kérdésre, hogy lecserélné-e a két távon nyert bronzérmet egy aranyra, a mindössze 20 éves kajakos így felelt: "Nem cserélném le, nagyon örülök ennek a két bronznak. 500-on nem is számítottam erre a harmadik helyre, mert még erősebb a mezőny, mint 1000 méteren."

A magyar mezőnyben Kopasz Bálint egyesben egyeduralkodó, de az idei szegedi Világkupán is nyert 1000 méteren, az Eb azonban más kávéház. "Más a nemzetközi mezőny, a magyar is nagyon erős, de itt vannak olyan komoly nemzetek, mint a portugálok, a csehek vagy a dánok. Ha nyertem volna az Eb-n, akkor sem szálltam volna el magamtól, nem vagyok az a típus. Az eredményektől függetlenül ugyanolyan intenzitással végzem az edzéseket. Nem akarok elszállni, nem tervezem, és nem is fogok."

A vasárnap délutáni program is magyar sikerrel rajtolt, a szombaton 500 négyesben élete első Eb-aranyát nyerő Lucz Dóra 200 egyesben remekül rajtolt, és meg is tudta nyerni a sprintszámot, ez azt jelenti, hogy minden egyéni női kajakszámban magyar győztest avattak.

"Az volt a taktikám, hogy rajtolok egy jót, nem olyat, mint az előfutamban, ez sikerült is. Utána végig kell nyomni ezt a 200 métert, nincs mese. Az Eb előtt nem gondoltam bele, hogy kétszeres Európa-bajnokként mehetek haza. A négyesre persze előzetesen is volt esély, annak ellenére is, hogy keveset ültünk össze, de a csajok nagyon jók. Az egyesnek is nagyon örülök, mert ez egy jó jel a világbajnokság előtt" - mondta a 22 éves kajakosnő.

Kérdésünkre, hogy a változó időjárás őt mennyire zavarta, így válaszolt: "Nagyon szeretem a meleget, szóval ezzel semmi bajom nem volt. Most esik az eső, de nincs szél, szóval teljesen jó volt ez is."

A legagyobb meglepetés

A 200-as döntők végén nem kis meglepetésre újabb magyar győzelem született, Balaska Márk és Birkás Balázs kajakpárosa végig vezetve az egyik legmagabiztosabb 200-as sikert aratta.

"Ennek a győzelemnek két oka van, egyrészt, hogy már nem olimpiai szám a 200 páros, így kevesebb nagy ellenfél van, a másik pedig az, hogy kőkeményen készülünk minden nap" - mondta az Origónak Birkás Balázs.

"Csak imádkoztam érte, hogy meglegyen, mert annyiszor kikaptunk már, hogy kijárt egy arany - kezdte Balaska Márk. - A pálya közben már nem volt időm imádkozni, mert levegőztem. Most egy kicsit hideg volt, de legalább felébredtünk, én örültem neki, mert engem el szokott nyomni a meleg."

Hüttner Csaba szövetségi kapitány (jobbról a második) büszke lehet a válogatottra:

A dobogón az egyik oldalukon az oroszok, a másikon a németek álltak, egy-egy olimpiai bajnok volt a vert mezőnyben. Arra a kérdésre, hogy milyen érzés volt ekkora sztárokat megverni, mindketten egyszerre ugyanazt mondták: "Megtisztelő!"

A magyar válogatott a 200, 500 és 1000 méteres távokon kilenc arany- két ezüst és három bronzérmet nyert, magasan a legeredményesebb nemzet volt az Eb-n. A 14 éremből nyolcat olimpiai számban szereztek a magyarok.