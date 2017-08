Bolt volt a legnagyobb, mondja a jamaicait egykor legyőző magyar sprinter

Az egykori magyar bajnok 200-as síkfutó, Pauer Géza azon kevesek egyike, akik olimpián legyőzték Usain Boltot. A 2006-ban visszavonult sprinter tisztában van az eredményeivel, és határozottan állítja, Usain Bolt az atlétika történetének legnagyobb alakja.

"Nagyobb dicsőség azé, aki ebben az időszakban győzte le, de jókat lehet rajta viccelődni. Megtörtént, szép emlék, jó dolog volt" - mondta az emlékezetes 2004-es athéni olimpiai előfutamról Pauer Géza a Digi Sport Sport 24 Híradónak.

Usain Bolt akkor még csak 17 éves, azaz még ifjúsági korú volt, és ötödik lett a futamában, éppen Pauer mögött beérve a célba. Azonban míg a magyar sprinter a középdöntőben folytathatta, addig Bolt számára 200-on véget ért az olimpiai szereplés.

Viszont míg Pauer egy 2006-os pozitív doppingteszt után felhagyott az élsporttal, addig a jamaicai Pekingben, Londoban és Rióban is három-három aranyat nyert (100 és 200 méteren, illetve a 4x100-as váltó tagjaként), még, ha ebből egyet, a pekingi váltóval nyert érmet később vissza is kellett adnia, mert egyik csapattársa doppingolt. Pauer szerint azonban hiába van Carl Lewisnak eggyel több olimpiai aranya, mégiscsak Bolt a sportág történetének legnagyobb alakja.

"Annak ellenére, hogy most nem nyert, egy nagyszerű versenyzőtől, egy ikontól búcsúzik az atlétika. A személyisége volt, ami magával ragadta az atlétikai világot, és akik kevésbé nézik az atlétikát, azok is tudják, ki az a Usain Bolt. Ezért is tűnik pótolhatlannak."

Usain Bolt utoljára szombaton, a 4x100-as váltóval áll rajthoz hivatalos versenyen a Londoni világbajnokságon.