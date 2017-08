Újabb magyar csoda: Márton Anita ezüstérmes női súlylökésben

Márton Anita a hatodik sorozatban elért 19.49-es lökéssel ezüstérmet szerzett Londonban az atétikiai világbajnokságon a női súlylökés mezőnyében.

Már keddi selejtező után is benne volt a levegőben, hogy Márton Anita érmet fog szerezni. A harmadik legjobb eredménnyel jutott úgy a döntőbe, hogy már az első próbálkozásra elérte a kvalifikációs szintet. Nála mindössze a kínai Lijiao Gong és a riói olimpiai bajnok amerikai Michelle Carter lökte messzebbre a súlygolyót, így jó esélyekkel várhatta a szerdai döntőt.

Márton Anita a székesfehérvári Gyulai István Memorial versenyen 19 méter 48 centit lökött, de ebben az évben volt már 19 méter 63 centis eredménye Montenegróban. Az országos csúcs 19.87, amelyet a 2016-os riói olimpián ért el. London előtt arról nyilatkozott, hogy szeretné áttörni a 20 méteres álomhatárt.

Márton Anita minden sorozatban a második versenyzőként lépett a dobókörbe. Az időjárás ezúttal nem kedvezett a versenyzőknek, hiszen Londonban szerda este szakadt az eső. A mezőnyben ott volt az olimpiai bajnok amerikai Michelle Carter is, aki Márton egyik legnagyobb ellenfele volt Rióban. De figyelni kellett az olimpiai negyedik kínai Gongra, aki a selejtező legjobb eredményét érte el.

Az első sorozatban Márton 18 méter 50 centit lökött. Ez egészen addig volt elég az első helyre, amíg a kínai Gong lépett a dobókörbe, akinek a súlygolyója 19,16 méterre repült. Michelle Carter is megelőzte Anitát, az ő eredménye 18.82 méter. A jamaikai Danniel Thomas-Dodd részeredménye is jobb volt a magyar versenyzőéénél, 18 méter 70 centit ért el. Az első sorozat után tehát Márton Anita a 4. helyen állt.

Második próbálkozásra tudott javítani a szegedi lány, 18,89-cel vette vissza a második helyet. Gong is felülmúlta előző kísérletét, 19,35-tel megerősítette vezető pozícióját.Viszont az amerikai Carter ezúttal nem tudta túldobni Anitát. Az egyértelműen látszott, hogy Márton nagyon jól építette fel a versenyzését. Stabilan lökött, nem ijedt meg ellenfeleitől. A vezető kínai nagyon magabiztosnak tűnt a rettenetes időjárásban. Ezzel a 18.89-es lökéssel Márton Anita a második sorozatot követően a második helyen állt.

A harmadik lökése kicsit rövidebbre, 18,65 méterre sikerült, de így is tartotta második helyét. Gong sem tudott javítani, de még így is 19,03-at lökött.

Viszont az amerikai Carter 19.14-es eredménye azt jelentette, hogy Márton Anita ebben a sorozatban visszacsúszott a harmadik helyre. Három sorozat után a mezőny utolsó négy helyezettje nem folytathatta, a negyedik, ötödik és hatodik sorozatban már csak nyolc versenyző maradt. A lényeg, hogy három sorozatot követően Márton Anita a harmadik helyen állt. Az is látszott, hogy a kínai Gong, az amerikai Carter és Márton Anita kiemelkedett a mezőnyből. A negyedik sorozatban sem volt ez másképpen. Márton megtartotta a harmadik helyét, de a 18.33-as eredménye a döntőben a leggyengébb lökése volt. A vezető kínai érvénytelent lökött, Carter 19.03-at, ami szintén arra utalt, hogy az amerikai nagyon kiegyensúlyozottan versenyzett.

Márton Anita tehát azért az éremért küzdött, amely még hiányzott a kollekciójából, hiszen szabadtéri vb-n még sosem volt érmes. Amiben bízni lehetett, hogy a magyar versenyző az utolsó sorozatban is képes volt jó lökésekre - mást ne mondjunk, így nyerte meg Rióban a bronzérmet.

Az ötödik sorozatban a jamaicai Daniel Thomas Dodd 18.91-et lökött, ezzel Márton elé került. A 18.54-es eredménye azonban nem volt elegendő, hogy visszavegye a harmadik helyezést. Arról nem is szólva, hogy a kínai Gong 19.94-et lökött, amivel nagyon közel került a világbajnoki címhez.

A hatodik sorozatban Márton 19.49-et ért el és ezzel ezüstérmet szerzett. Döbbentes. Ugyanúgy történt minden, mint a 2016-os riói olimpián. Akkor is és most is az utolsó sorozatban léphetett fel Márton a dobogóra. Ezúttal azonban nem bronz, hanem ezüstérmet nyert. A kínai Gong lett a világbajnok, de ez talán egyetlen magyart sem érdekelt.