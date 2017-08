ATP-ranglista: Babos közel a top 50-hez, Fucsovics rontott

A Montrealban is győztes német Alexander Zverev egy helyet javított a férfi teniszezők világranglistáján, amelyet továbbra is a brit Andy Murray vezet, míg a női teniszezők világranglistáján a torontói tornán döntős Jelina Szvitolina és Caroline Wozniacki is egy helyet lépett előre, de továbbra is a cseh Karolina Pliskova vezet.