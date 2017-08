Mayweather-McGregor: Az évezred bokszmeccse Las Vegasban

Az évezred profi ökölvívó-mérkőzésének kikáltott Floyd Mayweather - Conor McGregor összecsapás az egész világot lázban tartja. A Las Vegasban megrendezett meccset kövesse velünk folyamatosan frissülő cikkünkben.

Floyd Mayweather mellett szól brutális, 49-0-s mérlege (26 KO/TKO), Conor McGregor erőssége viszont éppen szívóssága lehet, vagyis az, hogy a UFC ketrecharosaként megtanult veszíteni és felállni is. Kora reggel már tudni fogjuk, hogy végül a 40 éves amerikai, vagy a 29 éves ír lesz-e e végső győztes.

Az összecsapás összértékét 1 milliárd dollárra becsülik, amivel minden idők legértékesebb küzdősporteseményének számít. Az elmúlt napokban ezt a meccset az évezred mérkőzésének kiáltották ki.

Egy videó a pénteki mérlegelésről:

Hosszú Katinka McGregorról

A meccset közveítő SportTV stúdiójában a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka a következőt mondta: McGregor győzelme nagy meglepetés lenne. Sokan éppen ezért szeretnék látni a győzelmét, mert annyi mindenről lehetne utána beszélni, hogy mi, hogyan történik ezek után. Ezért szeretném én is McGregor győzelmét látni, óriási sokk lenne." Hosszú Katinka amúgy régóta nagy rajongója Conor McGregornak.

Sokak szerint ez nem profi bokszmeccs, hanem cirkusz. S. Kovács Ádám többszörös Európa-, és világbajnoki érmes magyar karatés szerint viszont szó sincs erről, ez száz százalék bunyó lesz, mert egyik fél sem engedheti meg magának a vereséget.

Ez nem show lesz, hanem száz százalék bunyó Egy évekkel ezelőtti észak-amerikai utazás zárta végleg a nyolcszögletű ketrecbe S. Kovács Ádámot. A többszörös Európa-, és világbajnoki érmes magyar karatés annyira beleszeretett a ketrecharc világába, hogy az évek alatt a sportág egyik legnagyobb hazai szakértőjévé, mellette - vállaltan - az egyik legnagyobb Conor McGregor rajongóvá vált.

Az ESPN értesülései szerint egyes kábelszolgáltatóknál túlterhelt a rendszer, így teljesen újra kell indítani. A rajongóknak természetesen nem tetszik a dolog, vannak, akik 100 dollárt fizettek csak azért, hogy lássák a meccset.

McGregort még soha nem láttuk bokszolni, így sok a kérdés. Kivégzés lesz Mayweather részéről? Hogyan fogja tudni megütni McGregor Mayweathert? A szakértők szerint az írnek "le kell rángatnia Mayweathert a saját szintjére"és a legkevésbé sem szabad bokszolnia.A Ring Magazine 23 szakértőt kérdezett meg és mind a 23-an azt mondták, hogy Mayweather nyer, sőt, 18 szerint KO-val.

A bevonulás alatt McGregor arca egy pillanatra sem rezzent meg. Az ír komolyan elhitte, hogy itt ma nyerhet.

Amíg a bíró ismertette a szabályokat McGregor végig ellenfelét bámulta, Mayweather viszont látványosan kerülte a szemkontaktust.

Az első menetben - ahogy várni lehetettt - McGregor rárontott az amerikaira, párszor el is találta. Mayweather 714 nap után bunyózik újra, kicsit nehezen melegszik bele. McGregornak volt egy tökéletes felütése, a közönségnek is tetszik, amit az ír csinál. A menetet azonban Mayweather nyerte 10-9-re.

Mayweather egyelőre kivárásra játszik, nem találja az ütőtávot.McGregor a második menetben is aggresszíven támadta az amerikait, aki láthatóan azzal van elfoglalva, hogy felmérje ellenfelét.

McGregornak nagyon jók a lábváltásai, kiismerhetetlen Mayweather számára. Az ír önbizalma és hite - amit az elmúlt hónapokban belesulykolt az emberekbe - visszaköszön a ringben is. A harmadik menet már kiegyenlítettebb volt, mindkét fél eltalálta a másikat.A második és harmadik menetet McGregor vitte 10-9-re.

Mayweather a negyedik menetre ígérte, hogy lezárja a meccset. Itt már van több tiszta találata, de ezt a menetet sem nyerte egyértelműen. McGregor mintha kezdene fáradni. A menetet 10-9-re Mayweather nyerte.

Az ötödik menetre Mayweather megérkezett a meccsbe, a kezdeti kivárás után már támadja McGregort, aki többször is hátrálni kényszerült.Mayweather testütésekkel fáraszt az írt, aki jól láthatóan visszaesett az első menetekhez képest. A kört Mayweather nyerte 10-9-re.

Mayweather elkezdett bunyózni, jobbegyenesekkel gyengíti ellenfelét. Sokak szerint az is csoda lett volna, ha McGregor kihúzza a hetedik menetig, de egyelőre még a győzelemre is van esélye.Jól tartja magát, a 4-5. menetben sokkal fáradtabbnak tűnt, mint most.

A hetedik menetben sok volt az összeölelkezés, láthatóan fáradnak mindketten. McGregornak már nem élesek a reflexei, az amerikai egyre többször fogja eltalálni. A védekezése viszont így is jó, pláne, hogy nem bokszoló. A menetet Mayweather nyerte.

A nyolcadik menetre Mayweather már pontokkal vezet, de McGregor még mindig talpon.Ha a tizedikig kihúzza, valószínűleg újra támadásba lendül, mindent vagy semmit alapon.

Nem is kellett addig várni, a kilencedik menetet egy tökéletes ütéssel kezdte. 26 perce bokszolni, McGregor még ketrecben sem töltött ennyit soha.