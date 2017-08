Federerbe botlott elsőként Fucsovics az öltözőben

Több mint 14 éve nem nyert magyar férfi teniszező mérkőzést Grand Slamen. Fucsovics Márton pályafutása során harmadszor próbálkozhat a 64 közé kerüléssel GS-en. Tavaly a selejtezőből jutott a főtáblára a US Openen, két hónapja szabadkártyával indulhatott a wimbledoni elitben. Most először alanyi jogon, a ranglistahelyezése alapján jutott a 128-as táblára. Csütörtök este érkezett meg New Yorkba és a szombati edzés után adott interjút az Origónak.

A férfiaknál egyéniben 43 ország teniszezői szerepelnek a mezőnyben. A 19 amerikai mellett a franciák vannak a legtöbben (13), 25 ország képviselteti magát egy játékossal. Fucsovics edzője, Sávolt Attila kétszer is mérkőzött korábban a 35 éves, francia Nicolas Mahut ellen, így még alaposabban fel tudja készíteni játékosát a feladatra. Hétfőn, magyar idő szerint várhatóan este kilenc után kezdődik a találkozó.

Fucsovics bizakodó, mert hónapok óta jó formában van, úgy érzi az utóbbi hónapokban még stabilabb lett a fonákja, de a tenyerese és az adogatása is javult. Nem érzi előnynek, hogy a selejtezőből kapott ellenfelet. Szereti New Yorkot, a US Opent, a keménypálya mindig is feküdt a játékának. Juniorként itt érte el az első komoly sikereit. Az interjúban arról is beszél, hogy a megérkezése után Roger Federerrel találkozott először az öltözőben, és ami még ennél is nagyobb szó, hogy ha kell, fordulhat tanácsért a 36 éves svájcihoz.