US Open: a világelső nyert, a címvédő kiesett

Már az első fordulóban kiesett a női egyes címvédője a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokságon, az év utolsó Grand Slma-tornáján: Angelique Kerber a japán Oszaka Naomitól kapott ki kedden két nagyon sima szettben.

A 29 éves német játékos idén gyenge formában versenyez: nem nyert tornát és 25 győzelme mellett immár 18 veresége is van. A világranglistán - amelyet korábban vezetett is - jelenleg csak a hatodik, s a mostani kudarc nyomán kikerül az első tíz közül is.

A 19 esztendős Oszaka a 45. a WTA rangsorában, és igazi specialistája az első körös GS-meccseknek: ez volt a hatodik ilyen mérkőzése, és eddig valamennyit megnyerte. Mindehhez külön siker, hogy Kerber volt a fiatal japán játékos első top tízes áldozata.

A US Openen legutóbb 2005-ben fordult elő, hogy a női címvédő már nyitókörben kiesett, akkor az orosz Szvetlana Kuznyecovával történt meg ez.

Könnyed győzelemmel kezdte meg viszont a szereplését New Yorkban a női világelső Karolina Pliskova: a cseh teniszező a lengyel Magda Linette ellen nyert kedden két sima játszmában.

A 25 éves teniszező tavaly döntőt játszott az amerikai nyílt bajnokságon, most pedig be kell jutnia a fináléba ahhoz, hogy megőrizze első helyét a világranglistán.

Jelenleg eső miatt a külső pályákon áll a játék Flushing Meadowsban.

Eredmények:

nők, 1. forduló (a legjobb 64 közé jutásért):

Oszaka (japán)-Kerber (német, 6.) 6:4, 6:1

Ka. Pliskova (cseh, 1.)-Linette (lengyel) 6:2, 6:1

Strycova (cseh, 23.)-Doj (japán) 6:1, 6:3

Wickmayer (belga)-Curenko (ukrán, 28.) 6:3, 6:1

Cirstea (román)-Kerkhove (holland) 6:1, 6:3