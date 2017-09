Párosban szép az élet: Babos Tímea két meccset is nyert New Yorkban

Kiesett a legnagyobb esélyesnek tartott Garbine Muguruza, de Marija Sarapova is befejezte az idei amerikai nyílt teniszbajnokságon a versenyzést. Venus Williams pályafutása 76. Grand Slamén a 34. negyeddöntőjére készülhet. Denis Sapovalov három rövidítést bukva búcsúzott a US Opentől, ahol Babos Tímea a női és a vegyes párosban is győzött vasárnap. A vele készült videóinterjút a cikk végén nézhetik meg.

Véget ért két tündérmese. Az egyiknek egy ifjú királyfi, inkább herceg, vagy trónkövetelő volt a főszereplője. A másik egy királylánynak született királynőről szólt, aki szeretné visszaszerezni a koronáját. Túl sok hasonlóságot nehéz lenne felfedezni a két történetben, ha csak azt nem, hogy a hősök orosz származásúak és szőkék. Valószínűleg mindketten őszintén hittek abban, hogy még a következő hét is róluk szólhat New Yorkban, a tenisz világában.Magyarul: elbúcsúzott a US Opentől Marija Sarapova és Denis Shapovalov.

Ami nem sikerült a világranglista 2. Simona Halepnek, az Arthur Ashe stadionban mindig jól teljesítő Babos Tímeának és az amerikai szabadkártyás Sofia Keninnek, az összejött Anasztaszija Szevasztovának. A 27 éves lett azt mondta Marija Sarapovának, hogy szevasz, és tova intette az orosz sztárt. Na, ennyire azért nem volt könnyű, de a US Openen tavaly is negyeddöntős Szevasztova egyértelműen a korábbi világelső fölé nőtt, Sarapova az idő múlásával egyre kevésbé talált fogást rajta.

Az eredmény csak azoknak meglepő, akik nem emlékeznek arra, hogy Szevasztova tavaly legyőzte Johanna Kontát és Garbine Muguruzát is Flushing Meadows-ban. Az első játszmában ugyan hiába egyenlített a lett 1:4-ről, amikor 5:6-nál másodszor is elvesztette az adogatójátékát, már nem javíthatott. A 2. szettben már jobban vigyázott a saját szerva-gémjeire és így elég volt egy brék.A döntő játszmában az orosz egyre sebezhetőbbé vált adogatóként, ráadásul a játéka sem volt elég támadó, agresszív, ami kedvezett Szevasztovának.Szegény embert az ág is húzza alapon Sarapovát ápolni kellett, mert vízhólyag okozott neki fájdalmat a kezén.

„Nehéz egy vereség után egyből a pozitívumokra gondolni, amik az elmúlt napokban történtek velem, de nagyon hálás vagyok a hihetetlen lehetőségért, hogy itt lehettem – kezdte az interjúszobában az orosz. – Engedtem, hogy a mai mérkőzés az erőnlétről szóljon, az első szett után nem játszottam olyan agresszívan, mint addig, amivel esélyt adtam neki, hogy diktáljon és hosszabb labdamenetek legyenek. Összességében büszke vagyok a teljesítményemre. Nem sok meccset játszottam a US Open előtt, és edzések is elmaradtak, de örülök, hogy itt lehettem, nagyon hiányzott már a versenyzés, a hatalmas közönség előtti játék.

Ezt az érzést semmi más nem tudja pótolni. Imádok teniszezni. Nőként, nagyon erős érzés azt érezni, hogy valamiben kiemelkedő vagy és még jobb is lehetsz, fejlődhetsz. Nem gondolom, hogy túl sokat agyaltam ma és nem teniszeztem ösztönösen, a hiányzó meccsek miatt, de nem kérdés, hogy éreztem a meccshiányt. Nagyon sok mindenen mentem már keresztül életemben, de amíg megvan bennem a vágy, hogy többet akarok, edzem keményen és újra át akarom élni azokat a pillanatokat a pályán, addig folytatom, mert az különleges érzés, sokat jelent nekem és fontos a számomra" - magyarázta Marija Sarapova, aki legközelebb Pekingben lép pályára, egyelőre még mindig szabadkártyával.

Egy hete még nyolc játékosnak volt matematikai esélye arra, hogy a US Open után a női teniszezők világranglistáján az élre álljon. Vasárnap estére hárman maradtak, sőt, Garbine Muguruza elsősége most már Karolina Pliskova és Jelina Szvitolina kezében van. A wimbledoni bajnok, két hete Cincinnatiban győztes és legnagyobb esélyesnek tartott spanyolbeleszaladt egy olyan Petra Kvitovába, akit nehéz megállítani.A balkezes cseh mindkét játszmában brékhátrányból fordított, az elsőben 1:4-ről és a végén ugyan remegett kicsit (két kettőshibát adogatott a meccsért szerválva), de 1 óra 46 perc alatt nyert 7:6, 6:3-ra.

„Szuperül játszott, kiválóan szervált, különösen a kulcshelyzetekben. Nagyszerű volt a tenyerese és jól is mozgott. Küzdöttem, próbáltam nyugodt maradni és igyekeztem harcra késztetni. A vereség ellenére sem mondanám, hogy én rosszul csináltam valamit. Tudjuk, hogy Petra képes ilyen hihetetlen teljesítményre. Összességében ez a verseny és az egész nyár is jól sikerült, boldog vagyok - mondta mosolyogva Muguruza. A spanyolt legyőző Kvitova a negyeddöntőben Venus Williams ellen folytatja, kettejük párbaja, akár előrehozott döntőnek is tekinthető. Az amerikai húsz éve, 1997-ben játszott először döntőt a US Openen és legutóbb 2001-ben nyerte meg az amerikai Grand Slamet.

A férfiaknál az alsó ág szerepelt vasárnap és az igazán izgalmas kérdés úgy szólt, folytatódik-e a 18 éves Denis Sapovalov mesés menetelése. A selejtezőből érkezett tinire a Pablo Carreno Busta várt és a kanadai legény emberére akadt a 26 éves spanyolban, aki a rövidítéseket jobban bírva, 7:6, 7:6, 7:6-ra győzött.

„A legfontosabb, amit megtanultam, hogy képes vagyok versenyben lenni ezekkel a srácokkal, de tudom, hogy még nagyon sok munka vár rám – kezdte értékelte a tanulságokat Sapovalov. – Most hihetetlen jól megy a játék, de ez nem lesz így minden héten, várnak rám kemény időszakok, amikre fel vagyok készülve. Ezen a nyáron megváltozott az életem, mikor Montrealban négy meccslabdáról fordítva nyertem az első fordulóban. Azóta minden mérkőzésen hiszek magamban. Pablo ellen ezúttal nem teniszeztem annyira jól, mint az elmúlt hetekben, de ilyen a tenisz. Ráadásul ő nagyon jól játszott és koncentrált, kemény maradt a fontos pillanatokban is. Az egyik nagy célom, hogy segítsem fejlődni a kanadai tenisz színvonalát. Minél több gyerek fogjon teniszütőt, hokibot helyett. Szeretném motiválni a kölyköket, hogy kövessenek engem. Imádom a hokit és tudom, hogy Kanada hoki nemzet, de azt szeretném, ha a fiatalok elhinnék, teniszezőként is sikerülhet" - magyarázta Shapovalov, aki ott lesz pár hét múlva Prágában, a Laver kupán, a világválogatott tagjaként.

Akkor majd egy csapatban, az európaiban szerepel Rafa Nadal és Roger Federer, de ezen a héten még egymás ellen küzdenek. Hétfőn előbb a spanyol játszik az Arthur Ashe stadionban, Alexander Dolgopolovval, míg a svájci, magyar idő szerint éjjel 1-kor kezd a német Philipp Kohlschreiber ellen.

Babos Tímea női és vegyes párosban is győzött vasárnap, a vele készült videointerjút itt tekintheti meg: