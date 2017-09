Del Potro állíthatja meg Federert

Két mérkőzés választ el minket a New York-i Nadal-Federer álomelődöntőtől a US Openen, a világelső spanyolnak ehhez a 19 éves Andrej Rubljovot, míg a 19-szeres Grand Slam-bajnok svájcinak az argentin Juan Martín del Potrot kell legyőznie.

Egyik sem lehetetlen feladat, bár Federernek nyolc éve épp a dél-amerikai ellen szakadt meg a sikersorozata Flushing Meadows-ban. A hétfő és az idei US Open leghősiesebb produkcióját egyébként Del Potro produkálta. A nőknél négy amerikai jutott a legjobb nyolc közé, mert Madison Keys 7:6, 1:6, 6:4-re verte a 4. kiemelt Jelina Szvitolinánát. Ezzel eldőlt, hogy már csak Karolina Pliskova, vagy Garbine Muguruza lehet világelső jövő hétfőtől.

Kezdjük egy találós kérdéssel. Mi a közös a következő teniszezőkben? David Ferrer, Mikhail Juzsnyíj, Jarkko Nieminen, Feliciano Lopez és Philipp Kohlschreiber. Valamennyien több mint tíz alkalommal találkoztak Roger Federerrel a pályán, de soha nem tudtak nyerni ellene. Ferrer és Juzsnyíj 17-17-szer, Nieminen 15-ször, Lopez 13-szor és Kohlschreiber (hétfő este óta) 12-szer gratulálhatott a svájcinak. Sokkal többet amúgy nem is érdemes mondani Federer és a német legutóbbi meccséről. Kohlschreiber ugyan fogadkozott, hogy végre egészséges, új edzője van és egyébként is játszottak szoros mérkőzéseket, de képtelen volt fogást találni Federeren. Egyetlen apró fogadóelőnyig nem jutott, így nem is lehetett más a vége, mint sima 6:4, 6:2, 7:5. Roger Federer tehát úgy jutott el a negyeddöntőig, hogy két ötszettes, kötéltáncos, szenvedős csata után két nagyon laza bemutató következett. Ami azonban némi aggodalomra ad okot, hogy hétfőn este, a második játszma után Federer egészségügyi szünetet kért, és beszaladt a fizióhoz, mert izomfeszülést érzett a hátában. Az interjúszobában mindenkit megnyugtatott, minden rendben, sajnálja, de aggodalomra semmi ok.

Nem voltam túlzottan csalódott, amikor kikaptam tőle a 2009-es döntőben” – kezdte az emlékezést Federer a Del Potro elleni összecsapás kapcsán, majd meg is indokolta meglepő kijelentését. – „Abban az évben nyertem a Roland Garroson, majd Wimbledonban is, és a lányaim is akkor születtek. A döntőbe jutás már jó eredmény volt a US Openen, ráadásul Juan Martín elképesztően jól játszott, előtte Rafat is legyőzte. Persze azért fájt kikapni öt szettben, de megérdemelte a sikert. Mostanra mindketten más játékosok vagyunk, máshogy teniszezünk, mint nyolc éve. Neki a csuklóműtétje miatt megváltozott a fonákja. Többet nyes arról az oldalról, már csak emiatt is teljesen más az egész. Én agresszívabban teniszezem, rövidebb labdameneteket játszom, és nem nyesek annyit fonákkal. Mondjuk a tenyerese és a szervája még mindig olyan, mint volt, sőt inkább erőteljesebb, mert fejlődött a technikája” - magyarázta Roger Federer, aki szerint Rafa Nadal tenyerese a legjobb a mezőnyben.

Juan Martín del Potro óriási közönségkedvenc szinte az egész világon. Hétfőn a Grandstand katlanban labdarúgó-mérkőzésekre emlékeztető hangulat uralkodott. A közönség annyira hangos volt, hogy az Arthur Ashe stadionban Federerék is hallották a tomboló publikum energizáló hangorkánját. A szurkolóknak minden okuk megvolt a pozitív őrjöngésre: Del Potro megint kitette a szívét a pályára. Egy órán át csak kóválygott, szédelgett az argentin. Az orra piros volt, annyit fújta az elmúlt két napban, belázasodott, és a torka is fájt. Úgy tűnt, csak idő kérdése, hogy bedobja a törülközőt, ráadásul Dominic Thiem jól is játszott és vezetett 6:1, 6:2-re. Aztán hatni kezdhetett az orvosság és az adrenalin szint is folyamatosan emelkedett. A negyedik játszmában az osztrák előbb 5:2-re vezetett, majd 6:5-nél két meccslabdához jutott, de Del Potro két ásszal visszajött. Csodálatos csata lett a szenvedősnek indult találkozóból, szegény Thiem kikapott 3 óra 35 perc alatt 1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4-re.