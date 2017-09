A kis Ewing bizonyítana

A 22 éves Egedi Renátóé lesz a Felix Promotion várpalotai gálájának egyik legfontosabb mérkőzése. A döcögős pályakezdés után az elmúlt évben egyenesbe jövő budapesti bunyós nem izgul karrierje első címmérkőzése előtt, holott pontosan tudja, hogy a WBO nagyközépsúlyú ifjúsági bajnoki öve hatalmas lépést jelentene a karrierjében.

A Felix Promotion szeptember 15-i várpalotai gáláján ugyan kötelek közé lép a WBO veretlen cirkálósúlyú Interkontinentális bajnoka, Szellő Imre, a szervezet nagypehelysúlyú Európa-bajnoka, Kovács Zoltán, és a középsúlyú magyar bajnok, Bacskai Balázs is, de az este, ha nem is fő-, de legfontosabb meccsét minden bizonnyal a 22 éves budapesti Egedi Renátó fogja vívni. A WBO ifjúsági bajnoki övéért az ukrán David Gorohovec elleni csata nem csak Egedi karrierjében jelenthet mérföldkövet, de a Felix Promotion számára is kiemelt jelentőséggel bír – ha a címért első magyarként bunyózó Egedi sikerrel jár, az hatalmas siker lenne mindkettőjüknek.

Előbb azonban lépjünk egy kicsit hátrébb, és nézzük meg, hogy ki is ez a srác, aki a nagy lehetőség kapujához érkezett.

„Hét éve lassan, hogy 2011-ben néhány barátommal lementünk az egyik fővárosi edzőterembe, hogy megtanuljunk egy-két boksz fogást, tisztán önvédelmi jelleggel. Az égvilágon semmilyen komoly tervem nem volt a bunyóval, az meg pláne meg sem fordult a fejemben, hogy én ezzel komolyabban foglalkozzak – elevenítette föl a kezdeteket Egedi az Origónak. – Aztán, amikor pár hónap után kezdtük elverni a már régebb óta terembe járókat, az edzőnk megkérdezte, nincs-e kedvünk komolyabban is foglalkozni a boksszal?

A versenyekhez egyesület kellett, így került Egedi a KSI-be, ahol gyorsan megtalálta edzőjével a közös hangot, és az eredmények is jöttek. Az amatőr karrier azonban nem tartott sokáig, Egedit inkább a profi ökölvívás érdekelte, azonban a váltás korántsem ment könnyen.

„Azt gyorsan felmértem, hogy az amatőr bokszból nem fogok tudni megélni, úgyhogy közel három éve profinak álltam. Kezdettől fogva Rácz Félix volt a menedzserem-promoterem, aki először megnézett magának, aztán bunyóztam egy-két meccsen, amivel ugyan nem győztem meg, de adott még egy lehetőséget. Csakhogy elkövettem azt a hibát, hogy nem igazán vettem komolyan a bunyómat, úgyhogy Félix azt mondta, kapok egy utolsó esélyt, és, ha azzal sem tudok élni, akkor sajnos, elválnak az útjaink.

Ahogy az utolsó esélyek általában, úgy ez sem volt egy könnyű kihívás. Egedinek a nagyközépsúly akkori magyar ranglistavezetőjével – egy másik Félix-bunyóssal-, Kis Mátéval kellett megküzdenie. A Millenárison rendezett izgalmas meccs döntetlen lett, ahogy az öt hónappal későbbi várpalotai összecsapás is. Nyernie ugyan nem sikerült, de Rácz Félix bizalmat szavazott Renátónak, amit azóta öt meccsen aratott öt győzelemmel (ebből 4 TKO) hálált meg.

„Most már ez a munkám, profi bunyós vagyok. Amikor elkezdtem a profi bokszot, egy barátom autómosójában melóztam, és nem lehetek elég hálás a sok segítségért, amit a környezetemtől kaptam. Aztán, ahogy bekerültem az óbudai BSK Crossfight klubba és jöttek az eredmények, úgy sokan beálltak mögém és, ahogy komolyodnak a mérőzések, úgy a meccspénzek is egyre jobbak lesznek, amire már lehet alapozni.

Az előrelépést azonban az igazán rangos, lehetőség szerint címmérkőzések jelentik.

Nem csak a pénz, hanem a presztízs, illetve az adott szervezetnél elfoglalt ranglistahely miatt is. Egedire szeptember 15-én egy ukrán ellenfél vár. A szintén 22 éves (az ifjúsági övért 23 éven aluli bokszolók mérkőzhetnek), 8-1-es (ebből 7 K.O./T.K.O.) mérleggel rendelkező David Gorohovecről nem sokat lehet tudni. Egyetlen vereségét egy dán bunyóstól szenvedte el a többi ellenfelével, egy kivételével, idő előtt végzett.

„Teljes mérkőzést nem láttunk róla, egy-egy perces videóink vannak a meccseiről, amiből annyi derül ki, hogy többnyire kiütéssel nyer, nagy ütő, de nem tűnt túl képzettnek. Azt viszont nem tudjuk, hogy szokott kezdeni, hogy bírja kondival a meccseket, milyen kombinációkat üt és hasonlók. De ez igazából nem is akkora baj, mert, valójában nem rá készülünk, hanem a tíz menetre, hogy azt stabilan végig tudjam bunyózni, ha úgy alakul. Pontosan tudjuk, hogy ha ezt a srácot nem tudom meglépni, akkor a nagyok között, egy sokkal komolyabb mezőnyben nem sok keresnivalóm van."

Ha viszont „meg tudja lépni", az nagy lépés lesz. Győzelem esetén Egedi bekerülhet a súlycsoport top 15-be.

Egedi Renátónak az ökölvívás világától meglehetősen távoli beceneve van, tudniillik Ewing néven fut. Igen, jól sejtik, a méltán népszerű amerikai tévés sorozat, a Dallas adta az ihletet. „Mondták már, hogy erre a kérdésre készüljek egy válasszal – mondta Egedi Renátó. – Amikor elkezdték ismételni a tévében a Dallast, annak idején én, ugye, nem láthattam, talán még meg sem születtem, amikor először vetítették, szóval, néhány haverommal teljesen rácsavarodtunk, nagyon szerettük a sorozatot, és elkezdtük magunkat Ewingoknak nevezni. És rajtam maradt a név. Természetesen a gonosz családfő a kedvencem a sorozatból." Annyit hozzáfűznénk, hogy Jockey nem gonosz, csak nagyon céltudatos, és nagy harcos.

A továbbiakra nézve reális lehetőség lehet még az ifjúsági öv megvédése, amennyiben a novemberre tervezett következő gála még a 23. születésnapja előtt lesz, utána pedig jöhetnek a még nagyobb kihívások.

A gálára a belépőjegyek már elővételben elfogytak, ám az M4 Sport szeptember 15-én, pénteken, 21.45-től élőben sugározza a legjobb magyar profi ökölvívók első őszi fellépését.