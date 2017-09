Szívbeteg magyar gyerekeknek segít a nemzetközi profiboksz-szervezet

Nem csak a bunyóról fog szólni péntek este a várpalotai profi ökölvívó gála. Kovács István, az egyik legjelentősebb profi ökölvívó szervezet, a WBO nevében fog átadni egy félmillió forintos támogatást egy szívbeteg gyerekeket segítő hazai alapítványnak.

A Boksz Világszervezet, azaz a WBO a négy nagy profi szervezet egyike (a másik három a WBA, a WBC és az IBF), és ennek európai tagozatát, vagyis a WBO Europe-ot irányítja a korábbi amatőr olimpiai és világbajnok, illetve profiként is világbajnok ökölvívó, Kovács István. Kokó így hivatalból is ott lesz a Felix Promotion pénteki várpalotai gáláján, ahol Kovács Zoltán a szervezet nagypehelysúlyú Európa-bajnoka is kötelek közé lép, nem beszélve arról, hogy Egedi Renátó elsőként bokszolhat a Felix Promotion csapatából a WBO ifjúsági bajnoki övéért. A sok hivatalos tennivaló között lesz egy, ami ugyancsak nagyon fontos.

A WBO minden évben lehetőséget ad, hogy egy bizonyos összeget elköltsek Európában, szinte bármire, korlátozás nélkül. Erre létrehoztak egy programot, ami a Kids Drugs Free (Gyerekek drogok nélkül) nevet viseli, de nincs olyan megkötés, hogy csak ilyen programra költhetek – ebből a pénzből szinte bármilyen karitatív célra elkülöníthetek" - mondja Kovács István.

Az első ilyen támogatást 2006-ban még nagyrészt az SOS Gyermekfalu, valamint a kőszegi ökölvívók kapták, majd 2007-től éveken át magyarországi ökölvívó egyesületek jutottak támogatáshoz. De a WBO adományából rendeztek több alkalommal háziversenyt az utánpótlás korosztálynak a Vasas otthonában, és évente több száz kesztyű, bokszzsák és WBO-s póló talált gazdára a gyerekek között.

Ebből a forrásból rendeztük anno a nagy sikerű, telt házas „Sztárok a Ringben" show-t, ahol egykori és aktív bunyósaink bokszoltak a celebvilág képviselőivel.

2009-ben a WBO vezetői személyesen voltak jelen a Heim Pál Gyermekkorházban, amikor több százezer forint értékben ajándékoztak játékokat az intézményben kezelt gyerekeknek. 2013-ig pedig minden évben nagyjából 1.000.000 forint jutott a magyar kluboknak ajándékozott bokszfelszerelésekre.

„Azonban az akkori elnök, aki ezt a tevékenységet soha nem nézte jó szemmel, egyszerűen megtiltotta az adakozást, arra a nem létező szabályra hivatkozva, hogy a profik nem támogathatják az amatőröket. Így aztán 2014-ben Szerbiában, és az ukrán fővárosban, Kijevben rendeztünk be belőle két ökölvívó termet – érdekes módon, ott nem tudtak erről a szabályról."

A WBO Europe persze ettől még nem feledkezett meg a magyarországi rászorulókról sem. Így kapott 2015-ben három futókocsit (ezekben a speciális kocsikban tudják tolni szülők a mozgássérült gyerekeket, például egy futóversenyen) a fogyatékkal élők sportját segítő Suhanj! Alapítványnak, és rendeztek számukra éjszakai futóversenyt.

Az idei évben félmillió forinttal támogatta a szervezet a tatai gyermekfutóversenyt, pénteken pedig a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány képviselői vehetnek egy ugyancsak ötszázezer forintról kiállított csekket.

Fontos hír a gálával kapcsolatban! Az időjárás miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy nem a Thury-várban szabadtéren tartják meg a rendezvényt, hanem átviszik Gál Gyula Városi Sportcsarnokban. A megváltott jegyek, természetesen, érvényesek. A gálára a belépőjegyek már elővételben elfogytak, ám az M4 Sport szeptember 15-én, pénteken, 21.45-től élőben sugározza a legjobb magyar profi ökölvívók első őszi fellépését. A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információkért keresse fel a www.felixpromotion.com oldalt.