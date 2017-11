Idén ötödször jöhet össze a Nadal-Federer csúcstalálkozó

Miközben a címvédő Andy Murray már pályára lépett a héten egy bemutatón, és a tavalyi finalista, Novak Djokovic Kaliforniában próbálta lelőni James Corden fejéről a palackot, az idei év nyolc legjobb teniszezője rajtra készen áll, hogy megküzdjön az ATP Finals trófeájáért. Nehéz elképzelni, hogy jövő vasárnap nem Rafael Nadal és Roger Federer újabb csúcstalálkozójával zárul az ATP 2017-es szezonja.

Mi is az ATP Finals?

A teniszezők szezonzáró versenyét 1970-ben rendezték meg először Tokióban és az amerikai Stan Smith lett a győztes Rod Laver előtt. Már akkor is az volt az egyik különlegessége a viadalnak, hogy a csoportmérkőzéses lebonyolítás eredményeként, egy vereség nem jelentett kiesést. Az első években mindig másik városban jöttek össze az idény legjobbjai, de 1977-től 1989-ig, a New York-i Madison Square Gardenben otthonra talált, az akkoriban Mesterek-kupája (The Masters) néven futó csúcstalálkozó. Az ATP megalakulásával 1990-ben kezdődött az új korszak. Hivatalosan ATP Tour World Championship lett a versenyből, és tíz éven át Németország volt a helyszín – előbb Frankfurt, majd 1996-tól a Világkiállítás felvezetéseként Hannover.

Hannover után megint vándorélet kezdődött, Lisszabon, Sydney, Houston és Sanghaj után, 2009 óta folyamatosan London, az O2 Aréna a helyszín.

Évek óta nem cserélődött ki a mezőny annyira, mint 2016-ról 2017-re. A nyolc induló között négy újonc van (Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, David Goffin és Jack Sock.)Federer gyakorlatilag minden mutatóban fényévekkel jár a hét társa, riválisa előtt.Még Nadal is messze van tőle az ATP Finals statisztikáit böngészve, ami akkor is igaz, ha kettejük legutóbbi, londoni találkozóját a spanyol nyerte a 2013-as elődöntőben (7:5, 6:3.) Tavaly annyiból izgalmasabb volt a helyzet, hogy az ATP Finals hatalmas serlegének a sorsa mellett a szezonvégi világelsőség is Londonban dőlt el. A megtorpant, megroggyant Djokovic kapott egy esélyt, hogy a frissen elvesztett koronáját egyből visszaszerezze Murraytől, de nem sikerült.

Rafa és Roger mindent visz

Nadal és Federer párbajsorozata, szárnyalása, rivalizálása, rekordjai, uralkodása megint egy magasabb szintre emelte a teniszt 2017-ben. A US Open végére helyre állt a rend: 2011. március 7. óta először Nadal és Federer nevével kezdődött a ranglista. Egyértelmű lett, hogy csak kettejük közül kerülhet ki a 2017-es, szezonvégi világelső. Federernek azért matematikailag minimális esélye maradt, bár az őszi versenyeken mindig sikeresebben szerepelt. Sanghajban a döntőben sorozatban negyedszer is jobbnak bizonyult Nadalnál, aki előtte megnyerte Pekinget és a US Opent (harmadszor.) Az év utolsó 1000-es versenye Párizsban úgy kezdődött, hogy a spanyolnak elég egyetlen mérkőzésen győznie, hogy garantált legyen a koronája. Federer ugyanis megint a testét, az egészségét helyezte előtérbe, és már a londoni ATP-világbajnokságra koncentrált, miután nyolcadszor is a legjobb lett Bázelben.

A főszereplők

Rafa Nadal (1.)

Pályafutása során negyedszer, minden idők legidősebb teniszezőjeként, 31 évesen zárta a szezont az ATP-világranglista élén. Hat versenyen maradt veretlen, miután az első négy döntőjét elvesztette 2017-ben. 77 mérkőzéséből 67-et megnyert az idén. Kétszer volt döntős Londonban, de még nem győzött. A csoportellenfeleivel 17:3-ra áll. Egészen a hét közepéig bizonytalan volt az indulása a kiújult térdsérülése miatt. Erről itt írtunk bővebben:

Rafael Nadal térde tartja bizonytalanságban a teniszvilágot Rafael Nadal térde tartja bizonytalanságban az ATP-világbajnokság mezőnyét és stábját. A spanyol világelső múlt pénteken még elég borúlátóan nyilatkozott az indulási esélyeiről, de a legfrissebb orvosi diagnózis szerint a helyzet több mint bíztató. Persze nem ez lenne az első eset, hogy a mallorcai már biztos világelsőként kihagyja az ATP legfontosabb versenyét, amit amúgy még soha nem nyert meg.

Roger Federer (2.)

Elvarázsolta az egész világot a 2017-es teniszével, eredményeivel. Saját magát is meglepte már Melbourne-ben, és attól kezdve nem volt megállás. Senki nem nyert több serleget nála 2017-ben, jelenleg 7-nél tart, összesen 11 versenyből. Legnagyobb riválisát, Nadalt négyszer is legyőzte.Wimbledonban, játszmavesztés nélkül hódított nyolcadszor és nyerte a 19. Grand Slam-trófeáját.Már most tudja a decemberi felkészülésének minden állomását, de egyelőre Londonra koncentrál, ahol egyértelműen ő a legnagyobb esélyes, hetedszer nyerheti meg az ATP Finalst.

Alexander Zverev (3.)

A generációváltás megindulásának legsikeresebb alakja a 20 éves német, aki Melbourne-ben még kikapott Nadaltól a 3. fordulóban, de a római 1000-es döntőben Djokovicot verte (amikor már mindenki azt hitte, hogy a belgrádi magára talált), Montréalban - szintén mestertornán - Federert állította meg a fináléban. Nick Kyrgios egyelőre a mumusa, és az ősz nem róla szólt, de a játéka már megvan ahhoz, hogy bárkit legyőzzön, ha jó napja van.

Dominic Thiem (4.)

Nem torpant meg a fejlődésben. Másodszor kvalifikálta magát Londonra a 24 éves osztrák. Az egyenletesen megbízható teljesítmény mellett az átütő siker egyelőre hiányzik, bár ő az egyetlen, aki tavasszal, salakon le tudta győzni Nadalt. Egy versenyt nyert (Rio de Janeiro), 73 meccséből 58 találkozón győzött.

