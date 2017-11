Túlélte a Titanic katasztrófáját, olimpiai bajnok lett belőle

Richard Norris Williams Svájcban született, ott volt a Titanicon, majd 1924-ben amerikai színekben olimpiai bajnok lett belőle.

Williams Genfben született 1891-ben, amerikai szülők gyermekeként, a korábbi amerikai elnök, Benjamin Franklin is a felmenői között volt. Williams az édesapja irányítása alatt kezdett teniszezni, 1911-ben pedig már svájci bajnok lett.

1912 áprilisában Williams is ott volt a Titanic fedélzetén, de túlélte a hajó katasztrófáját. Édesapja, Charles Duane Williams is ott volt az óceánjárón, őt az eltűntek között tartották számon. Richard Norrisnak sikerült elúsznia egy mentőhajóig, ahol azonban még órákig a jeges vízben volt térdéig. Williams lába annyira elfagyott, hogy a mentésre érkezett Carpathia hajó orvosa amputálni akarta azt.

Williams teniszezőként nem engedte, hogy levágják a lábát, sérülése ellenére két óránként felkelt, hogy járkáljon és ezzel beindítsa a vérkeringést a sérült testrészben. A terápia használt, Williams még abban az évben megnyerte első amerikai teniszversenyét, vegyespárosban. Később többek között Davis-kupát is tudott nyerni, a szintén túlélő, Karl Behrrel egyetemben.

Williams harcolt az I. világháborúban is, több kitüntetést is kapott. A harcok elmúlta után visszatért a teniszpályára, kétszer nyerte meg a U.S. Open elődjének egyes küzdelmeit, kétszer nyert Davis-kupát az amerikai csapattal, 1924-ben Párizsban, 33 évesen pedig olimpiai bajnok lett vegyespárosban Hazel Hotchkiss Wightman oldalán.