Roger Federer sem sebezhetetlen, kiesett Londonban

Új bajnokot avatnak vasárnap az ATP Finals végén, mert a hatszoros bajnok Roger Federer, óriási meglepetésre, 1 óra 45 perc alatt 1:6, 6:3, 6:4-re kikapott David Goffintől, a szombati első elődöntőben. A 36 éves legenda hatszor találkozott korábban a 26 éves belgával és mindig legyőzte őt. Federernek ez volt az ötödik veresége 2017-ben és ezzel számára befejeződött a szezon.

Nehéz volt bármi biztatót találni Roger Federer és David Goffin találkozója előtt, ami a belga esetleges sikerére utalt volna. Legutóbb október 28-án találkoztak Bázelben és a svájci 6:1, 6:2-re győzött. A héten Goffin már beleszaladt egy hasonló kiütésbe, Grigor Dimitrovtól kapott ki szerdán 6:0, 6:2-re. Igaz, a hét elején karrierje során először jobbnak bizonyult Rafael Nadalnál, ráadásul először vert meg világelsőt. A bal térdén hónapok óta folyamatosan kötéssel játszó belga egyrészt mindenkit megnyugtatott, hogy fizikálisan száz százalékos, másrészt határozottan kijelentette, változtatni fog a játékán Federer ellen. Soha nem találtam meg a győzelem kulcsát Roger ellen. Őszintén mondom, nem tudom, mihez kezdek szombaton, de mindenképp újítani fogok, valami olyannal kell próbálkoznom, amit korábban még nem tettem. Bázelben nem hibázott, nagyon agresszívan játszott, jól fogadott. Remélem, most nem fog ugyanúgy teniszezni"- mondta Goffin még pénteken, hogy mi kell a szorosabb mérkőzéshez.

Az első fél óra után úgy tűnt, hogy a belga kívánsága nem most fog teljesülni, Federer ezúttal is szárnyalt. Egyből elnyerte tíz évvel fiatalabb riválisa adogatását, ami még jobban megnyugtatta és parádés megoldásokkal, látványos labdamenetekben szerezte a pontokat. Goffin képtelen volt fogást találni a svájcin, akinek sült a fonákja. Azt is gondolhattuk ekkor, hogy a dupla-brékkel, elég kilátástalan játékkal, 6:1-re elvesztett első játszma után David Goffin csendben megadja magát és elkezd a jövő hétvégi Davis-kupa döntőre koncentrálni. Nem ez történt, második szettben neki jött össze a gyors brék, ami teljesen megváltoztatta a játék addigi képét. A belga sokkal jobban kezdett szerválni, hosszabban, pontosabban, agresszívebben teniszezett, miközben a svájci többet hibázott, mint addig. Az egy apró brékkel 6:3-ra megnyert szett után még mindig mindenki Federer sikerét várta. Fordított ő már ennél nehezebb helyzetből is, például januárban az Australian Open döntőjében Rafael Nadal ellen 1:3-ról az ötödik játszmában. Goffin azonban megérezte, hogy ez lehet az ő napja, van keresnivalója. A harmadik szettben megint neki jött össze előbb a brék és 5:4-nél a meccsért, élete eddigi legnagyobb győzelméért szerválva nem remegett meg, két ásszal nyitott és egy újabb pontot érő adogatással be is fejezte a csatát. Számára óriási siker, egyben hatalmas meglepetés.

Roger Federer kettő győzelemre állt attól, hogy hetedszer is a magasba emelhesse az ATP Finals-serlegét. Legutóbb 2011-ben tudott nyerni Londonban, az volt a hatodik sikere. Először 2003-ban, Houstonban diadalmaskodott, a döntőben André Agassit verve (6:3, 6:0, 6:4). A következő évben megvédte a címét a texasi városban, de 2005-ben Sanghajban a verseny történetének leghosszabb döntőjében, 4 óra 33 perc alatt 6:7, 6:7, 6:2, 6:1, 7:6-ra kikapott David Nalbandiantól. A fájdalmas vereség nem okozott törést a pályafutásában, 2006-ban és 2007-ben is ő ünnepelhetett a dél-kínai városban. Az első londoni évben előbb Del Potro bizonyult jobbnak nála a csoportban, majd Davigyenko állította meg az elődöntőben. A következő két évben viszont száz százalékos maradt. Az elmúlt öt évben is eljutott a döntőig háromszor, de ott rendre elbukott Djokovic ellen, igaz, 2014-ben sérülés miatt ki sem állt.