Megint Budapestre jönnek a pankráció legnagyobb sztárjai

A legrangosabb pankrátor szövetség, a WWE jövő tavasszal ismét gálát rendez Budapesten, ahol a szervezet legnagyobb sztárjai közül többen is fellépnek majd.

A szervezők keddi tájékoztatása szerint a showelemekkel tarkított, látványos eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna ad majd otthont május 14-én, hétfőn.

Az előzetes tervek alapján AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Charlotte Flair, The New Day, Naomi, Kevin Owens és Jinder Mahal is ringbe lép a gálán. A WWE legutóbb 2015 tavaszán rendezett gálát a magyar fővárosban.