Nagyszerű magyar siker a Palma de Mallorca-i sakkversenyen

Palma de Mallorcán az orosz Dmitrij Jakovenko és az örmény Levon Aronjan holtversenyes elsőségével fejeződött be a Grand Prix 2017 négy versenyből álló sorozatának utolsó tornája. Szép magyar sikernek örülhetünk, a 18 fős mezőny rajtlistáján tizenötödik Rapport Richárd holtversenyben a harmadik helyen végzett. A kilenc fordulós svájci rendszerű viadal döntötte el, hogy az összetett pontverseny első két helyezettje, az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov és az orosz Alekszandr Griscsuk harcolta még ki az indulási jogot a jövő évi nyolcfős berlini világbajnok-jelölti döntőn, amelynek győztese lesz a norvég világbajnok Magnus Carlsen kihívója.

Az idei Grand Prix sorozaton huszonnégyen vettek részt, négy 18-18 fős, 130-130 ezer eurós díjazású, svájci rendszerű versenyt rendeztek meg, a meghívottak három-három viadalon játszottak. A sorozat nagy tétje a világbajnok-jelölti cím volt, az első két helyezett válthatta meg repülőjegyét a berlini világbajnok-jelölti döntőre.A Nemzetközi Sakkszövetség és az AGON közös szervezésű sorozatán sakkozásunkat Rapport Richárd képviselte.

Az első tornán az Egyesült Arab Emírségekbeli Sardzsában hármas holtversenyben az orosz Alekszandr Griscsuk, a francia Maxime Vachier-Lagrave és az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov győzött. Rapport a kínai Ding Liren elleni remek nyeréssel rajtolt, de Vachier-Lagrave és Hikaru Nakamura elleni vereséggel folytatta.Rutintalansága is okozhatta, hogy régi hibájába esett, túlértékelte esélyeit.A kettős vereség után egy végtelenül higgadtan játszó Rapportot láttunk, kiemelkedő játékkal győzte le az orosz Alekszandr Rjazancevet, biztosan tartotta az egyensúlyt az extraklasszisokkal szemben, ötven százalékot ért el.

A nagymesterek a versengést Moszkvában folytatták, Ding Liren félpontos előnnyel ért elsőként a célba Mamedgyarovot előzte meg. Genfben ismét szoríthattunk Rapport Richárdért. Sardzsában nyújtott jó teljesítménye után nagy csalódás volt a játéka, a kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fan társaságában a 16. helyezése. A 18,7 Élő-pont elvesztése is tükrözte eredménytelenségét.A hármas vesztőszéria után kockáztatott, a kritikus állásokban azonban rendre hibázott, még két partit vesztett el, csak Hou Ji-fan ellen tudott nyerni.A párosítás sem volt hozzá kegyes, hiszen öt orosz sakkozóval is meg kellett mérkőznie. A rajtlistán csak tizenkettedik azerbajdzsáni Tejmur Radzsabov nyerte meg a viadalt. Kettős győzelemmel rajtolt, okos taktikával, fölösleges kockázatvállalás nélkül gyűjtögette a fél pontokat, majd a hetedik játéknapon megszerzett harmadik nyerésével bebiztosította elsőségét.

Bizakodva vártuk a sorozatot befejező és a két világbajnok-jelölti cím sorsát eldöntő Palma de Mallorca-i viadalt. Rapport a Világkupán negyeddöntős volt, Man szigeten a nagyszabású nyílt versenyen is jó formát mutatott. A csapat Európa-bajnokságon válogatottunk egyik húzóembere volt. A versenyt láthatóan nagy ambícióval kezdte, ennek tudható be a holland Anish Giri elleni hibás kombinációja és veresége. Két döntetlennel folytatta, majd a negyedik játéknapon a norvég Jan Ludvig Hammert győzte le. A hatodik körben a játszmáig még veretlen orosz Alekszandr Rjazancev ellen aratta második győzelmét. Emlékezetes küzdelemben, 79 lépésben harcolta ki a döntetlent Levon Aronjannal szemben, utolsó két partiját elremizve fejezte be szereplését.Rapport Richárd holtversenyes harmadik helye nagyszerű siker.A 2762-es performance-pontszám, a + 8,3 Élő-pont is hű tükre eredményes játékának.

A világbajnok-jelöltségért küzdő Maxime Vachier-Lagrave utolsó partijában sokat kockáztatott az áhított nyerés megszerzéséért, ennek az orosz Dmitrij Jakovenko örült a legjobban, váratlan győzelmével befogta Levon Aronjant. A hajrában előretört, de Rapport védvonalát Radzsabov nem tudta áttörni, harmadik lett az összetett versenyben.A végeredménynek Mamedgyarov és Griscsuk is örülhetett, ismét világbajnok-jelöltek lettek.

A Palma Grand Prix végeredménye:

1-2. Dmitrij Jakovenko (orosz, 2721) és Levon Aronjan (örmény, 2801) 5,5

3-9. Tejmur Radzsabov (azerbajdzsáni, 2741), Rapport Richárd (magyar, 2692), Jevgenyij Tomasevszkij (orosz, 2702), Hikaru Nakamura (amerikai, 2780), Peter Szvidler (orosz, 2763), Ding Liren (kínai, 2774) és Pentala Harikrishna (indiai, 2738) 5

10-12. Erneszto Inarkijev (orosz, 2683), Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2796) és Pavel Eljanov (ukrán, 2707) 4,5

13-15. Li Chao (kínai, 2741), Francisco Vallejo Pons (spanyol, 2705) és Anish Giri (holland, 2762) 4

16. Alekszandr Rjazancev (orosz, 2651) 3,5

17-18. Borisz Gelfand (izraeli, 2719) és Jon Ludvig Hammer (norvég, 2629) 3 pont.

A Grand Prix pontversenyének végeredménye:

1.Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni) 340 (140, 140, 60)

2. Alekszandr Griscsuk (orosz) 336,4 (140, 71,4, 125)

3. Tejmur Radzsabov (azerbajdzsáni) 312,8 (71,4, 170, 71,4

4. Ding Liren (kínai) 311,4 (70, 170, 71,4)

5. Dmitrij Jakovenko (orosz) 236 (70, 11,l 155)

6. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 231,4 (140, 71,4, 20)

7. Hikaru Nakamura (amerikai) 212,8 (70, 71,4, 71,4)

8. Peter Szvidler (orosz) 202,8 (71,4, 60, 71,4)

9. Jan Nepomnjacsij (orosz) 198 (70, 3, 125)

10. Levon Aronjan (örmény) 173 (7, 11, 155)

...

14. Rapport Richárd (magyar) 98,9 (25, 2,5, 71,4)

(24 résztvevő)

A Grand Prix újszerű lebonyolítása sok kritikát kapott. A nagymesterek elsősorban a biztonságot tűzték zászlajukra, sok volt a döntetlen, s ennek nem kis része küzdelem nélküli. Sardzsában a 81 partiból 60 végződött pontosztozkodással, 16-5-re nyertek a világossal játszók. Moszkvában a sötétek nyertek 13-9-re, Genf kicsit javított a statisztikán, csak 50 döntetlen született, a világos szín volt a sikeresebb,19-12 lett a vége, Palma de Mallorcán 13-9-re győztek a fehérek. A sorozaton lejátszott 324 játszmában 228 ért véget döntetlennel!

Londonban december 1. és 11. között rendezik meg a „Grand Chess Tour 2017" öt versenyből álló sorozat utolsó tornáját. A párizsi és a leuveni rapid-és villámversenyek után St. Louisban az 5. Sinquefield Kupán a sakkvilág legjobbjai klasszikus gondolkodásidejű partikban mérték össze erejüket, majd a sakkozás 13. világbajnokának, Garri Kaszparovnak a részvételével is rapid-és villámversenyen viaskodtak. Az összetett pontversenyben élen álló háromszoros norvég világbajnok Magnus Carlsen nem lopta el a show-t Garri elől, kihagyta a versenyt. A befejező viadalon természetesen rajthoz áll és a pontverseny megnyerése a célja.

Címvédőként az amerikai Wesley So játszik, a rajtlistát Carlsen vezeti. A viadal díjalapja 300 ezer dollár, a győztes 75 ezret nyer. Az összetett verseny első két helyezettjét még külön is jutalmazzák, 100, illetve 50 ezer a bónusz. Carlsen Párizsban rájátszásban diadalmaskodott, Maxime Vachier-Lagrave ellen győzött, Leuvenben snellben villogott, St. Louisban holtversenyben második lett Viswanathan Anand társaságában. A klasszikus tornán a francia nagymester győzött, a rapid-és villámtornán Levon Aronjan sziporkázott.

A London Chess Classic 2017 verseny résztvevői:

Magnus Carlsen (norvég, 2837)

Levon Aronjan (örmény, 2805)

Fabiano Caruana (amerikai, 2799)

Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2789)

Wesley So (amerikai, 2788)

Viswanathan Anand (indiai, 2782)

Hikaru Nakamura (amerikai, 2781)

Szergej Karjakin (orosz, 2760)

Jan Nepomnjacsij (orosz, 2729)

Michael Adams (angol, 2711)

A Grand Chess Tour 2017 pontversenyének állása:

1.Magnus Carlsen 34 (12, 13, 9)

2. Maxime Vachier-Lagrave 31 (10, 8, 13)

3. Levon Aronjan 25 (5,5, 6,5, 13)

4. Szergej Karjakin 20,5 (5, 6,5, 9)

5. Hikaru Nakamura 20 (8, 3, 9)

6. Wesley So 15,5 (4, 10, 1,5)

7. Viswanathan Anand 14 (3, 9, 2)

8. Jan Nepomnjacsij 12,5 (4, 1,5, 7)

9. Fabiano Caruana 7 (3, 4, 5)