Evezésben indulna a tokiói olimpián a Tour de France korábbi győztese

Bradley Wiggins indul a brit ergométeres bajnokságon, Mark Hunter szerint az ötszörös olimpiai bajnok kerékpárosnak van esélye bekerülni az evezősök olimpiai csapatába.

"Egy fenomenális sportoló, akit izgat a kihívás, hogy mire képes" - mondta Wiggins jövő szombati próbatételéről a britek 39 éves olimpiai és világbajnok evezőse. Hunter hozzátette: a 37 éves Wigginst a kétszeres olimpiai bajnok evezős, James Cracknell készíti fel a versenyre, és így számára cseppet sem lenne meglepő, ha a Tour de France első brit győztese (2012) az ergométer után a vízen is kipróbálná magát.