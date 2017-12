Az olimpiai mozgalom süllyedő hajójába egyre több helyen tör be a víz, recsegnek-ropognak az eresztékek. A súlyemelés folyamatos leckéztetése és félelemben tartása mellett a kapitány most az orosz armadának rontott neki. Ez az ütközet azonban nem lesz gyors lefolyású és hosszan elhúzódó válságra lehet számítani. A soron következő téli olimpia lehet minden idők legzűrösebb ötkarikás játéka – pedig ilyenből volt már egy pár. Helyzetelemzés.

Túlzás lenne azt állítani, hogy a Thomas Bach vezette Nemzetközi Olimpiai Bizottság hatalmas meglepetéssel szolgált kedden este. A NOB előtt ugyanis két lehetőség közül választhatott. Vagy teljesen eltünteti a 2018-as téli olimpiai játékokról Oroszországot, vagy hagy egy kiskaput pár olyan orosz sportolónak, akiről azt vélelmezi, hogy nem doppingol. A bátornak tűnő, ám sokkal inkább gyáva megoldást választó NOB a második lehetőség mellett tette le a voksát. Ami amúgy magában hordozza annak a lehetőségét, hogy egyetlen orosz sportoló se legyen ott Dél-Koreában.

Moszkva ugyanis nem várt soká a válasszal. Bár hivatalosan csak a december 12-i moszkvai Olimpiai Gyűlés mondja ki a végső szót, a sorok között olvasni tudók már régen rájöttek, hogy az orosz állam és sportvezetés az olimpia teljes bojkottjára készül. Amikor kedden este Az Összoroszországi Televíziós és Rádiósugárzási Társaság (VGTRK) a NOB-határozatokra válaszul közölte, hogy az állami tévé – és rádiócsatornák közül egyik sem közvetíti majd a 2018-as téli játékokat, sejteni lehetett, hogy ez a történet itt nem áll meg. Az oroszok kétségbeesett reakciója sokak szemében visszatetsző, de ha felidézünk egy másik, közelmúltban történt eseményt, akkor mindjárt más megvilágításba kerülnek az események.

Amikor lapunk a kedden befejeződött súlyemelő-világbajnokság körüli anomáliákkal foglalkozott, felidéztük egy Németországban élő, 79 éves kínai orvosnő szavait. Hszüe Jin-hszian, aki a nyolcvanas években több sportág válogatottja mellett is dolgozott, arról beszélt, hogy szerinte tízezer kínai sportoló volt érintett az államilag irányított doppingolásban. A Németországban menedéket kérő Hszüe Jin-hszian már 2012-ben is megfogalmazta vádjait, most pedig azt állította, hogy a korábbi kínai érmek „doppingban lettek áztatva", és szerinte valamennyit vissza kellene venni. A doktornő pontosan olyan államilag ellenőrzött doppingolásról beszélt, mint ami miatt a NOB most kizárta az oroszokat a téli olimpiáról. Mindezt az Orosz Olimpiai Bizottság korifeusai, a világ sportközvéleménye, de – gyaníthatóan – az egyszeri orosz ember is pontosan tudja. Éppen ezért nem kell csodálkozni azon, hogy az orosz sportvezetők első útja a Svájcban székelő Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) vezetett, hogy ott támadják meg a Thomas Bach vezette NOB döntését.

Nem kell ahhoz nagy jóstehetség, hogy belássuk: semmire se mennek ezzel. A NOB már a 2016-os riói nyári olimpia előtt pontosan tisztában volt az oroszok üzelmeivel, mégsem volt olyan bátor, hogy a téli olimpiánál sokkal fontosabb és nagyobb nézettségű nyári játékokról kiűzze az oroszokat. Álságos módon az atlétikán és a súlyemelésen statuáltak példát (orosz emelő és atléta nem lehetett ott Rióban), viszont a többi sportágban a nemzetközi szövetségekre bízták a döntést. Azok meg – köszönték szépen a lehetőséget – szépen igent mondtak mindenre. A csonka orosz csapat még így is nyert 19 arany, 17 ezüst és 20 bronzérmet, ezzel a teljesítménnyel pedig az éremtáblázat negyedik helyén végzett. Mindezt úgy, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság összes erre illetékes tagja jól tudta, mi folyik az oroszországi kémcsövekben.

Abban mindenki egyetért, hogy a világ sportját teljesen átszövő és nem csak oroszország-központú doppingolás ellen valamit tenni kellett. Az Aján Tamás vezette Nemzetközi Súlyemelő Szövetség egészen példátlan módon odáig ment, hogy a sportág nagyhatalmának számító oroszok mellett a kínaiakat is kizárta az idei világbajnokságról. (Meg másik hét nemzetet.) A NOB korifeusai nem voltak ennyire bátrak, más kérdés, hogy az IWF tényleg példátlan döntése után a súlyemelés simán repülhet a 2024-es párizsi olimpia műsoráról. Ha pedig repül, akkor jól tudjuk, hogy nem tér oda vissza többet.

A 2018-as téli olimpiát az oroszok kizárása mellett két másik dolog is sújtja. Észak-Korea fenyegető (fizikai) közelsége nem éppen azt mutatja, hogy minden idők legbarátságosabb és legjobb hangulatú olimpiája elé néz a világ. Bár a NOB erre illetékes szakemberei hetente nyugtatnak meg mindenkit, hogy nem lesz baj, azt ők is jól tudják, hogy a phenjani állami vezetés összes lépése kiszámíthatatlan.

Ha Észak-Korea kénye-kedve szerint lő fel ballisztikus rakétákat Japán felé, akkor miért ne tehetné meg mindezt a hozzájuk sokkal közelebb megrendezett Phjongcsang irányába. Mindenki tisztában van azzal, hogy megteheti, mondhat bármit Bach elnök, vagy az összes beosztottja.

A téli olimpia ékkövének számító jégkorongtorna már Oroszország kizárása előtt is súlyos károkat szenvedett azzal, hogy az NHL, vagyis az észak-amerikai profi liga nem áll le az olimpia alatt, azaz az NHL-ben játszó hokisok nem lehetnek ott az olimpiai tornán. Ezt még csak-csak elviselte volna a hokitorna, hiszen ilyenre már volt példa a sporttörténelemben. Az orosz csapat kizárása azonban olyan csapás, amelyet már nehezen lehet túlélni. Természetesen a meccseket megtartják, az olimpiát valamelyik ország (vélhetően egy skandináv állam, azaz a svédek, vagy a finnek) megnyeri, ez azonban mégsem lesz ugyanaz. Az olimpia második legnézettebb sportága, a műkorcsolya sem lesz olyan, mintha az oroszok ott lennének. Nem véletlenül zokogott kedden este az orosz tévé élő adásában Tatjana Taraszova, az orosz műkorcsolya-válogatott szakvezetője.

A NOB vezetői sietve jelentették be, hogy számukra az orosz sportminiszter, Vitalij Mutko megszűnt létezni. Egy rapid döntéssel azonnal ki is tiltották Mutkót a világ összes olimpiai rendezvényéről. A határozat életfogytig tart, azaz Mutko – elvileg – soha többet nem teheti be a lábát egyetlen egy olimpiára sem. Na, most ez az ember a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság szervező bizottságának a vezetője. Innen – természetesen – nem tudta őt kipöckölni Thomas Bach. A dolog most úgy fest, hogy a NOB által persona non grata-nak tekintett Mutko felel azért az eseményért, mely Oroszország tekintélyét kellene, hogy visszaállítsa – nemcsak a sport világában. Életszerű, nem?

Itt tart tehát az ügy, na meg ott, hogy az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) felállva tapsolt a NOB döntése után. Peking viszont nem kommentálta a keddi történéseket. Vlagyimir Putyin sem. Még.