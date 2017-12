Súlyemelő vb: Magát Krisztina 8, Nagy Péter 10.

A női plusz 90 kilós súlycsoportban Magát Krisztina a nyolcadik, míg a férfiak ólomsúlyú mezőnyében Nagy Péter a tizedik helyen zárt összetettben az anaheimi súlyemelő-világbajnokság zárónapján.

Magát Krisztina, a Testvériség SE 28 esztendős sportolója a korábbi plusz 75 kg helyébe lépett, s a legnehezebbeket foglalkoztató új legfelső női súlycsoportban szakításban remekül nyitott. Kezdősúlyán, a 100 kilón könnyedén jutott túl, a folytatásban azonban a 103 és a 104 kg is kifogott rajta. Ebben a fogásnemben nyolcadikként végzett.

Magát, aki tavasszal három bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon, lökésben a 120 után a 128-cal is elbánt, a 133 kg viszont már túl sok volt. Így ebben a fogásnemben is 8. lett, akárcsak összetettben, ahol - bár elmaradt 234 kilogrammos Eb-produktumától - 228 kilóval zárt pontszerző pozícióban.

"Csalódott vagyok, többre számítottam kilóban, de kicsit még bennem maradt a repülés, éreztem a lábamban, nem voltam teljesen friss" - összegzett Magát Krisztina.

Nagy Péter, a Szegedi EAC 31 éves emelője szakításban a 183 és a 188 kilóval is gond nélkül megbirkózott, a 192-vel ezúttal nem bírt. A fogásnemi sorrendben így kilencedik lett. Lökésben is az első két gyakorlata volt sikeres, 219, majd 226 kilón, viszont a 233-ra már nem maradt ereje. Ebben a fogásnemben is kilencedikként végzett, összetettben pedig tizedik lett 414 kilogrammal.

Kihoztam magamból, amit ma lehetett, nagyon erős volt a mezőny. A tizedik hely reális, talán nyolcadik lehettem volna, ha nekem minden összejön, a többiek pedig hibáznak" - nyilatkozta Nagy Péter a verseny után.

Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány úgy fogalmazott, le a kalappal mindkét magyar emelő előtt. "Peti, és előtte Magát Krisztina is, a helyzetből kihozta a maximumot. Egyfelől a helyezésüknek örülök, másfelől egyértelmű, hogy a két nap nagyon kevés volt az akklimatizálódáshoz. Ráadásul ólomsúlyúakról van szó, nem rájuk méretezték a repülőgép üléseit, a versenyen az izmaik nem úgy működtek, ahogyan kell..." - summázott a szakvezető.

A két magyar emelő tehát mindössze két nappal a versenyük előtt érkezett meg a Los Angeles melletti Anaheimbe, ahová a magyar fővárosból a legrövidebb utazási idő sem kevesebb 16 óránál.

Eredmények, női plusz 90 kg:

összetett, világbajnok: Sarah Robles (Egyesült Államok) 284 kg (szakítás 126 kg, lökés 158 kg)

2. Laurel Hubbard (Új-Zéland) 275 (124, 151)

3. Sajma Haridy (Egyiptom) 268 (115, 153)

...8. Magát Krisztina 228 (100, 128)

szakítás, világbajnok:

Robles 126 kg

2. Hubbard 124

3. Tania Mascorro (Mexikó) 119

...8. Magát Krisztina 100

lökés, világbajnok:

Robles 158 kg

2. Haridy 153

3. Duangaksorn Chaidee (Thaiföld) 152

...8. Magát Krisztina 128

Férfi plusz 105 kg: összetett, világbajnok:

1. Lasa Talakadze (Grúzia) 477 kg (szakítás 220 kg, lökés 257 kg) - világcsúcs

2. Szaeid Alihosszeini (Irán) 454 (203, 251)

3. Behdad Szalimikordasziabi (Irán) 453 (211, 242)

...10. Nagy Péter 414 (188, 226)

szakítás, világbajnok:

Talakadze 220 kg - világcsúcs

2. Szalimikordasziabi 211

3. Alihosszeini 203

...9. Nagy Péter 188

lökés, világbajnok:

Talakadze 257 kg

2. Mart Seim (Észtország) 253

3. Alihosszeini 251

...9. Nagy Péter 226