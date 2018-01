Folytathatja a pályafutását a téli olimpiáról lemaradó Miklós Edit

Mint arról beszámoltunk, Miklós Edit megsérült az alpesi sí-világkupa idei első szuperóriás-műlesikló versenyén, az ausztriai Bad Kleinkirchheimben. A magyar sportoló a célvonalon áthaladva bukott, a villachi kórházba szállították, ahol kiderült, hogy a jobb térdében szalagszakadás történt, így ki kell hagynia a téli olimpiát. Miklós Edit térdét megműtötték szombat éjjel, az operációról és az állapotáról az alpesi szakág szövetségi kapitánya, Stark Márton és a síző is beszélt.

„Editet megműtötték szombat éjjel, az ő és kezelőorvosa elmondása szerint nagyon jól sikerült az operáció. Ami ezen kívül fontos, hogy Editnek jó kedve van, és mi is pozitívak vagyunk a felépülését illetően. Ami biztos, hogy sajnos kihagyja a februári olimpiát."

Kezelőorvosa, dr. Christian Schenk azt nyilatkozta, hogy orvosi szempontból Miklós Edit folytathatja karrierjét.

Ugyanazt a rehabilitációt végig kell csinálni, mint az előző évben. Mindenki reménykedik, hogy a magyar sportoló, akárcsak tavaly, most sem adja fel, de ez az ő döntése, sok nehézségen ment keresztül karrierje folyamán, de bíznak benne, hogy lesz kedve és ereje folytatni a sízést.

Miklós Edit is megszólalt, kihangsúlyozta, hogy ez egy sokkal kisebb sérülés, mint amit egy éve elszenvedett.

Jól vagyok, sokkal nehezebb feldolgozni a mostani sérülést, mint a tavalyit, de jól érzem magam, a műtét jól sikerült. A keresztszalagom elszakadt, melyet ki kellett pótolni egy szalaggal a combom hátsó feléből, a belső szalag is szakadt volt, de azt össze tudták varrni. A külső és belső meniscus is ki volt mozdulva, visszarakták a helyére. Az első tíz napban 15 kg-val terhelhetem a lábam, majd 30 kg-mal, és három hét múlva ráállhatok. Mielőtt megműtöttek, nem volt nagy a fájdalom a térdemben, abban reménykedtem. hogy csak a belső szalag sérült. Aztán kiderült, hogy a keresztszalag is sérült. Szombat éjjel 2-kor kezdődött az operáció."

"Nagyon megtetszett a pálya vezetése Bad Kleinkirchheimben, de buckás- jeges volt, és többször is preparálni kellett a verseny alatt."

"Az volt a cél, hogy hozzászokjak a szuper-g verseny alatt, és egy kontrollált menettel akartam menni. Ahol elvitte a lábamat a hó, ott voltak gondok a pályával. Fontos, hogy nem rásérültem a korábbi sérülésre, az én szememben ez egy új sérülés." Én mindig csak előre haladok, fokozatosan tűzzük ki a célokat. Egyelőre az a fontos, hogy lábra álljak, a következő időszakban a gyógytorna lesz főszerepben. A jövő évi világbajnoksággal kapcsolatban egyelőre még nem nyilatkozom."

Köszönöm a rengeteg jókivánságot! Néha elesünk, de fontos, hogy mindig felálljunk és folytassuk az utunkat!" - írta videóüzenetéhez.

Amint döntés születik arról, hogy Miklós Edit kiesésével az alpesi szakág mely versenyzőket indítja a téli olimpián, természetesen azonnal beszámolunk.