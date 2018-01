A brit és a nemzetközi kerékpársport számára ennél rosszabbul nem is zárulhatott volna az év: a sportág egyik legnagyobb aktív sztárjáról, a négyszeres Tour de France-győztes brit Chris Froome-ról derült ki, hogy szeptemberben pozitív doppingtesztet produkált. A sportág már eddig is éppen eleget mosakodhatott, a kérdés most éppen az, hogy legnagyobb sztárjáról, vagy a hitelességéről mond-e le.