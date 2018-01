Fucsovics Márton káprázatos - egy szettre a győzelemtől az AUS Openen

Karrierje talán legfontosabb mérkőzését vívja Fucsovics Márton Melbourne-ben az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokság 3. fordulójában az argentin Nicolás Kicker ellen. A tét a legjobb 16 közé kerülés, ahol a győztes minden valószínűség szerint Roger Federerrel találkozik majd. A Fucsovics–Kicker mérkőzést folyamatosan frissülő, szöveges élő cikkben követhetik az Origón.

Ausztrál Open, férfi egyes, 3. forduló: Fucsovics Márton - Nicolás Kicker 2-0 (6-3, 6-3, 3-0

Az előző év utolsó hónapjaiban a világranglistán a legjobb 100-ba kerülő Fucsovics Márton először volt főtáblás egy Grand Slam-versenyen, ez pedig láthatóan megsokszorozza az erejét. A magyar éljátékos az első fordulóban a moldáv Radu Albotot verte négy játszmában (6:2, 6:3, 4:6, 7:5), majd óriási meglepetésre a 13. helyen kiemelt amerikai Sam Querryt is búcsúztatta ugyancsak négy játszmában (6:4, 7:6, 4:6, 6:2).

A találkozó után edzője, Sávolt Attila az Origó helyszíni tudósítójának elmondta, kihasználták, hogy Fucsovicsot még nem ismeri a mezőny, illetve azt, hogy a magyar játékos fejben és fizikálisan is remek állapotban van.

Szombati ellenfele, az argentin Nicolás Kicker 96. a világranglistán, azaz tizenegy hellyel van Fucsovics mögött. Ő is a főtáblán kezdett, az első körben az ausztrál Jordan Thompsont verte öt, majd a szlovák Lukás Lackót négy játszmában. Fucsovics és Kicker eddig egyszer találkozott egymással, két hete egy indiai tornán a magyar teniszező győzött 6:0, 6:3-ra.

1. szett: Fucsovics-Kicker 6-3

Fucsovics adogatásával kezdődött a mérkőzés, amelyet a magyar versenyző magabiztosan hozott, máris 1-0 a javára. A folytatásban Fucsovicsnak 30:40-nél bréklabdája volt a 2-0-s vezetéshez, de az ellenfele hárította, így két gém után 1-1 volt az állás. Az esélytelenebbnek tartott Kicker nagyon jól játszik, szinte nem is hibázik. Fucsovicsnak oda kellett figyelnie a 3. gémben, de harmincra hozta ezt és három játék után 2-1-re vezet. Ebben a gémben 40:30-nál Fucsovics nagyon szép szerva-röptét játszott.

A negyedik gémben Kicker megint hozta saját adogatását, ezzel 2-2 lett az állás. Eddig tehát nem volt brék, mindenki a saját szerváját hozta. Egyre izgalmasabb lett a meccs. Az ötödik gémben hosszú labdamenetek zajlottak, elképesztő a játék, de Fucsovics nagyszerűen teniszezett és 30-ra nyerte ezt a játékot, ezzel 3-2 a javára. Közben teljesen beborult, és időnként erős a szél. Ez sem könnyíti meg a dolgot. Nagyon komoly magyar szurkolótábor van a pálya mellett, a lelátó minden oldaláról lehet magyar biztatást hallani.

A hatodik gémben Kicker adogatott. Kettőshibával kezdett, de utána nagyon jól játszotta a pontokat, agresszívan támadott, sült az egykezes fonákja. Marci nagyon küzdött, kétszer is 40:40 volt, de Kicker egyelőre messze várakozás felett teljesített. Így 3-3 lett az állás. Következett Fucsovics újabb adogatása. Hihetetlen jól teniszezik Kicker, a magyar játékostól extra teljesítmény kell, de egyelőre remekül koncentrál, hozza ezt a gémet is és 4-3-ra vezet a magyar.

És itt az első brék a nyolcadik gémben. Kicker adogatott, hatalmas nyerő tenyerest ütött Fucsovic, ezzel lett 30:30, majd még egy egyenes tenyeres következett, ez már brélkabda az 5-3-hoz, amelyet a magyar be is ütött és ezzel valóban 5-3-ra vezetett. Ha pedig egy üzlet beindul. A következő gémben pillanatok alatt 40:0 lett a magyarnak, aki innen nem is hibázott, így 41 perc alatt 6-3-ra nyerte az első játszámát.

2. szett: Fucsovics-Kicker 6-3

Kicker adogatásával indult a második játszma. A szakértő ausztrál közönség élvezi a látványos hosszú labdameneteket. A magyar tábor visszafogottan ünnepelt az első szett után. A magyar teniszező hamar eljutott az újabb bréklabdáig, 15:40-nél ellenfele az elsőt hárította. A másodikat viszont nem, ezzel megvan a második brék is és 1-0 a magyarnak a második szettben. Eddig minden kiváló. A második gémben Fucsovics semmire hozta az adogatását, 2-0, hihetetlen jól alakulnak a dolgok. A magyar közönség közben a lelátón magyarul tanítja az ausztrálokat, akik élvezik a meccset.

Gyerünk tovább Marci, minden pontot ilyen szigorúan megjátszani" - mondta neki edzője, Sávolt Attila a lelátóról. Négy egymást követő nyertes magyar gém után Kicker harmincra hozta a saját adogatását, ezzel 2-1 lett az állás a második játszmában.

Ekkor Kicker szólt az edzőjének, aki most érkezett meg a pályára - az argentin bal lábát vizsgálják. A dél-amerikai teniszező tehát próbál egy kis időt nyerni. 25 fokban játszanak, nincs tehát észtvesztő kánikula, orvosi szünet azonban igen. Bejelentették a "medical time outot". De ez sem tartott sokáig, hamar folytatták a játékot.

Következett tehát a második játszma negyedik gémje, Fucsovics Márton adogatásával. Hamar harminc-semmi lett, innen még visszajött KIcker, de 30:30 után a magyar következett, aki befejezte a gémet 3-1 a javára. Nagyon fontos pont volt ez a meccs szempontjából.

Kicker adogatása következett az ötödik gémben. Nagy menet volt ez is, a magyar nagyon szépen, nyugodtan játszik, de Kicker sem adja fel. 30-ra hozza adogatását az argentin és ezzel 3-2-re módosítja a második szett állását. A hatodik gémet Marci három ásszal kezdte - bravó! Pillanatok alatt 40:0 lett az állás a javára. És újabb love game. 4-2 ide. Fantasztikus. Egyre magabiztosabb és jobb a magyar fiú.

Jöhetett az argentin újabb adogatása, amelyet viszonylag simán, 15-re hozott, ezzel 4-3 lett az állás. Ne feledjük azonban, hogy a magyar ebben a szettben is brékelt egyet már. Tehát innentől elég hoznia a saját adogatását. A nyolcadik gémet Marci újabb ásszal kezdte. Innentől nem is hibázott, 15-re hozta ezt a gémet, 5-3. Kicker a második szettben maradásért szervál. Ám Fucsovics a második szettben másodszor brékelt - a legjobbkor és ezzel befejezte a szettet. 6-3 ide, káprázatos. Kicker a játszmalabdánál kettőshibát adogatott. 80 perc után 6-3, 6-3, azaz 2-0 ide. Kicker pedig mindent bevetett, most épp az illemhelyre ment el.

Babosék is játszanak Közben a női párosok között is érdekeltek vagyunk. A Babos-Mladenovic magyar-francia duó 1-1-re áll a nyolcas pályán egy spanyol páros ellen - náluk most kezdődik a döntő szett.

3. szett: Fucsovics-Kicker 3-0

A harmadik játszmában a magyar adogatott először. Minden rendben, pillanatok alatt 1-0 lett az állás. Parádés volt ez a gém, ásszal fejezte be a magyar. Majd jött az újabb Fucsovics-brék. 15:40-nél már lehetett érezni, hogy ezt sem hibázza el, ezzel két gémet követően 2-0-ra vezetett a magyar versenyző. Kicker ideges volt, hiszen ebben a gémben is kettőshibát adogatott.

Ami a harmadik gémben történt, az elképesztő. Fucsovics adogatott, 0:30-ról jött vissza 30:30-ra. Kétszer még 40:40, ez volt a legnehezebb adogatójátéka eddig a meccsen - de megvan a gém, 3-0 ide.

Kicker adogatásai következtek.