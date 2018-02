Norvég és svéd arany a sífutók sprintversenyében

A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Kläbo, a nőknél pedig a svéd Stina Nilsson nyerte a sífutók keddi klasszikus stílusú egyéni sprintversenyét a phjongcshangi téli olimpián. Mindketten első ötkarikás aranyukat szerezték.

A 21 éves Kläbo esélyesként győzött, s ezzel ő lett minden idők legfiatalabb egyéni sífutó olimpiai bajnoka a férfiaknál. A döntőben fölényesen nyert, a második helyért azonban óriási csata zajlott az olasz Federico Pellegrino és az orosz Alekszandr Bolsunov között, előbbi végül két századmásodperccel bizonyult gyorsabbnak.

Messze elől a győztes, mögötte viszont megy a harc:

¡Extraterrestre Johannes Klaebo! medalla de oro en esquí de fondo, modalidad esprint individual clásico con solo 21 años



Kónya Ádám már a selejtezőben búcsúzott, s a 68. helyen zárta a versenyt.

A 24 éves Nilsson is pályafutása első olimpiai aranyát gyűjtötte be. Már a negyeddöntőben és az elődöntőben is meggyőző teljesítményt nyújtott, majd a hatos finálét is uralta. Mögötte a címvédő és világbajnok norvég Maiken Caspersen Falla és az orosz Julija Belorukova vívott nagy küzdelmet az ezüstért, végül minimális különbséggel előbbi ért előbb a célba.

A két versenyt hóesésben és rendkívül hideg időben bonyolították le az Alpensia Sífutó Központban.

Eredmények (az olimpia honlapjáról):

sífutás, női egyéni szabadstílusú sprint (1,25 km), olimpiai bajnok:

Stina Nilsson (Svédország) 3:03.84 p

2. Maiken Caspersen Falla (Norvégia) 3:06.87

3. Julija Belorukova (Olimpiai Sportolók Oroszországból) 3:07.21

sífutás, férfi egyéni szabadstílusú sprint (1,4 km), olimpiai bajnok:

Johannes Hösflot Kläbo (Norvégia) 3:05.75 p

2. Federico Pellegrino (Olaszország) 3:07.09

3. Alekszandr Bolsunov (Olimpiai Sportolók Oroszországból) 3:07.11

...68. Kónya Ádám