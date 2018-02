Hiába a két lövőhiba, Johannes Bö is felért a csúcsra biatlonban

Csütörtökön rendezték a férfi biatlonosok 20 km-es egyéni indításos számát a phjongcshangi téli olimpián. Az korábbi két versenyen csak szenvedő Johannes Bö ezúttal sem lőtt magabiztosan, de hihetetlen futóteljesítményével mégis sikerült megszereznie első olimpiai bajnoki címét.

Az esélyesek közül Johannes Bö vághatott neki legelőször a 20 kilométeres távnak, viszont rögtön az első lövészetben vétett egyet, ami akkor még nagyon drága hibának tűnt. Közben elrajtolt az üldözéses futomat megnyerő francia Martin Fourcade is, aki magabiztosan vette az első akadályokat. A sprintben aranyat szerző német Arnd Peiffer is jól haladt, ráadásul Tarjei Bö sem rontott eleinte.

A negyedik sorozatban Johannes Bö ismét hibázott, ezzel úgy tűnt, elszállt minden esélye, viszont Peiffer is elszállt a harmadikban lőtt három hibájával. Fourcade úgy állt oda a negyedik sorozatához, hogy akár csak egyetlen rontással is megnyerheti újabb aranyát, azonban az utolsó kettő korongját fennhagyta. Bö nem sokkal később beért a célba, ahol átvette a vezetést a legjobb idővel, Fourcade pedig 42 másodperccel rosszabb eredménnyel érkezett meg.

Majd befutott a hibátlanul lövő osztrák Dominik Landertinger, kettőjük közé pedig az üldözéses futam ezüstérmese, a svéd Sebastian Samuelsson. Azonban ők is lejjebb csúsztak 1-1 hellyel, amikor megjött a szlovén Jakov Fak is, aki szintén hiba nélkül abszolválta a négy lövészetet, de annak ellenére, hogy nem kapott büntetéspercet, 5,5 másodpercet kapott Johannes Bötől, aki ezzel élete első olimpiai aranyának örülhetett. Landertinger pedig zsinórban harmadik olimpiáján is nyert érmet.

Eredmény, 20 km-es egyéni indításos verseny:

1. Johannes Thinges Bö (norvég), 48:03.8, 2 lövőhiba

2. Jakov Fak (szlovén), +5,5 másodperc, 0

3. Dominik Landertinger (osztrák), +14,2, 0