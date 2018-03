Papírforma női hármasban és férfi súlyban az atlétikai vb-n

Női hármasugrásban és férfi súlylökésben is a tavalyi szabadtéri vb győztesei diadalmaskodtak a birminghami fedettpályás atlétikai világbajnokság szombati versenynapján.

Női hármasban a venezuelai Yulimar Rojas annak ellenére is az első számú esélyese volt a versenynek, hogy nem volt még eredménye a fedettpályás szezonban. Leginkább azért, mert első számú riválisával, az olimpiai bajnok Caterine Ibargüennel az utóbbi években uralták a számot, és most a kolumbiai nem indult. Ráadásul a mögöttük a riói játékokon és a tavalyi londoni vb-n is harmadik kazah Olga Ripakova sem vállalta a szereplést.

A verseny ennek ellenére nem volt sétagalopp a venezuelai ugró számára, ugyanis egészen az ötödik sorozatig csak üldözte a többieket, a harmadik kör után még az első háromban sem volt. Aztán a negyedikben felugrott a harmadik helyre, az ötödikben pedig egy imponáló, 14,63 méteres kísérlettel átvette a vezetést, és megnyerte a versenyt. Az ezüstérmet a jamaicai Kimberly Williams 14,48 méterrel szerezte meg, a harmadik spanyol Ana Peleteiro pedig 14,40-es egyéni csúcsot ugrott.

Férfi súlylökésben a címvédő új-zélandi Tomas Walsh egy pillanatig sem hagyta nyitva a győztes kilétének kérdését, miután már elsőre 22,13 méterig jutott, amit megközelíteni sem tudtak riválisai. Az aranyat azonban a hatodikra lökött 22,31 méteres bajnoki csúccsal nyerte meg.

Eredmények:

férfi súlylökés, világbajnok:

Tomas Walsh (új-zélandi) 22,31 méter

2. David Storl (német) 21,44

3. Tomas Stefanek (cseh) 21,44

női hármasugrás, világbajnok:

Yulimar Rojas (venezuelai) 14,63 méter

2. Kimberly Williams (jamaicai) 14,48

3. Ana Peleteiro (spanyol) 14,40