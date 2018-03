Tóth Ivett az olimpia után a műkorcsolya-vb-n is lenyűgözné a világot

Tóth Ivett a DIGI Sport híradójának elárulta, milyen körülmények között választotta ki a világsikert aratott olimpiai rövidprogramjához a zeneszámot, és arról is beszélt, hogy bizony nem ez volt az utolsó különleges választása. A közelgő milánói vb-n ismét szeretné lenyűgözni a nézőket, egyúttal a bírókat is.

"Egy bulinak lehetne felfogni, hiszen ez lesz életem első olimpiája, és szeretném élvezni" - nyilatkozta még a pjongcsangi játékok előtt Tóth Ivett, aki tudja, hogy a bulihoz bizony jó zene is kell. A műkorcsolyázó az AC/DC-re előadott rövidprogramjával egy csapásra világhírű lett, és őt nézve, hallgatva a nézők közül millióknak támadhatott bulizhatnékja.

Nyáron néztünk zeneügyileg, és ezen akadtunk meg a Youtube-on a szüleimmel. Már régóta ismertem ezt az együttest, megfogott az a hangulat, ami egy ilyen koncerten van, ez volt a fő szempont a kiválasztásnál - mesélte a Sport24-nek Tóth Ivett, aki azt sem bánja, hogy a médiában több helyen rockercsajnak nevezték, sőt. "Elég sok helyen hívtak így, de én nagyon örülök neki, hogy ez rám ragadt."

Az amerikai Time Magazin kiválasztotta azt a nyolc olimpikont, aki nem nyert érmet, mégis elkápráztatta a nézőket Dél-Koreában. Tóth Ivett is felkerült a listára. "Nagyon örültem neki, és megmondom őszintén, nagyon meglepett, hogy ennyire felkapott lett és ennyi embernek megragadta a figyelmét a programom, úgyhogy azon gondolkodunk, hogyan lehetne ez még tökéletesebb, hogy akár a világbajnokságon is hasonló érzéseket tudjunk kiváltani a bírókból és a nézőkből is."

"Nagyon sok szurkolótól kaptam üzenetet a Facebookon és más közösségi oldalakon a rövidprogram után, hogy nagyon tetszett nekik, amit láttak, és ez nagyon-nagyon jó érzés és nagyon motiváló volt, mert szerencsére kellett még kűrt is futnom az olimpián, és így könnyebb is volt odaállni" - fogalmazott a 19 éves sportolónő, aki végül 23. lett a téli olimpián.

Az Eb-nyolcadik műkorcsolyázónak pedig biztos, hogy nem ez volt az utolsó különleges választása. "Vannak még ötleteink, vannak még zenék a tarsolyunkban, de szezonról szezonra ezek általában meglepetések szoktak lenni, úgyhogy maradjanak most is azok."

Hogy milyen hatással lesz a későbbiekben a nézőkre és a bírókra Tóth Ivett, az legközelebb a másfél hét múlva, hétfőn kezdődő milánói világbajnokságon derül ki.