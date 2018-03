A Dél-Afrikában edzőtáborozó Lucz Dóra kőkemény szezont vár

Az Európa-bajnok Lucz Dóra szerint a nagy nevek visszatérésével kőkemény szezon elé néznek a magyar női kajakosok. A 23 éves versenyző Dél-Afrikában készül, ahol az aranybányászattal is megismerkedett.

Március 4-én érkezett meg Dél-Afrikába és a hónap végéig marad Lucz Dóra. Eddig Szénási Zsófival ketten edzettek, néha beszálltak Kugler Attilához és Bogár Gáborhoz és egyszer Vad Ninettáékhoz, a héten pedig megérkezett testvére, Lucz Noémi, aki csatlakozott hozzájuk.

Hétfőtől péntekig napi két edzés és kiegészítés, szombaton pedig egy hosszabb evezés szerepel a programban. „Elsősorban még a kilométergyűjtésnél tartunk, de már négy-hat-nyolc perces résztávok is előfordulnak, főleg a technikára figyelünk most – kezdte Lucz Dóra. – Az idő nagyon jó, a szél néha fúj, de nem különösebben zavaró. A szállás is nagyon jó, az ételek nem mindig tökéletesek, de összességében kiváló körülmények között vagyunk."

Lucz Dóra szerint a téli felkészülése remekül sikerült, jó állapotban érkezett ki a melegvízi edzőtáborba. Hogy milyen számokban szerepelhet az idén eredményesen, az nagyban függ a mezőny erősségétől is

„Ez egyesekre készülök, de nem zárkózom el a csapathajótól sem. Szívesen lennék például a négyes tagja, ami tudom, hogy nehéz lesz, hiszen tavalyhoz képest többen leszünk. Például visszatér Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Szabó Gabi és Janics Natasa is, szóval kemény lesz!" – mondta a 23 éves Európa-bajnok kajakos.

Azért kikapcsolódni is van lehetőségük, a vasárnapjaik szabadok, akkor tudnak programot szervezni. „Legutóbb a Gold Reef Cityben voltunk, amely egy vidámpark és azon belül van egy aranybánya. ott egy rövid idegenvezetés során megtudhattuk, hogy miként bányásszák az aranyat. A következő hétvégére tervezünk egy szafari túrát" - mondta Lucz Dóra.