Esport játékost igazolt a Fradi, elváltak xQc és a Dallas Fuel útjai

Újabb mozgalmas héten van túl az esport világa, ami még erősebb indok arra, hogy átláthatóbbá tegyük azt. Ismét összeszedtük a legfontosabb eseményeket.

Hearthstone

Részletek derültek ki a következő Hearthstone expanzióról. A Blizzard népszerű kártyajátéka 2018-ban is kap kiegészítést. A Witchwood címmel ellátott kiegészítő új mechanikákkal, lapokkal, és egyéb bővítésekkel kecsegteti a Hearthstone rajongóit. A Witchwooddal debütál két újfajta attribútum, az Echo és a Rush, a Dungeon Run módban új szobák nyílnak meg előttünk, amelyekhez négy egyedi főgonosz is dukál, továbbá a kiegészítő megjelenésével Rexxar hősképességei is átesnek némi ráncfelvarráson. Utóbbiról a játék egyik fejlesztője, Mark Donais számolt be Redditen.

Overwatch

Második baklövése után xQc távozásra kényszerült az Overwatch League-ből. A magyar származású Lengyel Félix januárban vétett először a liga morális kódja ellen, amikor egy nyíltan homoszexuális játékostársához intézett keresetlen szavakat. Ezért a tettéért a teljes első etap végéig eltiltást kapott, valamint pénzbüntetést is kiróttak rá. A második etap kezdetével xQc ismét színpadra léphetett a Dallas Fuel színeiben, ám nem sok kellett ahhoz, hogy ismét bajba keveredjen. Saját Twitch csatornáján egy rasszista hangulatjelet kezdett használni, amelyet a liga egyik játékosa személyes támadásnak vett, valamint Lengyel egy rákos daganathoz hasonlította az Owervatch League egy kommentátorát. A szervezők 4 meccses eltiltást, valamint 2 ezer dolláros pénzbírságot róttak ki rá. A botrány kirobbanását követően Twitch csatornáján xQc arról számolt be, hogy nehézséget jelent számára a kommunikáció hiányos angoltudása végett, továbbá ha arra kerül sor, hogy távoznia kell a csapatból, akkor az mindenképpen az ő döntése lesz. A hét elején a Dallas Fuel az Overwatch League hivatalos honlapján megjelent közleményben tudatta, hogy elbocsájtották a hírhedtté vált tank-játékost. A közlemény „közös megegyezésről" számol be, ami abból az apróból jött létre, hogy Lengyelnek könnyebb dolgot jelentsen egy új csapathoz való csatlakozás. Az aktív szerződés felmondásával xQc tárgyalásokat kezdhet a ligában versenyző csapatok képviselőivel, és a következő etapra akár új otthonra is lelhet.

FIFA 18

Profi FIFA játékos igazolt le a Ferencváros. A hét elején került sor a hivatalos bejelentésre, mely szerint a Fradi is beszáll az esportokba. Az FTC választása Novák Dánielre, egy 25 éves fiatalemberre esett, akiknek a V4 kapcsán többeknek ismerős lehet.

"Figyelni kell az idő szavára, az esport nemzetközi szinten dinamikusan fejlődő szakág, amelybe olyan klubok szálltak már be, mint az angol Manchester City, a francia Paris Saint-Germain, a holland Ajax vagy a lengyel Legia. Mi kifejezetten a labdarúgáshoz kötődően kezdünk foglalkozni az esporttal, reméljük, hogy ezzel is közelebb tudjuk hozni a fiatalokat a valódi futballhoz. Természetesen azzal a céllal csatlakozunk mi is, hogy a csúcsra érjünk." – mondta Orosz Pál, a klub vezérigazgatója.

Dota 2

Az Egyesült Királyságban rendezik az év egyik legfontosabb versenyét. Az ESL kedden hozta nyilvánosságra, hogy most először az európai szigetországban is megrendezésre kerül egy kizárólagosan Dotának szentelt torna. A rendezvényre május 23 és 27 között kerül sor 12 csapattal (6 kvalifikált, és 6 meghívott) Birminghamben. Andy Street, a West Midlands polgármestere hatalmas hírként jellemezte a verseny bejelentését, valamint örömét fejezte ki az iránt, hogy a többek között a Common Wealth Gamesnek, és a World Indoor Athletics Championshipsnek otthont adó város az esportokban is érdekeltté válik. Az ESL One Birmingham fokozott jelentőséggel bír, mivel egyike lesz annak a három utolsó Dota Pro Circuit versenynek, amelyek az augusztusi világbajnokságra, a The International 8-ra való bejutásra adnak esélyt.

A játék emellett havi előfizetéseses rendszert kapott. A Dota Plus névre keresztelt szolgáltatás az utóbbi két évben népszerűvé vált, és a korábbiakban évszakonként megjelent Battle Passt váltja fel. Lényege, hogy nem csak az újoncoknak, de az öregmotoros játékosoknak egyaránt kedvezni próbál olyan kiegészítő lehetőségekkel, melyek taktikai szempontból segítik a játékosokat, valamint szezonális térképek hozzáadásával a program megjelenésén csinosít. A bejelentés széthúzó vélemények tömkelege fogadta, sokan úgy érzik az új rendszer bevezetésével az egyébként ingyenes Dota 2 Pay-To-Win játékká lépett elő. Ez azt takarja, hogy a mérkőzések alatt a fizetővendég szerepét betöltő felhasználók kézzel fogható előnnyel indulnak, míg az előfizetés híján lévő játékosok hoppon maradnak.

Egyéb

Botrányba fulladt a WESG 2017-es évadjának záró hete. A kínai versenyszéria fináléja egy teljes héten át tartó helyszíni döntősorozat, melyet a Hajnan tartomány fővárosában, Hajkoun rendeznek meg. Az eseményre több mint 500 meghívott érkezését várták a szervezők, akiket egyetlen hotelben szerettek volna elszállásolni. A kiszemelt szálloda az utolsó pillanatban visszamondta a foglalást, és az alternatívaként talált szálláson ijesztő állapotok uralkodtak. Málló, darabokban hulló falakról, az ebédlőben ólálkodó patkányokról, és számos más rémtörténetbe illő bonyodalmakról írnak a külföldről Kínába utazott vendégek. A szervezők Twitteren kértek elnézést minden érintettől, majd pár nap leforgásával átdolgozták az egy hoteles stratégiát, és több szálláson helyezték el a játékosokat.