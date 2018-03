Álomszerződést kötött egy dán esport csapat

Újabb mozgalmas héten van túl az esport világa, ami még erősebb indok arra, hogy átláthatóbbá tegyük azt. Ismét összeszedtük a legfontosabb eseményeket.

League of Legends

Új ligát indít a Riot. Törlésre került a Challenger Series, helyére az European Masters nevű bajnokság kerül. A Riot célja, hogy új, még ismeretlen csapatok is megmutathassák magukat a kompetitív League világában. Az új ligán való szereplés feltétele, hogy a jelentkezett csapatoknak részt kell venniük legalább egy nemzeti ligán, azonban ezzel kapcsolatosan máris felmerült egy bökkenő. Az ERL (European Regional League) nem fed le minden európai országot, ezért sokak nem kapnak lehetőséget a tehetségük kibontakoztatására. A problémát nyílt kvalifikációval szándékolják orvosolni, amin bárki részt vehet, aki betöltötte 16. életévét, és rendelkezik egy érvényes, 30-as szintű fiókkal, ami megüti a Diamond 3-as rangot.

Dota 2

Felfedték az idei The International helyszínét, időpontját és témáját. A The International 8. iterációjának 2012 óta először nem az Egyesült Államok fog otthont adni. 2018-ban a Dota 2 világbajnoksága Seattle-ből Kanadába, Vancouverbe költözik, a fő esemény pedig a megszokottaktól eltérően augusztus végén, 20 és 25 között kerül lebonyolításra. Mindemellett a bajnokság ismét zöld színbe burkolódzik, hiszen a témát a földalatti világ szolgáltatja. A Steam Műhelyében már meg is nyílt az eseményre szánt skin-pályázatokat befogadó kategória.

Overwatch

Ahogy a magyar származású xQc romboló magatartása végett leváltásra került, a helyére beugró Oge rögtön az elődje babérjaira tört. A Dallas Fuel új játékosa 4 meccses eltiltást kapott a liga szervezőitől, mivel az amerikai ESPN értesülései szerint felfogadott játékosként anyagi javakért emelte az őt felfogadók fiókjainak ranglistás értékét. Ez a tevékenység a szabályzat szerint bűntetendő, ezért Oge 4 meccsen át tartó pihenőre készülhet. Már találkozhattunk hasonló esettel a ligán belül, akkor a szintén koreai származású Sado járt hasonlóan pórul.

Counter-Strike: Global Offensive

Elérkezett a tavasz, és zsonganak a játékosok a CS:GO átigazolási időszaka miatt. A brazilok büszkesége, az SK Gaming felállása átalakulóban van. Epitacio „TACO" de Melo a Twitteren jelentette be távozását, valamint Ricardo „boltz" Prass szintén kikerült a csapatból. A legfrissebb pletykák és találgatások arra engednek következtetni, hogy a Natus Vincere két játékosa, név szerint Aleksandr „s1mple" Kostyleiev és Egor „flamie" Vasilyev lesznek az üresedést betöltő játékosok. A sárga-feketék egyik játékosa, Danylo „Zeus" Teslenko egy videójában arról beszélt, hogy tudomása szerint néhány a FÁK országokból származó esport atléta amerikai befektetőkkel egyeztet, és ha igaz, amit hallott, akkor az elkövetkezendő szezon igazán izgalmasnak fog ígérkezni.

Amíg a brazilok csereberélnek, addig a dán Astralis megerősíti üzleti kapcsolatait. A csapat a napokban írt alá egy 2 millió dollárról szóló szponzori szerződést, azt eSports.commal. Az Astralis eddig sem volt támogatók híján, hiszen a Jack & Jones, a Turtle Beach, a PanzerGlass, a Coco Fuzion 100, de még az Audi is a kiemelt partnereik közé tartoznak. A szerződés 3 évre szól, vagyis évenként 650 ezer dolláros bevételről beszélünk, és a hirdetésekből befolyó jövedelemről még nem is esett szó. A számok alapján ez az Astralis és a RFRSH Entertainment (dán esport csapatügynökség) eddigi aláírt legnagyobb partneri szerződése.

Egyéb

10 éves partnerséget ünnepel a Dreamhack és a Twitch. Az alkalmat a kooperációs szerződés megújításával koronázták meg, amely magába foglalja a svédországi bajnokság 13 nyelven történő közvetítésének jogait. A DreamHack Montreal, DreamHack Atlanta, DreamHack Austin, és DreamHack Tours alatt a Twitch lesz a felsorolt események fő támogatója, ami igen nagy előnyhöz juttatja őket. Jelenleg ugyanis az olyan streamer platformok, mint amilyen a Youtube és, amilyenné a Facebook szeretne válni, harcot vívnak a komoly nézőszámmal rendelkező versenyekért. Legutóbb a Facebook kötött exkluzív sugárzásra jogosító szerződést az ESL-lel.

169 ezeres látogató fordult meg a Spodek arénában az ESL One és az Intel Extreme Katowice alatt, írják a hivatalos sajtóközleményben. A két esemény alatt több mint 2 millió dollárt osztottak ki nyereményként, aminek felét csak a Dota 2 Majorje teszi ki. A legfrisseb adatok szerint az első hétvége 2,2 milliós, míg a második 1,7 milliós online nézőszámi csúcsértékkel zárt, ami 80- és 26%-os növekedést jelent a tavalyi eredményekhez képest.