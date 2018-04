Asztalitenisz csapat-vb: a nők egy győzelemmel és egy vereséggel állnak

A magyar női válogatott második csoportmérkőzésén kikapott Ausztriától a svédországi Halmstadban vasárnap megkezdődött és jövő vasárnapig tartó asztalitenisz csapat-világbajnokságon. Bátorfi Zoltán együttese így a nyitónap után egy-egy győzelemmel és vereséggel áll.

Az esti találkozót Sofia Polcanova döntötte el, aki előbb óriási csatában, a döntő szettet 21-19-re megnyerve győzte le Madarász Dórát, majd később Póta Georginánál is jobbnak bizonyult, ugyancsak öt játszmában.

Póta az első meccsén ugyan három szettben megverte Liu Jiát, de ez kevésnek bizonyult, miután a vb-n most bemutatkozó Ambrus Krisztina is vereséget szenvedett a kellemetlen stílusú Amelia Soljától.

A magyar csapat hétfőn a csoportfavorit japánokkal játszik.

Eredmények:

nők, bajnoki divízió, B csoport:

2. forduló:

Ausztria-Magyarország 3-1

Sofia Polcanova-Madarász Dóra 3-2 (8, -8, -8, 6, 19)

Liu Jia-Póta Georgina 0-3 (-8, -10, -4)

Amelia Solja-Ambrus Krisztina 3-2 (-3, -2, 9, 8, 9)

Polcanova-Póta 3-2 (-5, 9, -9, 10, 5)

A csoport további eredményei:

Japán-Egyiptom 3-0

Ukrajna-Egyesült Államok 3-0

korábban:

1. forduló:

Magyarország-Egyiptom 3-0

Póta Georgina - Farah Abdel-Aziz 3-2 (5, -10, -9, 7, 5)

Madarász Dóra-Dina Mesref 3-1 (-12, 9, 8, 9)

Pergel Szandra-Juszra Helmi 3-0 (3, 6, 5)

A csoport további eredményei:

Japán-Ukrajna 3-0

Ausztria-Egyesült Államok 3-0

korábban:

férfiak, másodosztály, G csoport, 1. forduló:

Magyarország-Szerbia 3-1

Lakatos Tamás-Aleksandar Karakasevic 1-3 (-4, -10, 8, -11)

Majoros Bence-Pető Zsolt 3-2 (-7, 11, 5, -15, 13)

Szudi Ádám-Bojan Crepulja 3-1 (-7, 8, 6, 5)

Majoros-Karakasevic 3-0 (11, 5, 9)

A csoport további eredményei:

Görögország-Ecuador 3-0

Olaszország-Paraguay 3-0

A magyar csapatok további programja:

nők:

Magyarország-Japán, hétfő 13.00

Magyarország-Egyesült Államok, kedd 10.00

Magyarország-Ukrajna, kedd 19.00

férfiak:

Magyarország-Görögország, hétfő 13.00

Magyarország-Paraguay, kedd 16.00

Magyarország-Olaszország, szerda 10.00

Magyarország-Ecuador, szerda 19.00

Mindkét osztályban azonos a lebonyolítás: a körmérkőzés után a négy hatos csoport első három helyezettje jut tovább a felső ágra, a csoportgyőztesek egyből a negyeddöntőbe, a másodikok és harmadikok pedig az első fordulóba. A csoportok negyedik, ötödik és hatodik helyezettjei a 13-24., illetve 37-48. helyért játszanak a folytatásban. A második vonal első két helyezettje - a vb 25. és 26. helyezettje - a következő csapat-vb-n az első osztályban szerepelhet.

A nyolcad- és negyeddöntőket szerdán és csütörtökön rendezik, pénteken következnek az elődöntők, a női fináléra szombaton, a férfira vasárnap kerül sor.