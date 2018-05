Rafael Nadal egyetlen győzelemre áll attól, hogy hétfőtől újra ő legyen a világelső a teniszezőknél. A római ATP 1000-es verseny elődöntőjében a Roger Federer utáni legnagyobb riválisát, Novak Djokovicot győzte le 7:6, 6:3-ra. A vasárnapi fináléban Alexander Zverev, vagy Marin Cilic lehet az ellenfele.

Dörzsölhették a kezüket a szurkolók péntek este óta. Az idei szezonban nem volt még egyetlen párbaj sem a Big 4 tagjai között. Mondhat bárki bármit, a teniszvilág egyelőre még mindig egy Nadal-Djokovic, Nadal-Federer, vagy Federer-Djokovic csatától jön igazán lázba. A Nagy négyeshez tartozik még Andy Murray is, de a skót azért nem egészen azonos szinten mozog, ráadásul a tavalyi wimbledoni bajnokság óta nem játszott hivatalos meccset.

Az urak rendesen kiéheztették a rajongókat. Februárban és márciusban Nadal hiányzott a színpadról, aztán Federer ment el a lassan megszokottnak tekinthető szabadságra, kihagyva a teljes salakos idényt. Djokovic közben botladozott, kereste a korábbi formáját, így egyáltalán nem meglepő, hogy a szombati volt az idei első klasszikus csúcstalálkozó.

Az Italian Open elődöntőjében az 51. Novak Djokovic elleni mérkőzésére készült Rafael Nadal. Legutóbb több mint egy éve, tavaly Madridban léptek pályára együtt, akkor a spanyolnak sikerült megszakítania a hét mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát, 6:2, 6:4-re győzött az elődöntőben az akkor már gyengélkedő, a könyökével bajlódó szerb ellen.

A tenisz történetében, az Open érában Nadal és Djokovic párbajsorozata a leghosszabb, már az 50 is csúcs volt. Nagyon sokáig a mallorcai vezetett az egymás elleni összesítésben (14:4 is volt), de 2011-től a belgrádi 19:8-ra áll és így összesítésben is 26:24 neki. Djokovic mérlege Federer ellen is pozitív (23:22), de Nadalnak meggyőzőbb az előnye a svájcival szemben (23:15).

Az első meccsüket még 2006-ban a Roland Garroson játszották, a címvédő mallorcai 6:4, 6:4-re vezetett a negyeddöntőben, amikor a szerb feladta a mérkőzést. Rómában 3:3-ra állnak, salakon 22-szer mérkőztek korábban és 15-ször Nadal volt a jobb, de a legutóbbi 4 salakos meccsükből 3-at nyert Djokovic, aki amúgy egyetlen teniszezőként tudott háromnál többször nyerni Nadal ellen a kedvenc borításán. Rómában egyikőjük sem kapott ki korábban az elődöntőben, Nadal 9:0-ra, Djokovic 8:0-ra áll.

A hét elején valószínűleg kevesen fogadtak volna erre az elődöntőre, mert Djokovic korán kiesett Monte-Carlóban, Barcelonában és Madridban is, ráadásul Nadal megtorpant Madridban: Dominic Thiem ellen vesztett és elvileg megint az osztrák várt volna rá a negyeddöntőben.

Novak Djokovic a jövő kedden ünnepli a 31. születésnapját. Az aktuális világranglistán a 18. helyen jegyzik, ennyire hátul 2006 októbere óta nem állt. Az idei szezonban először tudott négy meccset nyerni sorozatban. Nagyon sokat jelent, hogy újra képes vagyok elődöntőt játszani. Erre vártam, ebben reménykedtem. Nagyon boldog vagyok, hogy mentálisan erős tudtam maradni végig"- mondta Djokovic még a pénteki, Nisikori elleni sikere után. Örömmel erősítette meg, hogy a pályán már nem fáj egyáltalán a könyöke, amúgy előfordul még, hogy érzi.

A két óriás szombati ütközete már az első játszmában megmutatta, mitől annyira különleges Rafael Nadal és Novak Djokovic minden összecsapása. Néhány hete írtunk arról, hogy a szerb volt az egyetlen teniszező az elmúlt 13 évben, aki a domináns, a mezőnyt uraló spanyolra valódi veszélyt jelentett salakon. Persze náluk is meghatározó a pillanatnyi forma, a mentális állapot, de az ötven korábbi találkozójuk többsége azért szolgált feszültséggel, fordulattal bőven. Ezúttal egyértelműen Nadalnak volt több veszítenivalója. Ez még akkor is igaz, ha Djokovicnak a vereség azt is jelentette volna, hogy hétfőtől nem lesz a top 20 tagja.

Tehát az első játszmában Nadal úgy vezetett 5:2-re, hogy a 6. gémben brékelt, miután az elsőben két fogadóelőnyt is hárított. Aztán 5:3-nál hiába szervált a szettért, viszonylag simán bukta az adogatását. Az eset kísértetiesen hasonlított a pénteki Fognini ellenire, amikor 4:1-ről vesztette el az első szettet. Az olasz ellen könnyen fordított, de Djokovic más kategória. Valószínűleg ezt tudta az első kiemelt is és a rövidítést nyerve hozta az 1 óra 12 percig tartó játszmát. Djokovic 4:5-nél szerválhatott kettőt, de egyik pont sem lett az övé.

A 2. játszmában egyetlen gyengébb játéka volt a szerbnek adogatóként: a harmadikban botlott, semmire bukva a szerváját. Ezután már csak az jelentett izgalmat, hogy Nadal, 4:3-nál adogatva kettőshibát szervált 40:30-nál, majd még háromszor volt egyenlő, de Djokovic a fogadóelőnyig egyszer sem jutott el ebben a szettben. Sőt, amikor a meccsben maradásért adogatott, akkor újra brékelte őt a mallorcai, így 1 óra 58 perc alatt 7:6, 6:3 lett. Rafael Nadal feljött 26:25-re összesítésben, de Novak Djokovic is biztosan talál pozitívumot a szombati és az elmúlt napok mérkőzéseire gondolva.

Eredmények, elődöntő:

férfiak, 5,44 millió euró (1,71 milliárd forint) összdíjazás:

Nadal (spanyol, 1.)-Djokovic (szerb, 11.) 7:6 (7-4), 6:3

később:

Cilic (horvát, 4.)-A. Zverev (német, 2.)