Mi lesz Hosszú Katinkával?

2017 legvégén, közvetlenül a karácsonyi ünnepek után robbant ki a háromszoros olimpiai bajnok, Hosszú Katinka és Shane Tusup házassági válsága. Több hónapos mosolyszünet után úgy tűnt, hogy az úszónő rendezni tudta kapcsolatát a férjével, egyben edzőjével. Most kiderült, hogy ez mégsem történt így, Hosszú Katinka pedig legújabb Facebook-üzenetével egyértelművé tette, hogy részéről nincs tovább, mert magánéleti válságát nem tudta rendezni. Nagy kérdés, hogy mi lesz most, hiszen alig több mint két évvel a 2020-as tokiói olimpia előtt Hosszú Katinkának nincs edzője, idén pedig még egyetlen versenyen sem indult el. Nem kell hangsúlyoznunk, hogy a magyar sportnak óriási szüksége lenne egy csúcsformában úszó Hosszú Katinkára.

Az Origo - csakúgy, mint a többi magyar újság és internetes oldal - 2017. december 28-án számolt be először arról, hogy válságba jutott Hosszú Katinka és Shane Tusup házassága. Ekkor még kérdőjelet tettünk e kijelentés mellé. A hír bombaként robbant, pedig a válságnak voltak előjelei. Aztán egy nappal később, december 29-én minden kérdőjel kiegyenesedett.



A 2017. decemberi koppenhágai rövidpályás úszó Európa-bajnokságra Hosszú Katinka Shane Tusup nélkül utazott el. Az első magyarázatok arról szóltak, hogy Tusup állandó migrénje miatt nem utazhatott el a dán fővárosba.

Sikerek, dagadó erek, elmaradt csók: ezt tette Shane Tusup Az olimpiai aranyérmeknek nagy áruk van. Ha a cél érdekében Shane Tusup sorozatosan rúg bele a magyar úszóedzőkbe, ha képes a nyilvánosság előtt egy olimpiai bajnokot megalázni, ha úgy gondolja, hogy magának csak egy Isten létezik, és az ő, akkor a magyar úszó és sporttársadalom kénytelen befogni a száját.

Amikor kiderült, hogy a sztárpár házassága zátonyra futott, hamar össze lehetett rakni a cserepeket - Tusup azért nem ment el a dániai versenyre, mert már akkor romokban hevert a házasságuk. 2017 végén szinte minden napra jutott egy hír a házaspár váláságról. Az egész országban beszédtémát szolgáltatott Hosszú Katinka életének alakulása.

Shane Tusup: Botrány botrány hátán

Tusupról ezt megelőzően sok botrányos hír jelent meg a sajtóban. A házaspárt jól ismerők szerint Katinkánál az utolsó csepp az lehetett a pohárban, amikor 2017 november végén a bajai Halászlé Kupa elnevezésű gyerek-úszóversenyen Shane Tusup káromkodva ordított Hosszú egykori nevelőedzőjével, a bajai Pass Ferenccel. aki egy később törölt Facebook-bejegyzésben így írt erről:

"A versenyünk legutolsó futamában, a vegyes váltóknál öt csapat ugrott medencébe. A rajtjelre 4 csapat elindult, az Iron Aquatics versenyzője valamilyen oknál fogva nem reagált a hangra, és 2-3 másodperc elteltével indult el.

A csapat világhírű vezetőedzője ezt követően kivetkőzve önmagából, minden erkölcsi gátat áthágva, ismételten tanúbizonyságot tett magas intelligenciájáról. Mindkét középső ujját a magasba tartva, „thank you...”, majd később „fuck you mr. Pass” felkiáltásokkal kommentálta végig a futamot. Akik látták, döbbenten nézték shane tusup (elnézést kérek Nemecsek Ernőtől) magánszámát.

Sajnálom, hogy ezt többeknek végig kellett nézni. Az Iron csapata továbbra is szívesen látott vendég nálunk, a vezetőedzőjükre ez nem vonatkozik” - írta Pass Ferenc. Shane Tusup zavaros magyarázatában próbálta védekezni, de nem kért bocsánatot Pass Ferenctől.

A december végén tetőző botrány során sok minden előkerült - olyan dolgok is, amelyek az úszóberkekben köztudottak voltak, de amelyekről a résztvevők, vagy mindazok, akik bennfentesek volatk, mélyen hallgattak.

Hosszú Katinka: férjével, vagy férje nélkül? Amikor a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka sorsának további alakulását elemezzük, fel kell tennünk a kérdést, hogy a bajnoknő képes lehet-e eddigi edzője (és férje), Shane Tusup nélkül az eddigiekhez hasonló teljesítmény elérésére a jövőben? A válasz nyilvánvalóan igen, hiszen Hosszú Katinka már Shane Tusup előtt világbajnok versenyző volt.

Ilyen volt például, hogy Shane Tusup saját otthonukban rendszeresen őrjöngött, vagy kapott dührohamot. Hosszú Katinka decemberben otthagyta férjét és elköltözött a lakásukból.

A házaspár a közösségi oldalakon élte az életét

A magyar sportsajtó a válság minden pillanatát igyekezett követni. Ennek az volt az oka, hogy a házaspár a balhé kirobbanása előtt közös életük szinte minden percét a különféle közösségi oldalakon töltötte.Nem volt olyan nap, hogy akár a Facebookon, akár a Twitteren, akár az Instagramon ne jelent volna meg róluk valami bejegyzés.

Olyan közlések is akadtak, amikor a házaspár kávét iszik reggel, vagy csak beül az autójába, hogy elmenjen valahova. Vagy az, amikor Hosszú levágta a férje haját. Az pedig, hogy a válság kilépett a magánélet keretei közül, pontosan annak volt köszönhető, hogy Hosszú és Tusup életének szinte minden perce a nyilvánosság előtt zajlott. Az más kérdés, hogy a házaspárról napi szinten ömlő hírek közül mi érte el az emberek ingerküszöbét. Az például kevésbé volt feltűnő, amikor az Iron Aquatics egyik edzője, az amerikai Darren Ward megunta Tusup stílusát és elhagyta a klubot. Később Darren Ward pert is nyert Shane Tusup ellen.

Közleményben nyugtatták az embereket

Hosszú és Tusup érezte, hogy muszáj megszólalniuk, hiszen a krízisbe jutott kapcsolatuk az egész országot felbolygatta. Úgy tűnik, ez már sok volt Hosszúnak, aki egy közleményben ismerte el, hogy a házasságuk válságba jutott. A közleményben ez állt:

Kedves Szurkolók, Érdeklődők!

Az elmúlt napokban több cikk jelent meg a sajtóban házasságunkról, melyeket eddig nem kommentáltunk. A mai napon azonban egyes írások átléptek egy határt, ezért a további valótlan állítások megjelenése előtt szeretnénk tisztázni a helyzetet. Igaz, hogy kapcsolatunk nehéz időszakon, megpróbáltatásokon megy keresztül. Igaz, hogy eközben az Iron Aquatics edzései minden csoportban megrendezésre kerülnek. Mivel ebben a pillanatban ennél többet nem tudunk mondani, a bulvársajtót ellepik majd a velünk kapcsolatos durva és minden alapot nélkülöző feltételezések. Ígérjük, ha mondanivalónk lesz, arról értesíteni fogjuk az értünk aggódókat. Addig kérünk minden, velünk kapcsolatban megjelenő találgatást erős fenntartásokkal kezelni.

Köszönettel,

Hosszú Katinka, Shane Tusup

A válság sportvonatkozásai

Ennek a válságnak a sportvonatkozását sem lehetett megkerülni. Mivel a botrány kirobbanása előtti négy évben Hosszú Katinka és Shane Tusup gyakorlatilag éjjel-nappal együtt voltak, felmerült a kérdés, mi lesz a háromszoros olimpiai bajnoknő további pályafutásával. Hosszú Katinka önbizalma a 2012-es londoni olimpia után romokban hevert, először ezt kellett rendbe hozni. Tusup rájött, hogy az eddigi edzésmódszerek Katinka esetében nem vezetnek eredményre.

A magyar úszók nagy többsége ugyanis hosszú hónapokon át különféle edzőtáborokban készült az év aktuális versenyeire, a világ és az Európa-bajnokságokra. Ebből a megcsontosodott szemléletből kitörve Hosszú végig versenyezte a pénzdíjas Világkupa-viadalokat. A Föld különböző pontjain megrendezett versenyeket úgy fogták fel, mintha a napi edzések kibővített programjaként úszna Hosszú Katinka. Az elképzelés bevált, mert Hosszú ezeken a versenyeken egyre jobb eredményeket ért el, volt olyan VK-viadal, amelyen tíz elsőséget is begyűjtött.

Mindazonáltal nagyon fontos megjegyezni, hogy a magyar szurkolók mindig is Hosszú Katinkát imádták, a medenceparton dagadó erekkel ordítozó amerikai edzőjére és férjére egyfajta csodabogárként tekintettek. Bár Tusup érdemeit a közvélemény is elismerte, az amerikai viselkedése, a sorozatos botrányok egyáltalán nem tettek jót a megítélésének. A háromszoros olimpiai bajnokot a magyar szurkolók mindig is a „mi lányunkként" szerették – bizonyság volt erre a 2017-es budapesti világbajnokság, ahol a magyar úszók közül egyedül Hosszú Katinka nyert aranyérmet. Tusupra pedig úgy tekintettek, hogy kell egy edző, aki Hosszú mellett van, de igazából a sikereket kevésbé neki, mintsem – teljes joggal – a csodaúszónak, Hosszúnak tulajdonították.2017 december végén Hosszú Katinka teljesen leállt az edzésekkel. Versenyen azóta sem indult el. Az idei év eddigi összes Világkupa-viadalát lemondta és a debreceni országos úszóbajnokságon sem állt rajthoz. 2018 márciusában írtunk arról, hogy egy német úszóedző, Dirk Lange legyeskedik Hosszú körül. Ez azonban csak pletyka volt, hiszen a hivatalos kapcsolatfelvétel nem történt meg Hosszú és Lange között. Mint ahogy a francia Fred Vergnoux sem lett eddig a háromszoros olimpiai bajnok edzője, pedig Dirk Lange felbukkanása előtt ő is képbe került.

Shane Tusup a Nemzeti Színházban zokogott

2018. január 11-én a Nemzeti Színházban rendezték meg az Év sportolója gálaestet, amelyen Hosszú Katinkát a 2017-es év legjobb női sportolójának, férjét pedig az év edzőjének választották meg. Az estre a házaspár külön érkezett meg és a színházban a lehető legtávolabb ültek egymástól. Amikor Shane Tusup átvette a díjat, tört magyarsággal próbált meg szívhez szóló beszédet mondani, de ezek a szavak ott és akkor nem hatották meg Hosszú Katinkát.

Az est végén az M4 Sportnak adott interjút Hosszú Katinka. Ebben a nyilvánosság előtt először beszélt hosszan csődbe jutott házasságáról. "Rió után már arról beszéltem, milyen lesz az olimpia után hazai medencében világbajnokságon úszni. Ezt lehet soha nem fogom feldolgozni, óriási élmény volt, amire bármikor gondolok, libabőrös leszek.

A vb-felkészülés azonban sokkal nyomasztóbb, sokkal nehezebb volt, mint az olimpiai. A 17-es év végén ezért adtam magamnak két hét pihenőt, mert olyan gyorsan történt minden, hogy nem is tudtam megemészteni sem a sikereket, sem a kudarcokat. Idén „csak" Eb-lesz, de 2020 már ott motoszkál a fejemben. Meg kell találni azt a tüzet, amely lobogott bennem az olimpia és a Budapest 2017 előtt. Rengeteg érzelem és élmény ért minket az elmúlt öt évben. Mind a ketten elfáradtunk picit. Megpróbálunk kicsit visszavenni és a háttérbe vonulni, ami nem nagyon sikerül manapság. Próbálunk egy kis időt szakítani, külön-külön és együtt is. Mondhatjuk az egymásra figyelés időszaka jön most. Együtt dolgozunk a megoldáson.

Ez a nyilatkozat reménnyel töltötte el a szurkolókat, akik innetől kezdve végig abban hittek, hogy a házaspár megoldja a válságot. Ma már tudjuk, hogy ez nem így történt.

Párterápia és szünet a válóperben

Innentől kezdve a bulvársajtó sok időt töltött a Duna Aréna előtt, hogy kiderüljön, valóban meg tudják-e oldani a válságot Hosszúék. Kezdetben a sportolónő és a férje sosem érkezett, vagy távozott együtt az arénából, de egy idő után ez is megváltozott. A különféle híresztelések között olyanokat lehetett olvasni, hogy Hosszú Katinka és Shane Tusup párterápiára járnak. Aztán az is kiderült, hogy az úszónő beadta a válópert, ám mielőtt a per elindult volna, 2018. március 12-én arról írtunk, hogy szünetelteti a pert. Március 20-án, tehát közel három hónapos mosolyszünet után a Blikk fotósa előtt közösen jelentek meg a Duna Arénánál és együtt hagyták el a létesítményt.

Pár közös kép után változik a kommunikáció

2018. április 23-án úgy nézett ki, hogy Hosszú Katinka és Shane Tusup között minden rendbejött, a felek túljutottak a magánéleti problémáikon. Már hetek óta együtt készültek az előttük álló feladatokra, majd Hosszú Katinka a közösségi oldalán köszöntötte a 30. születésnapját ünneplő edző-férjét.

Ugyanakkor innentől kezdve feltűnhetett, hogy Shane Tusup közösségi oldalán egyetlen közös fotó sem jelent meg, majd Hosszú Katinka is mindig olyan képet posztolt, amelyen csak ő szerepelt, Shane Tusup nem. Nézzük, hogyan alakult át a háromszoros olimpiai bajnok Facebook-kommunikációja:

2018. március 29. Közös kép: "Te és én a világ ellen" szöveggel.

Két nappal később szintén közösen kívánnak kellemes húsvéti ünnepeket.

2018. április 23-án egy közös fotó Japánból és vége.

Ez a fotó mindmáig az utolsó olyan nyilvános kép amelyen együtt van Tusuppal.

Innentől kezdve Hosszú Katinka összes Facebook-bejegyzésében, a fényképeken egyedül szerepel. Ezek a fotók vagy az edzés közben készültek, vagy valamilyen szabadidős tevékenységet örökítettek meg. Egy edzéskép, amelyen nyoma nincs Shane Tusupnak. Sem a képen, sem a szövegben.

Egy május 21-i vicces bejegyzés után ("megfejtem egy tehenet ma") következett a május 24-i bejelentés arról, hogy szakítanak Shane Tusuppal.

MI lesz most Hosszú Katinkával?

A jelenlegi helyzet tehát az, hogy Hosszú Katinkának nincs edzője, bár ne legyen kétségünk felőle, hogy lesz, mert arra semmilyen jel nem utal, hogy a háromszoros olimpiai bajnoknő befejezné a pályafutását. 2018 amolyan köztes év az úszósportban. Augusztus elején a skóciai Glasgow-ban Európa-bajnokság lesz, október elején pedig Budapesten rövidpályás Világkupa versenyt rendeznek a Duna Arénában. Úgy tudjuk, hogy ez utóbbin Hosszú Katinka mindenképpen szeretne elindulni.

Ezt simán megteheti, még akkor is, ha augusztusban nem megy el Glasgowba. Az olimpiai kvalifikáció szempontjából az idei Európa-bajnokságnak semmilyen jelentősége nincs. Ha Hosszú Katinka ott akar lenni a 2020-as tokiói olimpián, akkor a 2019-es dél-koreai vizes világbajnokságon kell úgy úsznia, hogy sikeres legyen számára a kvalifikáció. 2018 végén Kínában még lesz egy rövidpályás világbajnokság is, de ezt a versenyt is nyugodtan kihagyhatja - főleg akkor, ha tényleg 2019-ben és 2020-ban akar csúcsformába lendülni.

2020 és Tokió lehet az utolsó nagy dobás

Hosszú Katinkának versenyzőként az utolsó nagy dobása a 2020-as nyári olimpia lehet. Ha megtalálja azt az edzőt, akiben maximálisan megbízik, akkor a japán fővárosban még képes egy nagy dobásra, hiszen a 400 méteres vegyesúszásban abszolút egyeduralkodó.

A magyar sportnak az az érdeke, hogy Hosszú Katinka mielőbb megtalálja új edzőjét. Ha ez így történik, akkor joggal bízhatunk abban, hogy a szurkolóknak oly sok örömet szerző Hosszú Katinka rengeteg szép pillanattal és nagy győzelemmel ajándékoz meg bennünket.