Hosszú Katinka magyar edzőre cserélheti Tusupot

A Dél-Kaliforniai Egyetemen tanuló edző, Bodrogi Viktor lehet a jövőben Hosszú Katinka trénere - értesült a Nemzeti Sport. A lap megkereste az ügyben a magyar szakembert, aki konkrétumokat ugyan nem árult el, de nem is utasította vissza a találgatást.

„A 2007-es debreceni rövid pályás Európa-bajnokság után én utaztam ki Katinkával Los Angelesbe, én segítettem neki akkor, akár még azt is mondhatjuk, hogy én indítottam el az amerikai útján. Jó ismerősként beszélgettünk Katinkával a hogyan továbbról, de a felvetése kapcsán csak azt mondhatom: ezt az információt sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánom. Az biztos, hogy Katinkának szüksége van valakire, mert egyedül képtelenség ezt csinálni, ahogyan az is biztos, hogy nincs könnyű helyzetben, egy ilyen válság mindig nehéz. De én képesnek tartom őt arra, hogy visszatérjen. Úszni és versenyezni akar, reméljük, hogy a teste is ezt akarja."

A Nemzeti Sport emlékeztet rá, hogy Bodrogi ma is ott van a hazai versenyek legtöbbjén, mégpedig jelentős megbízatással, hiszen ő az, aki azt a bizonyos startpisztolyt ellövi a rajtnál. Innen is van egy közös emlékük Hosszúval: 2016 novemberében a százhalombattai rövid pályás országos bajnokságon a háromszoros olimpiai bajnok minden egyéni számban elindult. A 17 egyéni számból „csak" 16-ot nyert meg, mert 50 méter gyorson bemozdult a rajtnál és kizárták – mégpedig éppen Bodrogi Viktor, aki csupán tette a dolgát. Ebből nem is lett feszültség közte és Hosszú Katinka között.