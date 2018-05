Fucsovics Márton meghódította Genfet, először nyert versenyt az ATP Touron

Szenzációsan teniszezve, az első pillanattól irányítva, dominálva Fucsovics Márton megnyerte a genfi ATP 250-es versenyt. A szombati döntőben 6:2, 6:2-re győzte le a német Peter Gojowczykot. A diadal 89435 eurót és 250 világranglista pontot ér. Fucsovics Márton az első magyar egyéni győztes az ATP Tour 1990 óta íródó történetében. Tenisz Grand Prix-t Taróczy Balázs nyert legutóbb, 1982-ben, Hilversumban. Fucsovics Márton 45. lesz a világranglistán.

A 2015-ös US Open selejtezőjében találkoztak már, akkor Gojowczyk 6:2, 6:0-ra győzött, de az egy másik Fucsovics Márton volt. A héten négy olyan teniszezőt búcsúztatott a magyar a döntőig, akik valamennyien nyertek már legalább egy serleget az ATP Touron. Peter Gojowczyk lehetett az ötödik, mert a 28 éves müncheni tavaly Metzben már ünnepelhetett. A német genfi áldozatai szintén tekintélyt parancsoló nevek. A legyőzöttek között van Ivo Karlovic, David Ferrer, Andreas Seppi és Fabio Fognini. Érdekesség, hogy mindketten tavaly kerültek be a top százba és mindkettőjüknek az idei lesz az első főtáblás indulása a Roland Garroson.

A genfi egy gyors salak, ahol tudni kell reagálni, jól kell mozogni. Fontos lesz a szerva, az első adogatás. Marcinak megvan a játéka és a taktikája is a győzelemhez. Ismerik egymást Gojowczykkal, mérkőztek már. A német tapasztaltabb, nyert ATP-versenyt és az idén is játszott már döntőt, de szerintem nem ez fog dönteni"-mondta Sávolt Attila még pénteken.

Nos, a taktika valóban működött és ezúttal nyoma nem volt idegességnek Fucsovics Márton játékában. Gyakorlatilag ott folytatta a döntőben, ahol pénteken befejezte Steve Johnson ellen. Egyből elnyerte a német adogatását és remekül szerválva hozta a sajátját. A kitűnő kezdés után tudta fokozni a nyomást Gojowczykon: az alapvonalról rendkívül stabilan, pontosan, amikor lehet, akkor agresszívan teniszezve másodszor is brékelte az egyre tanácstalanabb, elbizonytalanodó németet. Szerencsére jöttek a nagy első adogatások a fontos pillanatokban, így például 3:0, 30:30-nál egymás után kettő is. Alig 12 perc elteltével olyan volt a döntő, mint egy tündérmese: Fucsovics Márton 4:0-ra vezetett. Gojowczyk próbálkozott feliratkozni a táblára, de a magyar nem lassított, megmutatta, hogy nem csak a támadójátéka, de a védekező is eredményes, nem igazán talált fogást rajta a germán. Az 5. játékban aztán, 15:40-ről hozta a szerváját Gojowczyk. Fordulatnak azonban nyoma nem volt, mert Fucsovics adogatóként sebezhetetlen volt, a tenyerese bámulatosan működött és esélyt nem adott ellenfelének a valódi felzárkózásra, a visszabrékre, összesen hat pontot vesztett, ha ő szervált. Egészen parádés első játszmát produkált, 39 perc alatt 6:2 lett neki.

A 2. szett előtt az volt a kérdés, hogy Peter Gojowczykban vajon csak annyi van-e, ezen a délutánon, amennyit addig mutatott, vagy többre is képes. Az sem volt mellékes, hogy Fucsovics Márton tudja-e tartani azt a szintet, amivel sokakat meglepett.

Nagy változást nem hozott a folytatás, Fucsovics Márton nem torpant meg egy pillanatra sem, minimális hibaszázalékkal teniszezve úgy nyerte meg a meccset 1 óra 8 perc alatt, hogy a 2. szettben 2:2 után hagyta állva a németet. A 2. bréklabdánál Gojowczyk viszonylag könnyű röptét rontott és innen már nem volt megállás. A meccslabdánál egy ásszal (a hatodikkal) fejezte be a helyenként salakos tenisziskolának ható, látványos bemutatót.