A kajakos Kopasz Bálint megérkezett a nemzetközi elitbe

Kopasz Bálint ezüstérmes lett K-1 1000 méteren, míg a Pupp Noémi, Csipes Tamara duó bronzérmes lett kajak kettes 1000 méteren a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság szombati versenynapján. A 21 éves Kopasz végérvényesen megérkezett a nemzetközi elitbe, míg a női duó tagjai úgy érzik, nyerhettek volna a bronznál csillogóbb érmet is.

A kajakos Kopasz Bálint - aki tavaly harmadik lett a plovdivi kontinensviadalon - azzal a céllal vágott neki a finálénak, hogy utána ismét dobogóra állhasson. A 21 éves algyői a második 500 méterre tartogatta az erejét, ő volt az egyetlen, aki az élen lapátoló portugál címvédővel, Fernando Pimentával lépést tudott tartani. Az utolsó 200 méterre úgy érkeztek, hogy Pimenta fél hajóhosszal vezetett, s bár Kopasz közelebb tudott férkőzni, a győzelem most is a portugálé lett, a fiatal magyar kajakos azonban 2017-hez képest egy helyet előrelépett.

„Jó formában jöttem a döntőre, de irgalmatlanul elfáradtam. Ritkán vannak ilyen nagy csaták, ez csak nemzetközi szinten van így. Fantasztikus érzés ilyen klasszisok között versenyezni. Elképzelhető, hogy utolértem volna Pimentát, ha tovább tart a verseny, de a táv csak 1000 méter volt. Majdnem megvolt az első hely, és már az is nagy dolog, hogy egyre közelebb kerülök a portugálhoz, aki egy nagyszerű versenyző nemzetközi szinten" – értékelt Kopasz Bálint, aki vasárnap délelőtt az 500 méteres döntőben is összecsaphat a portugál Fernando Pimentával.

A női kajakos duó, Pupp Noémi és a tavalyi szülési szabadsága után visszatérő, olimpiai bajnok Csipes Tamara a végső győztes lengyeleket és a második németeket nem tudták beérni, de a végig elöl haladó, a finisre azonban elfáradó románokat lehajrázták, így megszerezték a harmadik helyet.

„Szerencsére teli hátszél volt, ami nekünk kedvezett. Persze a pálya így sem tökéletes, de most nem fogok panaszkodni. Lehetett volna ebben a párosban több is, de a körülményekhez képest jó eredményt értünk el. Noncsinak ez az első Eb-je, úgyhogy elégedett vagyok a dobogóval. Látszik a gyakorlás hiánya, ezen is múlik. Noncsi még csak 19 éves, ez óriási stresszel jár. A rutin és az évek nagyon sokat számítanak, lesz ez még jobb is" – mondta Csipes Tamara, aki vasárnap olimpiai versenyszámban, K2-500 méteren áll rajthoz Medveczky Erikával.