Hiába fordított az első játszmában Babos Tímea 1:3-ról 4:3-ra és volt fogadóelőnye az 5:3-hoz, az ukrán Curenko, gyakorlatilag átlagos tenisszel 7:5, 6:2-re legyőzte a magyart a wimbledoni bajnokság első fordulójában. Babos Tímea a folytatásban a párosra koncentrálhat. A hétfői vereség után exkluzív interjút adott az origo.hu-nak. Kedden bemutatkozik Fucsovics Márton is: a 3. mérkőzésen lép pályára a rutinos Julien Benneteau ellen.

Babos Tímea úgy érkezett Wimbledonba, hogy több mint egy hónapja nem nyert mérkőzést egyéniben. A korai búcsút a Roland Garroson újabb vereségek követték a füves szezonban. Az ilyen sorozat soha nem kedvez az önbizalomnak, abban lehet bízni, hogy egyszer megszakad.

A 29 éves Leszja Curenko a világranglistán négy hellyel Babos Tímea előtt áll és ő a Roland Garroson a 4. fordulóig jutott, majd Birminghamben is negyeddöntőt játszott, ráadásul a négy korábbi találkozójukból hármat megnyert.

A mérkőzésről felesleges lenne hosszabban értekezni, Babos Tímea játékában visszatérő elem volt a tanácstalanság és sajnos a ki nem kényszerített hibák is rombolták a hitét. A második játszmában pillanatok alatt 4:0 lett a kijevinek és innen már nem volt út vissza.

Amint az várható volt Babos Tímea kisírt szemekkel érkezett az interjúszobába és miközben beszélgettünk, akkor is a könnyeivel küzdött.

Hetek óta nem megy jól a játék. Nem tudtam összerakni a teniszem, kicsit össze-vissza a játékom. Sérülésekkel is bajlódtam, nem volt olyan egyszerű a felkészülés – kezdte az értékelést Babos Tímea, majd a részletekbe is beavatott. – A Roland Garros után a hátammal volt problémám, amivel korábban még soha. Ettől másképp terheltem és a vállam is megsérült. A sorsolást sem nevezném kedvezőnek, mert Curenko játékstílusát nem kedvelem annyira, ráadásul egy nagyon jó játékos. Jól játszott az elmúlt időszakban. Tudom, hogy most nem vagyok jó passzban, ami nagyon meg is látszik a játékomon, a döntéseimen. Igazából körülbelül az életben maradás volt a cél szinte végig. Amikor visszajöttem és vezettem 4:3-ra, majd bréklabdánál jól kidolgoztam a pontot és elrontottam egy könnyű labdát, ilyenkor látszik, hogy valami nincs rendben, mert normál esetben ezeket nem szoktam elhibázni. Normál esetben jóval kevesebbet rontok. A fontos helyzetekben általában jobban szoktam megjátszani a pontokat. A második szettben nyílván elvesztettem a hitemet is, ami szintén nem jellemző rám. Most ez egy kicsit nehezebb periódus.

Alig várom, hogy visszamenjünk keménypályára. Egy átlagos salakpályás szezont egy borzasztó füves követett. Most azt gondolom, az lenne a legjobb, ha nem lenne a páros és pihenhetnék, majd rákészülhetnék a keménypályás versenyekre. De nyílván a párosban nagyon nagy céljaim vannak. Az élő világranglistán már első vagyok, és ezt szeretném megerősíteni, hivatalossá tenni, konfirmálni. Tehát megvannak a nagy célok párosban. Egyéniben egyáltalán nem volt célom ezen a versenyen. Tisztában voltam vele, hogy nem játszom jól. Fizikailag sem vagyok száz százalékos a sérülések miatt, ami nem azt jelenti, hogy a fizikumommal gond lenne, csak hátráltatott abban, hogy jobban bízzam magamban.

Valószínűleg csütörtökön fogunk kezdeni párosban, mert Kristina nyert egyéniben, ami mindenképp segítség. Kedden nem akarok teniszezni, maximum futni megyek el. Sokkal jobb, ha nem erőltetem most azt, ami nem megy. A páros az motivál, meg párosban mindig össze tudtam magam szedni. Az mindig más. Akármennyire rosszul megy a játék, az önbizalmam ott sokkal jobb. Párosban mindig tudom, mit akarok csinálni, soha nincs bennem kétely. Olyan magabiztossággal állok oda a pályára, amit egyéniben nagyon ritkán érzek. Tudom, hogy a világ egyik legjobb páros játékosa vagyok, azért küzdök, hogy a ranglistán ez még jobban megmutatkozzon. Így azért könnyebb lesz odaállni a pályára. Az egyénit jobb, ha most elfelejtem.

Wimbledon után jön majd a kedvenc pályaborításom, nyáron amúgy is mindig jobban megy a játék. Jól jön majd a pihenés és, hogy elfelejthetem a negatív dolgokat. Dolgozom tovább, remélem, a vállam is javul majd. Mindig abban hittem, hogy a rengeteg befektetett munkának meglesz az eredménye"- magyarázta Babos Tímea, aki az idén vegyes párosban nem indul Wimbledonban.