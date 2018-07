Egy húszéves magyar lány lehet az első 2020-as olimpikon

Bár még fél év sem telt el, Érdi Mária vitorlázó az idén a világ legjobbjait felvonultató versenyeken rendre az élmezőnyben végzett. A mérföldkő számára a dániai Aarhusban sorra kerülő világbajnokság lesz, ahol esélyesként kiharcolhatja a tokiói olimpiai részvételt.

Az idei év különösen fontos a nemzetközi szinten is egyre jobb eredményeket elérő – a Magyar Vitorlás Szövetség által támogatott - magyar vitorlázók, köztük az egyszemélyes női olimpiai hajóosztályban (Laser Radial) versenyző az Érdi Mária számára.

Bérelt hely az élmezőnyben

Bár még az év fele sem telt el, a húszéves Érdi Mária már számos olyan nemzetközi versenyen vett részt, amelyen a világ legjobbjaival küzdött a helyezésekért. Az eddigi eredmények önmagukért beszélnek, Érdi Mária ugyanis rendre az élmezőnyben végzett. A sikersorozat idén januárban kezdődött a Miamiban rendezett világkupaversenyen, ahol a magyar élsportoló éremfutamot is nyert és összetettben a negyedik helyen zárt. Ez a helyezés az addigi legjobb felnőtt eredménye volt.

„Csodálatos élmény volt megnyerni és borzasztóan élveztem az éremfutamot!" mondta még januárban Érdi Mária. Az az eredmény azért is különösen fontos, mert a versenyen egy nagymenő kivételével mindenki ott volt, akik augusztusban a dániai Aarhusban sorra kerülő világbajnokságon az olimpiai kvótákért fognak küzdeni – de erről az aarhusi állomásról még később is szó lesz. Érdi Mária hozzáállása is beszédes, a Miamiban elért sikernek ugyan örült, de kihangsúlyozta, hogy vannak kijavítandó hibák, csak akkor tud majd még jobb lenni, ha ezeket megoldotta.

Márpedig még jobb lett. A nagyobb versenyek körül Miami után következett ugyanis a neves spanyolországi Palma de Mallorca-i Trofeo Princesa Sofia verseny, amelyen felnőtt pályafutása első érmét nyerte, miután a harmadik helyen végzett az összetettben. Majd következett a franciaországi Hyeres-ben rendezett nemzetközi verseny, ahol Érdi az ötödik helyet szerezte meg, ezt követően a szintén franciaországi La Rochelle-ben rendezett Európa-bajnokságon szintén az ötödik helyen végzett. Ezután jött a Marseille-ben rendezett világkupadöntő, amelyről Érdi Mária az ezüstérmet hozta el. Összességében elmondható, hogy a legnagyobb nemzetközi versenyeken Érdi Mária az idén rendre az élmezőnyben végzett.

Esélyesként az olimpiai úton

A felsorolt eredményei alapján esélyesként utazik majd a már említett dániai világbajnokságra, amely valamennyi olimpiára aspiráló vitorlázó számára a legfontosabb idei versenyt jelenti, mivel itt lehet megszerezni az indulási jogot a 2020-as tokiói olimpiára.

Annál is inkább esélyes az olimpiai kvótára, mert az idei eredményeinek köszönhetően június közepén az egyszemélyes női olimpiai - Laser Radial - hajóosztály világranglistáján az előkelő harmadik helyen állt. Érdi Mária idei felnőtt korosztályban elért kiemelkedő eredményei nem meglepőek a korábbi teljesítménye alapján, ugyanis ötszörös korosztályos világbajnokként, Európa-bajnokként érkezett ebbe a mezőnybe.

Most csak a vitorlázás!

Érdi Mária egyébként érdekes módon került közel a vitorlázáshoz. Kisgyerekként még zongorázott, akkor még arról is szó volt a családban, hogy profi zenész legyen, ám később fordult a kocka.

Érdi Mária családja ugyanis a Balatonhoz költözött és az iskola, ahol tanult nagyon közel volt egy vitorlásklubhoz, ott kezdett sportolni.

Érdi Mária 2012 óta versenyzik, Laser 4,7-ben kezdte, majd két év múlva ült át a felnőtt, olimpiai hajóba, a Laser Radialba. Bár Érdi Máriát a jó érettségije után felvették az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) pszichológia szakára, de az élsport és a tanulás nem megy együtt, ezért az utóbbi parkolópályára került. Érdi Mária azt mondta erről, hogy egyelőre nem gondol még a vitorlázás utáni jövőre, most az élsport köti le minden energiáját.