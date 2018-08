Az életébe került volna Mányoki Attilának, ha tovább úszik

Mányoki Attila szombaton feladni kényszerült az Ír-szoros átúszására tett kísérletét, így egyelőre nem tudta teljesíteni a hét állomásból álló Ocean's Seven kihívást. Az úszót vasárnap még mindig az ulsteri kórház intenzív osztályán kezelik, kritikus állapotban van.

Mint azt szombaton megírtuk, a világ egyik legjobb nyíltvízi úszójának számító Mányoki Attila a céltól másfél mérföldre volt kénytelen feladni a - papíron - 33,7 kilométeres átúszást. Kritikus állapotban emelték ki a vízből és szállították az Észak-Írország-i Ulster kórházába, ahol azóta is az intenzív osztályon kezelik, miután továbbra is kritikus az állapota, számol be az Echo TV, az úszásról a helyszínről tudósító munkatársa.

Mányoki és csapata hajnali 3 óra 27 perckor vágott neki a távnak, melynek első felében minden remekül ment, a magyar úszó az Ocean's Seven történetének legjobb összetett idejével szelte a habokat. A középső részen oroszlánmedúzák keresztezték az útját, és végül ez okozott kis híján tragédiát. Egy kritikus, az eleve csak 12-13 fokos víznél is hidegebb áramlatot még sikerrel küzdött le, ezt követően azonban egyre kínzóbb gyomorgörcs gyötörte. Órákon át tartó szenvedés után végül alig másfél mérfölddel a cél előtt már olyan rossz állapotban volt, hogy fel kellett adnia.

A kórház vasárnap reggeli tájékoztatása alapján Mányoki Attila állapota továbbra is azt igényli, hogy az intenzív osztályon kezeljék. A legfőbb problémát az okozza, hogy rengeteg sós víz került a szervezetébe, így a tüdejébe is. Az őt kísérő csapat szerint a legvalószínűbb, hogy a problémát egy folyamat okozta: a medúzacsípések miatt egyre nehezebben kapott levegőt, emiatt a száján is próbált levegőt venni, a gyomra megtelt sós vízzel, ami folyamatosan erős fájdalmat okozott. Emiatt rendre meg kellett állnia, így viszont egyre inkább kihűlt, hiszen nem mozgott. Egy idő után ezek a tényezők, folyamatosan erősítették egymást, és az úszó egyre sűrűbben állt meg.

A sportembert kísérők szerint Mányoki nem tudta felmérni a saját helyzetét és óriási fájdalmai ellenére tovább úszott, de igazán nem tudott előre haladni. A stáb ekkor felismerte, hogy az úszót ki kell venni a vízből, és ezzel az életét mentették meg.Ő ugyanis fájdalmai ellenére mindig úgy döntött, hogy tovább úszik, miközben már a teljes kimerülés, gyakorlatilag a halál szélén volt. Az őt körülvevők döntöttek végül úgy, hogy közel hívják a hajóhoz, hogy ellenőrizzék milyen állapotban van. Ekkor teljesen világossá vált, hogy nem lehet tovább a vízben hagyni az úszót, és kiemelték. Ezzel feltehetően megmentették az életét, ha ezt nem teszik meg Attila minden bizonnyal tovább úszik addig amíg el nem veszti az eszméletét.