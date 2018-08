Óriási siker: Milák arany-, Kenderesi ezüstérmes 200 pillangón

Milák Kristóf végig embertelen tempót diktálva, Európa-bajnoki csúcsot jelentő 1.52.79-es idővel aranyérmet nyert 200 méter pillangón a Glasgow-ban rendezett úszó-Európa-bajnokságban. Kenderesi Tamás a második lett.

Magyar szempontból rendkívül ígéretes délután várt ránk, hiszen Milák Kristóf és Kenderesi Tamás is futamgyőztesként jutott be a 200 méteres pillangó döntőjébe,amelyet kettejük nagy párharcaként vezettek fel. Nem véletlenül.

Milák nagyon erős tempóban kezdett, 50 méterhez érve már egy testhossz volt az előnye és 1.18-cal volt Európa-csúcson belül. 100-nál ez már úgy nézett ki, hogy két testhossz és -1.83. Az előnyét folyamatosan növelte, senki sem tudta őt megközelíteni, és végül nagyon simán, 1.52.79-cel ért célba.Az Európa-csúcs nem lett meg, de az első magyar aranyérem igen a glasgow-i Eb-n.Kenderesi Tamás 1.54.36-as idővel lett a második.

Az újdonsült Európa-bajnoknak az eredmény igen, az idő már kevésbé tetszett:

"Elégedett vagyok, hiszen első lettem, viszont kicsit szomorú vagyok, mert elizgultam az elejét és jóval erősebben kezdtem, mint kellett volna. Szerettem volna egyéni csúcsot úszni, ami majdnem sikerült, de ez van akkor, amikor az ember belekezd az elején: a végét nem bírja. Mindent megtettem azért, hogy összejöjjön az időjavítás, de fejben annyira rágörcsöltem, hogy csak ennyi jött össze" - vélekedett Milák Kristóf.

Kenderesi így értékelt a vegyes zónában az Origo helyszíni tudósítójának:

"Jól ment, főleg megint az utolsó 50 méterrel vagyok elégedett. Örülök, hogy érmet nyertem és igazából az időmmel sincs nagy baj, nagyjából ide lőttem be magam a döntő előtt. Edzek tovább, készülök a jövő évi vb-re. Jó lenne ott is egy kettős magyar dobogó, bár a sorrenden igyekszem változtatni."

100 gyorson Németh Nándor volt érdekelt, aki erősen kezdett (talán ez is volt a baj), féltávnál a harmadik helyen fordult, de végül az elképesztően szoros befutónál csak a hatodik helyen csapott célba 48.55-ös idővel. A futam után Németh érthetően csalódottan nyilatkozott. A kezdés végre jó volt, meg az első 50 is, de nem bírtam a végét. Sajnos amit tegnap meg tudtam csinálni, most nem sikerült, szétesetem a végére. Hatodik vagyok Európában, az azért annyira nem rossz, de ennél jobb időt szerettem volna."

A százas döntő végeredménye:

Bohus Richárdra a 100 méteres hátúszás középdöntője várt. A magyar versenyző 50 méternél a második helyen fordult, végül ötödikként ért be 54.58-cal. A második futamban sajnos öten is megelőzték,így összesítésben csak a tizedik lett, mindössze három tizeddel lemaradva a nyolcadik helytől, ami már döntőt ért volna."Nekimentem, de sajnos kijött az edzetlenség. Ettől függetlenül nagyon boldog vagyok ezzel az idővel, bár 75-nél úgy beörcsöltek a combjaim, hogy az utolsó szakaszban már csak ráncigáltam magammal őket. Jól jön most a párnapos pihenő a mixváltó előtt, kiúsztam magam" - nyilatkozta Bohus.

A 200 pillangó női középdöntőjében előbb Kapás Boglárkáért szurkolhattunk, aki egy fantasztikus hajrával szerezte meg a második helyet 2.07.75-es idővel. A második futamban is csak egyvalaki volt, aki ennél jobbat úszott, így Kapás a harmadik helyen jutott tovább.Jó hír! Nem lesz egyedül, ugyanis Szilágyi Liliána második futamban elért 2.08.70-es ideje is elég volt a döntőhöz."Már amiatt nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe, az időről nem is beszélve. Szeretném megúszni az egyéni legjobbamat, hogy aztán az mire lehet elég, majd kiderül. Nagyon szívesen úszom ezt a számot, akármi is lesz, a szívem biztosan bevisz majd a célba" - értékelt Kapás Boglárka.

A 200 pillangó női középdöntője:

"Ez egy jó, kiegyensúlyozott úszás volt a részemről. Elég szorosnak ígérkezik a döntő, ahol majd nyilván a legjobbamat akarom úszni. Sem időmben, sem helyezésben nincs kimondott célom, az érzés a lényeg, hogy találjak vissza oda, hogy mennyire szeretek úszni. Úgy érzem, jó úton járok efelé - ezt már Szilágyi Liliána mondta a helyszínen dolgozó kollégánknak a vegyes zónában.

A 200 méteres férfi mellúszás első elődöntőjében Horváth Dávid állt rajtkőre, és ért célba hatodikként 2.10.70-es idővel, ami egyéni csúcs. Döntőt viszont nem ért, összesítésben csak a 11. lett.

A férfi 200 vegyes középdöntőjében is úszott magyar, méghozzá Verrasztó Dávid, akitől mindenképp két perc alatti idő kellett volna a fináléhoz. Ettől 91 század választotta el, futamát a hetedik helyen zárta, összesítésben pedig a 12. helyen végzett (tegyük hozzá, hogy az ő igazi távja a 400 méter, ahol kétszeres vb-ezüstérmes).

Ahol nem voltunk érdekeltek

Az 1500 méteres gyorsúszás döntőjében borult a papírforma, a szám koronázatlan királya, a világ- és olimpiai bajnok olasz Gregorio Paltrinieri a táv egyharmadánál még egymásodperces előnyben volt, de aztán Florian Wellbrock és Mihajlo Romancsuk is elment mellette. Az aranyéremért ők ketten voltak harcban, Romancsuk nagyot hajrázott, de így sem tudta utólérni német riválisát, aki egyéni csúcsot úszva 14.36.15-ös eredménnyel győzött.

A női 100-as hátúszás a szokásos párharcot hozta, azaz a litván Ruta Meilutyte és az orosz Julija Jefimova csatáját, amelyet végül utóbbi nyert 1.05.53-as Eb-csúccsal.

Női 50 háton a brit Georgia Davies győzött 27.13-as idővel.

Hétfőn folytatódik az Európa-bajnokság, többek között a két magyart felvonultató női 200 méteres pillangó döntőjével.