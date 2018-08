Kapás Boglárka: Ez életem egyik legnagyobb győzelme

Kapás Boglárka egészen elképesztő hajrával szerzett aranyérmet a glasgow-i úszó-Európa-bajnokságon 200 pillangón. A számot így kisajátították hazánk klasszisai, Milák Kristóf vasárnap esti sikere után Kapásnak köszönhetően hétfőn a hölgyek eredményhirdetése után is a magyar himnusz dallamai csendültek fel a glasgow-i Tollcross Centerben.

Most akkor tisztázzuk: Kapás Boglárka pillangó- vagy gyorsúszó? – tettük fel a kérdést az újdonsült Európa-bajnoknak a vegyes zónában.

Ezen az Eb-n mindenképpen pillangó!

Akkor csak afféle óvatos optimizmus volt, hogy ezen a számon a döntőbe kerüléssel már teljesítené az elvárásokat?

A dobogóval gondolatban titkon eljátszottam, de az meg sem fordult a fejemben, hogy esetleg nyerhetek. Egyébként teljesen kiszámíthatatlan volt, hogy milyen idő kell majd akár a győzelemhez, akár az első háromba kerüléshez. Nyertek már ennél jobb és rosszabb idővel is aranyérmet ezen a távon, boldog vagyok, hogy most a 2:07.13 elég volt az aranyhoz. Mikor érezte először azt, hogy meglehet az első hely?

Talán csak az utolsó 25 méteren. Akkor láttam, hogy a német lányt is megelőztem, és gyakorlatilag nincs előttem senki, hirtelen meg is ijedtem egy picit attól, hogy úristen, nyerésre állok. Vissza is kellett fognom magam, nehogy idő előtt elhiggyem a dolgokat, úgyhogy a legvégén csak azt mondogattam: még nem nyerted meg, ne gondolj erre.

Aztán mégis megnyerte, ráadásul egy egészen elképesztő hajrának köszönhetően. Tudatosan tartalékolt ennyire a végére?

Megvolt a taktikám a versenyre, de nagyjából mindenkitől azt kaptam, amire számítottam. Talán csak Szilágyi Liliánán csodálkoztam, azt hittem, ő sokkal erősebben fog kezdeni.



Ez volt élete legnagyobb győzelme?

Az egyik biztos, de talán egy hajszállal a 2012-es debreceni Eb-n 800 gyorson szerzett arany egy hajszállal előbbre van.



Ha már a 800 gyorsnál tartunk, abban a számban szombaton „csak” ötödik lett, a csalódottság pedig az arcárára volt írva a verseny után. Ehhez képest, igaz, egy másik úszásnemben, de két nappal később aranyérmet nyert.

Nagyon csalódott voltam, mert nem így terveztem a 800-at, és talán lelkileg jobban összetört az az ötödik hely, mint testileg. De muszáj voltam talpra állni, egy éjszakám volt rá, nem mondom, hogy könnyen ment, de a lényeg, hogy sikerült.

Egy Európa-bajnoki cím után 200 pillangón mik lehetnek Kapás Boglárka céljai a jövőre nézve?

Mindenképpen szeretnék 2:06-os időt úszni, érzem és tudom is, hogy bennem van, úgyhogy addig nem nyugszom, amíg nem úszom ki magamból.



Akkor Tokióban már pillangón várhatjuk a legfényesebb medáliát?

Ezt így azért még nem merném kijelenteni, bár nagyon szeretek pillangón úszni, és ha más nem, ebben a számban a szívem úgyis bevisz. De addig még bőven lesz lehetőségem leülni az edzőmmel, és átbeszélni a dolgokat.