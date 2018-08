Alberto Contador főszerepet vállal a Tour de Hongrie-n

Újabb fantasztikus élmény részesei lehetnek a kerékpársport szerelmesei. Az augusztus 14-19. között immár 39. alkalommal megrendezendő hazai körversenyre ellátogat az élsporttól már visszavonult spanyol Alberto Contador. A Tour de France és a Giro d'Italia két-kétszeres, valamint a Vuelta a Espana háromszoros győztese a ceglédi szakaszon, augusztus 17-én ad jelet a mezőnynek a rajtra. Emellett a verseny esélyesének számító Pannon Cycling Team – Magyarország egyetlen, kizárólag magyar versenyzőkből álló profi, kontinentális országúti kerékpáros alakulata – vezetőjével és a csapat tagjaival több közös programon vesz részt. Egy másik kerékpáros ikon, az olasz Ivan Basso – aki ugyancsak kétszer nyerte meg a Giro d'Italia-t – pedig abból az alkalomból érkezik Magyarországra, hogy ő a Tour de Hongrie-n szintén elinduló Polartec-Kometa csapatának sportmenedzsere.

„A fiatal tehetségeket támogató alapítványom, az Alberto Contador Fundacion fontos értéket képvisel, melyet a versenycsapaton keresztül is megpróbálunk mindig közvetíteni. Az egyik legfontosabb üzenet a súlyos egészségügyi problémák megelőzése, hiszen ezt én is megtapasztaltam. Ilyen szempontból azt hiszem, nagyon elégedettek lehetünk egy olyan szponzorral, mint a Kométa, mely termékei egybevágnak az általam képviselt értékekkel" – jelentette ki a sajtótájékoztató résztvevőinek küldött videóüzenetében Alberto Contador. Egykori versenytársa, Ivan Basso pedig azt hangsúlyozta: „Már versenyzőként megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy egyszer majd szeretnék egy tudatosan felépített saját csapatot vezetni. Nagyon örülök neki, hogy sikerült olyan támogatót találnunk, mint a Kométa, amelynek szívügye a helyes táplálkozás és életmód."

A teljesen magyar Pannon Cycling Team elkötelezett az iránt, hogy szűküljön a teljes amatőr magyar kerékpársport és a világ professzionális élvonala között ma még meglévő hatalmas távolság. Dr. Bátorfi Béla csapatfőnök elmondta: „A Tour de Hongrie a Pannon Cycling idei fő versenye. Célunk egyértelmű: a legjobb magyar csapat cím és a legjobb magyar versenyző trikó megszerzése!" Amire az előzetes esélylatolgatások alapján minden esélye meg is van a Tour de Hongrie-n egyedüliként kizárólag magyar versenyzőkkel indul országúti kerékpáros csapatnak.

„Nagy öröm számomra, hogy az országúti kerékpározás legrangosabb hazai körversenyén egy ízig-vérig magyar csapatot köszönthetünk az indulók között" – hangsúlyozta Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

A Pannon Cycling Team tavaly novemberben igencsak energikus emberekkel és ambiciózus célokkal vágott neki az idei évnek. Több mint 80 nemzetközi versenynap teljesítését tűzte ki célul. A Tour de Hongrie megnyerése jelentős mértékben hozzájárulhatna ahhoz, hogy a jelenleg a kerékpárosok Formula 3-jának számító kontinentális kategóriában lévő Pannon Cycling Team 2019-ben bekerüljön a prokontinentális – kvázi Formula 2-es – státuszba. Ezzel azonban korántsem elégedne meg, végcélja ugyanis, hogy 4-5 éven belül megszerezze a World Tour versenyzési jogot. Ennek jelentősége óriási, e jog birtokában a magyar csapat elindulhatna a kerékpáros sportág csúcsának számító UCI World Tour sorozaton, amelynek része a Tour de France és a Vuelta is. Mindeközben azonban a Pannon Cycling Team tagjai odafigyelnek az olimpiai teljesítményre is, ugyanis a csapat tagjai szeretnének több kvótát is szerezni a 2020-as tokiói olimpiára, három szakágban.

A Pro Tour licenc megszerzésének jelentőségét mutatja, hogy azt a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) egy időben legfeljebb 20 csapatnak ítéli oda, általában 4 évre. E jogosítvány megszerzésével a magyar országúti kerekpárosok is felkerülnének a sportág világtérképére. Aminek következtében Magyarország eséllyel pályázhatna a Tour de Hongrie-nál is jelentősebb versenyek megrendezésére.