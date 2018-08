Tortát nem ehet a világbajnok, de egy pohár bort elfogad

A magyar versenyzők két arany- és egy bronzérmet nyertek a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokság pénteki döntőiben. Az egyesben 1000 méteren aranyérmes Bodonyi Dóra feledtetni tudta a tavalyi csalódást, a Medveczky Erika, Csipes Tamara páros tagjainak a világ legegyszerűbb dolga párosban evezni, míg a 22 éves Nádas Bence úgy tekintette a döntőjére, mintha tét nélkül versenyezne, hiszen világsztárok vették körbe.

A tavalyi racicei világbajnokság 5000 méteren győztes kajakosa, Bodonyi Dóra ezúttal K-1 1000 méteren nyert aranyérmet, ezzel megszerezte a magyar kajak-kenu sport 200. aranyérmét. A világbajnok elégedetten értékelt, és mostantól a női kajaknégyessel való vb-címvédésre koncentrál.

"Nagyon örülök, hogy én vagyok a kétszázadik aranyérmes, bár csak az előbb tudtam meg – kezdte Bodonyi Dóra. Hüttner Csaba szövetségi kapitány jött mellettem és többször is bekiabálta, hogy jön a német, ilyenkor mindig tudtam gyorsítani, így nem volt probléma. Szerettem volna ezt a számot megnyerni, mert tavaly óriási csalódás volt nekem az ötödik hely" – nyilatkozta Bodonyi Dóra, aki elárulta, hogy a vb-címvédő női kajaknégyes szempontjából nincs jelentősége a győzelmének, de természetesen a négyes egységgel is szeretne aranyérmet nyerni.

A magyar kajak-kenu válogatott 201. aranyérmére sem kellett sokat várni, ugyanis a Medveczky Erika, Csipes Tamara kajakos kettős kis híján háromhajónyit vert rá a mezőnyre az 1000 méteres távon.

Nem hiszem, hogy kapok tortát, mert nem ehetek édességet, legfeljebb iszunk egy pohár bort - kezdte a 29. születésnapját ünneplő Csipes Tamara. - Az elmúlt tizennyolc évben, nagyon sok rossz élményem volt csapathajóban. Baromi nagy felüdülés úgy beülni a hajóba, hogy az ember nem azon aggódik, hogy úristen csak evezzük végig, hanem beül és élvezi. Ha az edzésen édesapám (Csipes Ferenc – a szerk.) azt mondja, hogy most páros edzés van, akkor boldog vagyok, mert nagyon szeretünk Erikával együtt kajakozni - tette hozzá Csipes Tamara, aki elárulta, hogy már az edzéseken is nagyon jó pályákat mentek Medveczky Erikával. A parton is nagyon jól kijövünk egymással, már tizenéve jóban vagyunk Tamival. Sokáig elől ültem a hajóban, szerettem is. De így, hogy helyet cseréltünk, nekem is olyan mintha egyesben eveznénk. Nem izgulok azon, hogy milyenek lesznek a csapások. Tudom, hogy ha ő bármi olyat mond, azt be tudom fogadni. Csak nézem a tarkóját, és tudom, hogy semmi mást nem kell csinálnom, csak azt, amit tudok" - mondta Medveczky Erika, aki ebben a számban tavaly Racicében is világbajnoki címet nyert Farkasdi Ramónával.

A 22 éves Nádas Bence péntek délelőtt óriásit hajrázott a K-1 500 méteres középfutamban, majd délután a döntőben megismételte ez a teljesítményt és bronzérmet nyert.