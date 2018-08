Babos Tímea kiállt Fucsovics Márton mellett, dagad a teniszbotrány

Fucsovics Márton után Babos Tímea is posztolt a Facebook-oldalán és kiállt játékostársa mellett, támogatásáról biztosította. Bejegyzése szerint ő hat éve törekszik egy konstruktív, hosszú távú kapcsolat kialakítására a szövetséggel, eredménytelenül.

Mindkét magyar vérvételen járt a US Open előtti napokban. Nincs kivétel, a doppingellenőrök minden főtáblás teniszezőt várnak az alkalmi laboratóriumba, mindenkitől levesznek egy kapszula vért a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szakemberei. Babos Tímea már csütörtökön átesett ezen a procedúrán, aminek egyébként szigorú szabályai vannak, például a vérvétel előtti két órában nem lehet edzeni. Dollár milliókat költ a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) az ellenőrzésre és bár pletykák folyamatosan vannak, elenyésző számban találnak a doppingoláson kapott teniszezőt.

Pénteken Babos Tímea és Fucsovics Márton is két edzéssel készült a rajtra, szombaton Babos Tímea szabadnapot kapott az edzőjétől és ezt többek között arra használta, hogy ellátogasson a New York-i állatkertbe. A pihenőbe az is belefért, hogy posztoljon egyet a saját Facebook-oldalán és abban kiálljon Fucsovics Márton mellett.

Fucsovics Márton szombaton is kétszer edzett, de amíg neki egy külső pályán kellett gyakorolni addig Novak Djokovic két órát üthetett Marin Ciliccsel az Arthur Ashe stadionban – egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Ráadásul a szerb már nagyon sok meccset játszott a világ legnagyobb teniszarénájában, Fucsovics Marci viszont csak a tévéből ismeri. Az egyik pénteki edzés közben meg is jegyezte, hogy elég nagy a különbség az edző- és a versenypályák között. Ehhez képest az Arthur Ashe egy egészen más világ, a mérete miatt és azt mondják, a pálya is gyorsabb. Fucsovics Márton azt már tudja, hogy kedden játszik Novak Djokovic ellen, várhatóan az Arthur Ashe stadionban. Sávolt Attila azt próbálja elintézni, hogy legalább vasárnap tudjanak ott edzeni. A következő napokban igyekszik olyan játékosokkal gyakorolni, akik a szerbhez hasonló stílusban teniszeznek.

Fucsovics Márton nem akar már foglalkozni a szövetség és közte kialakult konfliktussal, inkább a teniszre, a feladatára koncentrál. Információnk szerint a szövetségnek, a közleményükben megfogalmazottakkal szemben nincs szerződése Fucsovics Mártonnal és az sem igaz, hogy csak a játékos Facebook-bejegyzéséből értesültek arról, hogy a teniszező játéka nem biztos a csehek ellen. Egy júliusi elnökségi ülésnek napirendi pontja volt ez a téma és akkor le is mondott két elnökségi tag, ami jelezte, hogy a testület nem egységes a kialakult helyzet kezelésében.

Érdemes azért arról is szólni pár szót, hogy a csehek elleni Davis-kupa-találkozónak immár egész más a tétje, mint mondjuk egy hónapja volt, bár, akkor is lehetett már sejteni, hogy a Nemzetközi Tenisz Szövetség Közgyűlése megszavazza a DK teljes átalakítását (gyakorlatilag kiherélését), aminek az egyik következménye, hogy a szeptemberi, budapesti mérkőzésnek már nem a jövő évi világcsoport a tétje.

Az új lebonyolítás alapján jövő februárban játszik majd 24 csapat, 12 helyért a 2019 novemberi, 18 csapatos Davis-kupa indulásért. A 12-höz jön majd az idei négy elődöntős és két szabadkártyás válogatott. Minket a 24 csapatos februári esemény érint. Ha legyőzzük a cseheket, akkor garantáltan ott vagyunk abban a mezőnyben, de vereség esetén is szinte biztos, csak nem kiemeltként. A játékosok sem nagyon értik, mi értelme van a szeptemberi mérkőzésnek ezek után.

Arról már írtunk korábban, hogy a Davis-kupát 3 milliárd (nem elírás) dollárért alakította át az ITF, és gyakorlatilag kiszervezte a leglátványosabb részét egy befektetői csoportnak. A megállapodás 25 évre szól, de semmi garancia nincs arra, hogy néhány éven belül nem fullad kudarcba a vállalkozás.

Árnyalja a képet, hogy péntek este tartották a teniszezők hagyományos ülését Manhattanben, az Intercontinental hotelben, ahol tájékoztatták a játékosokat a 2020 januárjában induló ATP-csapat-világkupáról. A lebonyolítás nagyon hasonlít az új DK-rendszerhez, csak Ausztráliában 24 válogatott indul majd hat négyes csoportban. Az ATP természetesen arra kérte a tagjait, a játékosokat, hogy ezt az eseményt támogassák majd. Elég érdekes lesz, hogy novemberben 18 csapatos világbajnoksággal (Davis-kupa) zárul a szezon, majd januárban egy 24 csapatos világkupával indul – a főszereplők mindkét rendezvényen szinte ugyan azok lennének...

Szombaton a US Open helyszínén a hagyományos Arthur Ashe gyereknap volt a legnagyobb attrakció.