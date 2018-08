Kozák Danutáék verhetetlenek, aranyérmes a női kajak négyes

A magyar versenyzők egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek a vasárnap kora délutáni döntőkben a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon. A női kajaknégyes, Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra óriási csatában szerezte meg az első helyet, míg Balla Virág és Takács Kincső a kenu kettesek versenyében lett második. A harmadik hely a férfi kajaknégyes – Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter és Kuli István – nevéhez fűződik. Mindhárom magyar dobogós hely olimpiai számban és 500 méteren született.

A mieink eddig öt aranyat- és egy bronzérmet gyűjtöttek a Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon, azonban a vasárnapi A-döntőkben 12 magyar hajó is érdekelt volt, így minden adott volt ahhoz, hogy teljesüljön Hüttner Csaba szövetségi kapitány vágya és összejöjjön legalább tíz magyar érmes helyezés.

Elsőként a tinédzser duó, a 18 éves Nagy Bianka és a 17 éves Molnár Csenge próbálkozott C-2 200 méteres döntőben. A magyar lányok beragadtak a rajtnál, így a rövid távon nem volt esélyük a felzárkózásra és az éremszerzésre, végül a hatodik helyen értek célba. Azonban a világbajnokságon megmutatták, hogy óriási jövő áll előttük.

Ezt követően érkezett Birkás Balázs, aki szombaton Balaska Márkkal párosban világbajnoki címet nyert K-1 200 méteren. A 22 éves szegedi kajakos ezúttal nem rajtolt túl jól a gladiátor számban, így a sprintszámban esélye sem volt megfogni a spanyol győztes Carlos Garrotte-ot, és pár centivel a dobogóról is lecsúszott a litván Artus Seja és az orosz Jevgenyij Lukancsov mögött.

A férfi K-2 500 méteres döntőjében a Tóth Dávid, Kulifai Tamás kettős remekül rajtolt a 8-as pályán, a féltávnál még a negyedik helyen állt, és az éremszerzésre is volt esélye. A hajrát azonban nem bírta a magyar egység, így végül a hatodik helyen zárta a versenyt.

A férfi C-2 500 méteres döntőjében a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám páros kamikaze taktikát választott, és a táv első felében mindent beleadott. Ez egy ideig működött, ugyanis féltávnál a magyar egység a harmadik helyen állt a brazil és az orosz mögött. A hajrában azonban a lengyelek, a spanyolok és a németek is a mieink elé kerültek, akik végül a hatodik helyen értek célba.

A női C-2 500 méteres olimpia szám döntőjében a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső alkotta kettős remek rajtot vett a 7-es pályán. A magyar egység féltávnál holtversenyben az első helyen állt a kanadai testvérpárral, a Laurence Vincent-Lapointe, Katie Vincent kettőssel. A hajárban a magyar és a kanadai egység külön csatát vívott, körülbelül kéthajónyi előnnyel vezettek a mezőny előtt. Az utolsó száz métert azonban jobban bírta a kanadai testvérpár, így övéké lett az aranyérem, de Balla Virágnak és Devecseriné Takács Kincsőnek az ezüst is szépen csillog, pláne egy ötkarikás versenyszámban.

A világbajnoki címvédő, verhetetlennek tartott Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra alkotta női kajaknégyes beragadt a rajtnál, így féltávnál az új-zélandi és a fehérorosz egység is előrébb volt, mint a mieink. A hajrában azonban a magyar négyes óriásit robbantott, előbb lehagyta a fehérorosz hajót, majd fej-fej mellett haladt az új-zélandi egységgel, egészen a célvonalig. Ott azonban Kozák Danutáék pár centivel előrébb értek be, igaz ünnepelni csak öt perccel később kezdtek, ugyanis Montemor-o-Velhóban a befutó pillanatában senki sem tudta biztosra mondani a győztest. A különbség pedig mindössze egy századmásodperc volt az 500 méteres olimpiai versenyszámban.

Az új-zélandiak elkezdtek ünnepelni, a magyarok csendesebbek, nyugodtabbak voltak, ugyanis tudták, hogy ezt a négyest nem lehet legyőzni.

Az utolsó kora délutáni döntőben a Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter, Kuli István alkotta férfi kajak négyes egység remekül rajtolt az 500 méteres versenyszámban. A mieink a féltávnál a második helyen álltak a németek mögött, úgy tűnt, akár az aranyérem is meglehet. A hajrában azonban a spanyol négyes is a mieink elé került, de olimpiai versenyszámban szépen csillog a bronzérem is.

K-1 200 méteren a nem teljesen egészségesen versenyző Lucz Dóra ötödik lett a B döntőben, így összesítésben a 14. helyen zárta a vb-t, az A fináléban pedig az új-zélandiak címvédő és olimpiai bajnok klasszisa, Lisa Carrington diadalmaskodott hatalmas fölénnyel.

A montemori viadal a délutáni 5000 méteres döntőkkel zárul.

Magyarország eddig hat arany-, egy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött.

Az 5000 méteres döntők programja:

16.00: C-1 5000: Lakatos Zsanett

16.40: C-1 5000: Kiss Tamás

17.15: K-1 5000: Takács Tamara

17.50: K-1 5000: Noé Bálint