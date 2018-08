Fucsovics Márton: Minden szavamért vállalom a felelősséget

Megkönnyebbült Fucsovics Márton a múlt pénteki Facebook-bejegyzése után, és minden szaváért vállalja a felelősséget. Felszabadultan szeretne Novak Djokovic ellen teniszezni a US Open első fordulójában. Az Origónak adott exkluzív interjúban azt is elárulja, hogy mit mondott neki Ivan Lendl.

Fucsovics Márton tavaly ilyenkor 117. volt a világranglistán, most a 41. helyen áll. Az elmúlt egy évben az övé az egyik legnagyobb ugrás a top százban. Ebben az időszakban 54 egyéni meccséből 30-at megnyert. Előbb a világcsoportba jutatta a magyar csapatot az oroszok legyőzésével a Davis-kupában, majd negyeddöntőt játszott a bázeli ATP 500-as versenyen, és az idén sem lassított. Az Australian Openen csak Roger Federer tudta megállítani a legjobb 16 között, májusban veretlen maradt a genfi ATP 250-es Grand Prix-n. Egy év után először indult alanyi jogon a főtábláról egy Grand Slamen, de az első fordulóban kikapott a francia Nicolas Mahut ellen (3:6, 6:2, 4:6, 6:2, 6:7.) Amikor leültünk beszélgetni, először azt kértem tőle, hogy ezt az elmúlt egy évet értékelje.

Nagyon sikeres egy éven vagyok túl. Azért ez kicsit több, mint egy év, mert tavaly már körülbelül az év felétől elkezdett felfelé ívelni a karrierem. Már júliusban bekerültem a százba, a 99. helyre, de akkor ez csak egy hétig tartott. Előtte szinte már nem is hittem el, hogy én valaha odaérhetek a top 100-ba. Aztán jöttek az eredmények és az év vége nagyon jól sikerült, majd az új szezon eleje is. Most meg már 40. vagyok a világranglistán, ez tényleg egy szép út, látványos kör egy év alatt.



Sávolt Attila gyakorlatilag tavaly ősz óta mondja, hogy azért fel kell készülni a pofonokra is. Hiába jutott Fucsovics Márton a tenisz elitjébe, ami körülbelül olyan, mintha egy magyar csapat főtáblás lenne a labdarúgó BL-ben, lesznek vereségek, nehezebb időszakok, mert ez ilyen, szinte elkerülhetetlen. Fordult a kocka, most már Fucsovics Márton lett a százon kívüli játékosok egyik céltáblája, akit le akarnak győzni azok, akik igazából a helyére törnek. Az elmúlt egy évnek melyik volt az az időszaka, amikor erősnek kellett lenni fejben, hogy kikerüljön egy hullámvölgyből, egy rossz sorozatból?

Volt egy olyan fél évem, amikor tényleg szenzációsan játszottam, nagyon jól éreztem a labdát, a pályát, az ütéseket, minden nagyon jól sikerült. Az idei salakpályás szezon elején volt 4-5 elsőkörös vereségem, nehéz időszak volt, egyébként is nehéz átszokni a salakra. Ez az első évem a top 100-ban, amikor alanyi jogon minden ATP-tornát főtábláról kezdhettem, így azért teljesen más, de annak a periódusnak a végén azért tudtam nyerni egy salakos versenyt.



Lehet azt mondani, hogy húsz meccset lejátszani ezen a szinten egészen mást jelent, mint húsz mérkőzés a Challenger szinten, mert fizikálisan és mentálisan is az ATP Tour, a Grand Slamek sokkal jobban kimerítik a teniszezőt?

Szerintem a Challenger tornákon is ugyanilyen hajtás van, sőt, előfordul, hogy ott még nehezebb egy-egy meccset megnyerni, mint itt. Ott tényleg mindenki foggal-körömmel küzd azért, hogy megnyerje az adott mérkőzést, és szerezzen akár csak nyolc pontot, bejusson végre az első százba. Talán itt az ATP-versenyeken van olyan mérkőzés, bár nagyon ritka, amikor egy top játékos, vagy egy harmincadik nem veszi annyira véresen komolyan. Lehet, hogy fáradtan érkezik, vagy tudja, hogy a következő héten egy 500-as vagy 1000-es tornát kell játszania, inkább spórol az energiával.



Mi akkor a legnagyobb különbség egy top 50-es játékos és egy 150. között? És nem az anyagiakra, a körítésre, a kiszolgálásra gondolok.

Teniszileg nincs nagy különbség. Más a tempó, a sebesség, a terhelés, ehhez hozzá kell szokni. Nekem is évek kellettek, majd a végén még pár hónap mire felvettem ezt a tempót. Most már, hogy szinte stabilan top 50-es vagyok, lett annyi önbizalmam, hogy elhiszem, ide tartozom, én is tudom ezt a tempót játszani, tudok velük teniszezni.



Melyik volt az a pillanat, amikor úgy érezte, megérkeztem? A genfi győzelem gondolom, sokat segített, lendített az önbizalmán.

Az Australian Open után a 85.-ről a 60.-ra ugrottam, pár hónapig aztán nem tudtam előbbre lépni, de nem is estem hátrébb. Aztán megnyertem Genfet, amivel 45. lettem, az fontos volt, igen.



Játékban miben fejlődött az elmúlt egy évben a legtöbbet?

Mindenben. Szerintem mozgásban sokat, a fonákom sokkal stabilabb lett, most már nem annyira kikezdhető, viszont szervában még sokat kell fejlődnöm. Az lesz a következő színt, a következő lépcső.

A US Open sorsolásról, Novak Djokovicról már beszélgettünk néhány napja, de kíváncsi lennék, változott-e valami múlt csütörtök óta? Például, az edzőjével folyamatosan kell trenírozza magát, hogy elhiggye, ha úgy teniszezem, ahogy tudok, akkor okozhatok Djokovicnak nehéz perceket?

Annyit beszéltünk eddig a meccsről, hogy élvezzem minden pillanatát, legyek bátor és agresszív, menjek a hálóhoz, mutassam a legjobb játékom. Játszottam már Roger Federerrel egy hatalmas stadionban Grand Slamen, most ez lesz a második, menjek fel és élvezzem.



Pont azt szerettem volna kérdezni, hogy össze lehet hasonlítani ezt a meccset a januári Federer elleni találkozóval? Az mondjuk Grand Slam 4. forduló volt, ez pedig első, de ezt leszámítva, segíthet az a tapasztalat? Arról álmodott, hogy Roger Federerrel egyszer megmérkőzzön egy Grand Slamen, Djokovic is ott volt a listáján?

Gondoltam rá, de az érdekesebb, hogy több játékos is mondta, ezeket a világsztárokat könnyebb lehet egy Grand Slam első körében megfogni, mint a későbbi fordulókban. Az első meccsen még ők is keresik a játékot, meg lehet őket lepni, nekik is meg kell érezni a pályát, a labdát, bele kell lendülniük a meccsjátékba. A 32 vagy a 16 között már több önbizalmuk van, és jobb játékosok.



Vasárnap reggel az Arthur Ashe stadionban edzett, egészen más, mint az összes többi itteni pálya?

Igen. Az első benyomásom az volt, hogy magasabbra pattantak a labdák, lassabb is volt a pálya. Meg kellett szokni a körülményeket, a hatalmas méreteket. Feldobásnál teljesen más volt követni a labdát.



Mivel okozhat kellemetlen perceket Djokovicnak? Mi lehet az a fegyver, ami ott van a repertoárban és esetleg zavarba hozhatja a szerbet, akinek amúgy szinte mindenre van válasza a pályán, bárki is áll a háló másik oldalán?

Egyelőre úgy készülök, hogy felmegyek a pályára, játszom a játékom, és meglátjuk, mi lesz. Djokovic ellen nem lesz könnyű.A US Open nem a kedvenc versenyem, két elsőkörös vereségem van itt, most végre egy nagy pályán játszhatok. Reméljük, ez nagy élmény lesz.



Beszéljünk röviden a pénteki posztjáról. Mennyire zavarta meg a felkészülését? Jó volt az időzítés? Arra azért lehetett számítani, hogy ez nem marad reakciók nélkül. Gondolom, komoly oka volt rá, hogy ezt most meglépte, de befolyásolhatja-e ez bármilyen formában az itteni eredményét, szereplését, vagy az edzéseken ezt sikerült kikapcsolni?

Az edzéseken ki tudtam kapcsolni, meg egyébként is ki tudtam ezt zárni. Sőt, kicsit még meg is könnyebbültem, hogy végre kijött belőlem. Hetek óta beszéltem a menedzseremmel, az edzőmmel erről, hogy mi legyen. Hamarabb kellett volna, de most jött el az ideje. Nem személyeskedtem, nem vádaskodtam, minden szavamért vállalom a felelősséget.

Nem tudom, mennyire olvassa a kommenteket, a szurkolók döntő többsége támogatja. Ennek az amúgy szomorú történetnek az egyik érdekessége, hogy egy gyakorlatilag tétnélküli mérkőzés a csehek elleni találkozó, mert nem a 2019-es világcsoport-indulásról dönt. Szinte biztos, hogy a győztes és a vesztes is ott lesz a jövő februári 24 csapatos selejtezőben és a magyar csapat így se, úgy se lenne kiemelt.

Nem szeretnék már ezzel foglalkozni, de azt elmondhatom, hogy vasárnap odajött hozzám Ivan Lendl, és azt kérdezte, egyáltalán minek játsszuk le ezt a meccset, teljesen felesleges.