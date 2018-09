A kétszeres világbajnok magyar kajakos nyerte a Red Bull Vízisprintet

Szeptember 1-jén a világ legjobb kajak-kenusai csaptak össze Budapest szívében, akik a Red Bull Vízisprint keretében egyedi helyszínen, a Városligeti-tavon, egy csak erre az alkalomra kialakított 100 méteres sprint pályán eveztek. A női K1 futam első helyezettje Marta Walczykiewicz lett, míg a férfiaknál Tótka Sándor állhatott a dobogó tetejére.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Red Bull közös rendezvényén a sportág legismertebb szereplői csaptak bele egy barátságos rivalizálásba, hogy megmutassák, mire képesek 100 méteren. A magyarok közül rajthoz állt többek között az augusztus végén világbajnoki bronzérmet szerzett Tótka Sándor, a K-2 200 méteren győztes Birkás Balázs és Balaska Márk, a külföldiek közül pedig a cseh Martin és Petr Fuksa, a francia Maxime Beaumont, a lengyel Marta Walczykiewicz és a szerb Marko Dragosavljevic is.

Férfi K1 100 méteren Tótka Sándor bizonyult a legjobbnak, aki a háromnapos országos bajnokságot követően ragadott lapátot a Városligeti-tavon.

„Nem készültem külön erre a versenyre, ha csak az előző háromnapos bajnokságot nem vesszük annak. Bár eszméltelen kemény volt a víz, gyakorlatilag olyan érzés, mintha mocsárban eveznék, de a közönség közelsége és a hangulat hihetetlen élmény volt, óriási löketet adott számomra. A 100 méteres sprinttávot pedig különösen élveztem. Szuper kezdeményezésnek gondolom ezt a versenyt, mert így azok az érdeklődők is közelebb kerülhetnek a sportágunkhoz, akik egyébként nem mennének ki egy kajak versenyre" – árulta el a sportoló, aki élete második legjobb versenyének érezte a Budapest szívében megrendezett futamot.

A női versenyzők mezőnyében K1-ben a lengyel Marta Walczykiewicz állhatott a dobogó legfelső fokára, akit Lucz Dóra a második, Lucz Anna pedig a harmadik helyen követett. A férfiaknál ugyanebben a számban Tótka Sándor végzett az élen. A kenusok mezőnyében a nők között C1-ben az orosz Olesia Romasenko, míg a férfiaknál a grúz Zaza Nadiradze győzött.

A Red Bull Vízisprint a sportág nagyágyúi mellett hírességek is vízre szálltak. Lipcsei Betta is lapátot ragadott, hogy egyedüli hölgyként bizonyítson a tavon kialakított speciális, 100 méteres sprint pályán. A műsorvezető olimpiai bajnok sportolónkkal, Storcz Botonddal párban profikat meghazudtoló módon suhant a vízen, megszerezve a végső győzelmet.

Storcz Botonddal egy kajakban ülni önmagában is óriási élmény számomra, de az, hogy a párosunk végül győztesként léphetett partra, örök emlék marad – mesélte a műsorvezető Lipcsei Betta, aki az utóbbi időben egyre többször találta magát extrém körülmények között. - Nem is olyan régen a Red Bull Air Race során próbálhattam ki, hogy milyen egy profi versenypilóta bőrébe bújni, ezúttal pedig egy olimpiai bajnok mögött hasíthattam végig a Városligeti-tavon. A kisfiam a közönség soraiból szurkolt nekem, nagyon boldog voltam, hogy ő is láthatta az anyukáját a vízen" – tette hozzá Lipcsei Betta, aki szeretne példát mutatni fiának is, és arra biztatni őt, hogy legyen minél nyitottabb a világra, és próbáljon ki minél több sportot, hiszen óriási élményekkel gazdagodhat az ember.